 Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Tim Curry. Detalii despre apelul de urgență care anunța decesul
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Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Tim Curry. Detalii despre apelul de urgență care anunța decesul

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Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de moartea celebrului actor Tim Curry. Reprezentanții Serviciului de Urgență au publicat o înregistrare audio în care se dezvăluie ora la care echipajele s-au deplasat spre casa lui.

Tim Curry.
Tim Curry. Foto: Instagram

Tim Curry, în vârstă de 80 de ani, a fost găsit mort marți, 26 august, la locuința sa din Los Angeles în valoare de 2 milioane de dolari. Managerul său a fost cel care a făcut anunțul. Autoritățile au analizat și au publicat apelul de urgență efectuat, pentru a stabili cursul evenimentelor.

Apelul de urgență care anunța moartea lui Tim Curry

O înregistrare audio recentă a apelului de urgență 911 a dezvăluit momentul în care ofițerii de poliție și medicii s-au grăbit la casa lui Tim Curry din Hollywood în noaptea în care acesta a murit.

Apelul a dezvăluit ce s-a întâmplat chiar înainte ca actorul să moară. Dispecerii au fost auziți menționând în mod repetat adresa lui Curry și cerând o „ambulanță privind un deces”. Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat pentru Daily Mail că „a fost finalizat un raport de investigație a decesului”.

Pompierii din Los Angeles au confirmat că au răspuns la un apel medical în jurul orei 23:23, ora locală, la o adresă despre care se crede că este a lui Curry. Primii care au ajuns la imobilul lui Curry l-au găsit pe actor mort. 

Momentul care i-a schimbat viața complet

Cauza morții nu a fost încă stabilită, dar marele actor în vârstă de 80 de ani se confrunta cu complicații grave de sănătate de mai bine de un deceniu, în urma unui accident vascular cerebral suferit în 2012, care l-a lăsat incapabil să meargă.

Tim Curry a devenit celebru după ce l-a interpretat pe Dr. Frank-N-Furter în musicalul de succes „The Rocky Horror Show”, difuzat în West End în 1973 și pe Broadway în 1974. Primul spectacol în care a jucat a fost musicalul Hair în 1968. A fost nominalizat la Premiul Laurence Olivier pentru cel mai bun actor într-un musical pentru rolurile sale din „The Pirate King in Pirates of Penzance” și „King Arthur in Spamalot”.

El este recunoscut și pentru rolurile sale din „Home Alone 2”, „Charlie’s Angels”, „Scary Movie 2”, ”It” și „Peter Pan & the Pirates”. Ultimul său rol l-a avut în 2010, când l-a jucat pe criminalul Billy Flynn în două episoade din „Criminal Minds”.

El a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate anul trecut, în timpul unei proiecții speciale care a marcat cea de-a 50-a aniversare a emisiunii „The Rocky Horror Picture Show”.

„Încă nu pot merge, motiv pentru care stau în acest scaun prostesc, iar asta mă limitează foarte mult. Deci, nu voi mai cânta și nu voi mai dansa prea curând. Încă am probleme serioase cu piciorul stâng”, a declarat el atunci.

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