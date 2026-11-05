Jude Bellingham a devenit cel mai mare pericol public din New York! Ipostazele incendiare în care a apărut fotbalistul

Cine mai are nevoie de Times Square, Empire State Building sau Statuia Libertății când New York-ul are un nou punct de atracție? Jude Bellingham!

Foto: Instagram

Starul lui Real Madrid a reușit performanța de a da peste cap traficul din Manhattan, fără să atingă mingea și fără să înscrie niciun gol. De data aceasta, arma sa secretă este o pereche de boxeri Calvin Klein!

Internaționalul englez a devenit protagonistul celei mai recente campanii de lenjerie intimă a celebrului brand american, iar apariția sa pe un panou publicitar uriaș, amplasat la intersecția străzilor Houston și Lafayette, a provocat o adevărată isterie.

Foto: Profimedia

Îmbrăcat doar în modelul „Icon Cotton Stretch Hip Brief”, Bellingham a transformat reclama într-un veritabil obiectiv turistic. Potrivit martorilor, șoferii claxonează încontinuu, unii opresc mașinile pentru a filma, iar trecătorii se înghesuie să surprindă imaginea fotbalistului în lenjerie intimă.

„Oamenii claxonează toată ziua și ies din mașini ca să facă filmări cu afișul”, a povestit o sursă din apropierea panoului. Un alt martor susține că reclama a devenit deja o atracție turistică: „Este un obiectiv turistic acum. Este un bărbat superb!”.

Foto: Instagram

Nici rețelele sociale nu au rămas indiferente. Fanii au început să facă adevărate pelerinaje în Noho pentru a se fotografia în fața panoului, iar videoclipurile au devenit virale pe TikTok.

„Dacă iubita ta spune că merge la cumpărături, nu a venit să bea matcha cu prietenele sau să admire genți de designer. A venit să-l admire pe Jude!”. Un alt video a fost însoțit de mesajul: „Doamnelor, nu uitați să vizitați cea mai frumoasă priveliște din New York!”. Se pare că ghidurile turistice ale metropolei au un nou obiectiv obligatoriu.

Foto: Instagram

Campania a fost fotografiată de Oliver Hadlee Pearch, la Madrid, în luna august, și îl prezintă pe Bellingham într-o ipostază mult diferită de cea cu care și-a obișnuit fanii pe teren. Fotbalistul nu este însă la prima experiență în lumea modei: în 2024, a pozat și pentru brandul Skims, al lui Kim Kardashian.