O fostă iubită spune adevărul despre idila cu Bradley Cooper. Ce i-a cauzat o depresie devastatoare?

O poveste de dragoste care părea desprinsă din filme s-a transformat într-unul dintre cele mai dureroase capitole din viața ei.

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Suki Waterhouse, fosta iubită a actorului Bradley Cooper, a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut după despărțirea de starul de la Hollywood. Vedeta a mărturisit că ruptura sentimentală a afectat-o mult, iar perioada respectivă a fost marcată de depresie, izolare și nesiguranță.

Astăzi, la 34 de ani, Suki Waterhouse trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actorul Robert Pattinson, cu care este logodită și are o fetiță în vârstă de doi ani. Puțini și-ar imagina însă cât de dificilă a fost perioada care a precedat această etapă fericită din viața sa.

Suki Waterhouse și Bradley Cooper au format un cuplu între 2013 și 2015. Relația lor s-a încheiat într-o perioadă în care actorul și-a început povestea de dragoste cu supermodelul rus Irina Shayk. Privind în urmă, Suki a făcut aluzie la dificultățile acelei relații, mărturisind că, în tinerețe, nu înțelegea întotdeauna consecințele unei povești de dragoste trăite în atenția publicului.

„Poate că am fost surprinsă, pentru că înainte de asta nu fusesem niciodată cu cineva mai mult de doi ani, iar, dacă ajungeam la doi ani, la final era un dezastru”, a povestit vedeta, într-un interviu acordat publicației „The Sunday Times”.

După separarea de actor, Suki Waterhouse a traversat o perioadă extrem de dificilă. Vedeta s-a retras în apartamentul său din cartierul londonez Notting Hill și a început să-și pună sub semnul întrebării inclusiv cariera în modelling. „M-am simțit destul de sufocată de tot ce se întâmpla. Am început să simt că trebuie să găsesc o cale de ieșire de acolo sau o să mă înec”, a mărturisit aceasta.

Suki a recunoscut că a avut o perioadă în care s-a confruntat cu depresia, însă a încercat să transforme suferința în ceva constructiv. Scrisul și muzica au devenit modalități prin care și-a exprimat emoțiile și a reușit să depășească treptat acel moment.

Într-un alt interviu, acordat revistei The Sunday Times Style în februarie 2023, artista a descris despărțirea de Bradley Cooper drept o adevărată „frângere de inimă colosală”. „Am fost deprimată o perioadă. A durat mult timp. Cred că a fost vorba despre despărțire, dar și despre faptul că eram în jurul vârstei de 20 de ani și treceam printr-o perioadă extrem de grea”, a povestit ea.

În 2024, într-un interviu acordat revistei „British Vogue”, Suki Waterhouse a vorbit din nou despre efectele pe termen lung ale acelei perioade. „Probabil că mi-a luat un deceniu să mă înțeleg pe mine însămi și să pot ajunge la această evoluție în viața mea”, a mărturisit Suki.