Sydney Sweeney, nud într-o reclamă controversată

Sydney Sweeney (28 de ani) a devenit protagonista unei reclame neobișnuite pentru Novig, o platformă de predicții sportive.

Sydney Sweeney, dezbrăcată în coșul de baschet Foto: Profimedia

Actrița din „Euphoria”, care deține o avere de 50 de milioane de dolari, apare aproape dezbrăcată, având corpul acoperit strategic cu mingi de fotbal, protecții și mănuși de portar. „Crezi că știi sport? Dovedește-o”, spune vedeta americană în clipul menit să promoveze ideea că pe platformă se fac predicții doar pentru sport, fără pariuri pe războaie, decese sau politică.

Sydney Sweeney a devenit imaginea unei platforme de predicții sportive Foto: Profimedia

Sydney Sweeney este pasionată de sport

În imagini, Sweeney este prezentată în ipostaze inspirate din baschet, tenis, hochei și golf. Într-o scenă, lovește bila pe o masă de biliard, apoi glumește că nu poate fi schimbată poziția în care este filmată, pentru că „arată prea bine în acel unghi”.

Reclama a strâns peste 3 milioane de vizualizări pe X, însă pe YouTube a avut doar 72.000 în primele 12 ore.

Sweeney a povestit că a avut un rol activ în realizarea campaniei. Ea a dezvăluit că a practicat fotbal, softball, schi și arte marțiale mixte în copilărie. La 12 ani își dorea să participe la X Games la proba de wakeboarding, însă visul ei nu s-a împlinit.

Campania este cea mai recentă dintr-o serie de reclame îndrăznețe în care apare Sweeney. La începutul acestui an, actrița a fost protagonista mai multor materiale publicitare provocatoare și a apărut și într-o campanie pentru blugi care a stârnit dezbateri online din cauza unui joc de cuvinte cu dublu sens.

Sydney Sweeney a explicat în trecut de ce acceptă și proiecte din afara actoriei, inclusiv contracte publicitare. În 2022, actrița a vorbit deschis despre situația financiară a meseriei sale, într-un interviu pentru „The Hollywood Reporter”. Deși avea roluri în „Euphoria” și „The White Lotus”, dar și în comedia romantică „Anyone But You”, Sweeney spunea că nu își permite să se bazeze doar pe actorie.

„Dacă aș juca doar în filme și seriale, nu mi-aș putea permite viața din Los Angeles. Accept contractele pentru că trebuie. Actorii nu mai sunt plătiți ca pe vremuri, iar odată cu apariția platformelor de streaming nu mai primești bani din redifuzări”, a explicat actrița.

Pe plan profesional, Sweeney va reveni în „The Housemaid’s Secret”, continuarea filmului „The Housemaid”. Printre proiectele sale viitoare se numără „Gundam”, produs de Netflix, și „The Custom of the Country”, realizat de StudioCanal. Actrița a jucat și în „Anyone But You”, comedia romantică ce a devenit un succes important la box-office, în ciuda bugetului modest.