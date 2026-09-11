Șerban Copoț, mesaj dur pentru profesori: „V-ați întrebat vreodată de ce nu aveți susținerea lor?”

Șerban Copoț a publicat recent un mesaj în care ridică mai multe întrebări legate de modul în care profesorii își organizează protestele și întâlnirile publice. Artistul remarcă faptul că, de cele mai multe ori, aceste acțiuni se desfășoară fără participarea părinților, deși problemele din educație îi afectează direct și pe aceștia.

Ce a spus Șerban Copoț despre protestele profesorilor Foto: Instagram

Întrebarea lansată de Șerban Copoț

Șerban Copoț subliniază că revendicările profesorilor sunt legitime, însă atrage atenția asupra unui aspect: discuția publică se concentrează aproape exclusiv pe salarii, în timp ce subiecte precum programa încărcată, volumul temelor sau dificultățile din clasă rămân rareori în prim-plan. În opinia sa, tocmai această lipsă de diversificare a temelor ar putea explica de ce părinții nu se simt reprezentați sau chemați să se alăture acestor demersuri.

El amintește că profesorii, elevii și părinții se confruntă cu aceleași probleme din sistem, iar o colaborare mai strânsă ar putea transforma protestele într-o cauză susținută la nivelul întregii societăți.

Copoț sugerează că implicarea părinților ar putea crește dacă agenda publică ar include și discuții despre schimbările necesare în clasă, nu doar cele legate de fluturașul de salariu.

„Am o întrebare și pentru profesori. Sunt unele lucruri pe care le-am observat și mi-a venit să le pun aicea pe video, că văd că a avut feedback foarte bun ce am vorbit ieri. Oare de ce la meetingurile la care participați nu sunt și părinți? V-ați întrebat vreodată de ce nu aveți susținerea lor? De ce protestele voastre rămân de multe ori doar între voi și sindicate și nu devin o cauză a întregii societăți?

Oare nu și pentru că discuția publică rămâne mereu la salarii și aproape niciodată la programa cu care vă chinuiți și voi, și copiii și părinții care-i ajută seara la teme? Nu spun că revendicările voastre nu sunt corecte. Nu spun că nu sunt profesori care fac minuni la clasă. Spun că lupta asta ar avea nevoie de mult mai mulți părinți alături de voi. Și poate că ar începe să vină dacă ați pune pe agendă și schimbarea din clasă, nu doar din-- cea din fluturașul de salariu”, a declarat Șerban Copoț.

Reacția românilor

În comentarii, internauții nu păreau să îl susțină pe Șerban Copoț.

„Cred că aici se amestecă două lucruri diferite. Sindicatele profesorilor au rolul de a apăra, în primul rând, condițiile de muncă ale angajaților: salarii, norme, număr de ore, personal suficient, condiții în școli. Iar reforma programei școlare este o problemă mult mai largă și nu este decisă de profesorul de la clasă sau de sindicat.

Și nici nu este corect să spunem că profesorii au protestat doar pentru „ce apare pe fluturaș”. În 2023 s-a vorbit și despre clase supraaglomerate, lipsa personalului, infrastructură și investiții în educație. Au existat profesori care reclamau clase de peste 30 de elevi și condiții în care este foarte greu să faci educație de calitate. În plus, solidaritatea nu poate funcționa într-un singur sens”.

„Nu aveți dreptate, profesorii discută despre toate aceste subiecte: număr de elevi la clasă, dotarea școlilor, inclusiv programele despre care vorbiți. De exemplu, când s-au făcut noile programe pentru liceu, sute de profesori au criticat noile programe și au adus argumente. Faptul că la părinți nu ajung aceste discuții este altă poveste”.

Șerban Copoț a criticat autoritățile după rezultatele slabe de la PISA

Rezultatele testelor PISA 2025 au readus în atenție problemele cu care se confruntă sistemul de educație din România. Performanțele elevilor români se află în continuare sub media țărilor membre OCDE, iar rezultatele la lectură au înregistrat o scădere față de evaluarea precedentă.

În acest context, Șerban Copoț a transmis un mesaj dur, în care critică modul în care este gestionat sistemul de învățământ și responsabilitatea pe care autoritățile o transferă către părinți.

Rezultatele au stârnit numeroase reacții, iar Șerban Copoț s-a numărat printre cei care au avut un mesaj tranșant la adresa autorităților. Vedeta a criticat finanțarea educației, programa școlară și modul în care părinții sunt considerați responsabili pentru problemele sistemului.

„Referitor la testele PISA, poate ar trebui să le reamintim celor din vârful statului că legea spune că educația trebuie să aibă 6% din PIB. Azi, în 2026, sunt alocați doar 3,03%. Da, azi mai puțini bani decât se dădeau acum 20 de ani. De vină nu sunteți doar voi, cei de azi, de la butoane, ci sunteți toți, indiferent de culoare politică, de 30 de ani încoace”, începe mesajul publicat de Șerban Copoț pe rețelele de socializare.

De asemenea, Șerban Copoț i-a transmis un mesaj dur și ministrului Educației, Mihai Dimian, pe care l-a criticat pentru modul în care este gestionat sistemul de învățământ și pentru faptul că responsabilitatea ajunge, în opinia sa, să fie pusă pe umerii părinților.

„Vă permiteți să dați vina pe părinți, domnule ministru al Educației? Noi mergem la muncă, plătim taxe ca să aveți voi bani de avioane private și de figuri. Și tot noi trebuie să stăm să facem școală cu ei? Noi facem educație, nu școală, domnule ministru. Nu vă văd pe niciunul reformând cu adevărat programa aia falimentară și mizerabilă și aducându-ne măcar în secolul XXI”.