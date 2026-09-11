Yoko Ono a fost mult mai mult decât soția lui John Lennon

Etichetată ani de zile drept „femeia care a distrus Beatles", Yoko Ono a fost, de fapt, mult mai mult decât o poveste de dragoste celebră. Artistă multimedia, muziciană și activistă pentru pace, japoneza care i-a cucerit inima lui John Lennon are în spate o viață presărată cu război, avangardă și curaj artistic ieșit din comun.

Foto: (c) 2012 Kathy Hutchins/Shutterstock. No use without permission.

Copilăria umbrită de război

Yoko Ono s-a născut la Tokyo, pe 18 februarie 1933, într-o familie care s-a mutat de mai multe ori între Japonia și Statele Unite, în funcție de cariera tatălui ei, un fost pianist ajuns bancher. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, se afla la Tokyo, iar în noaptea de 9 martie 1945 a supraviețuit unuia dintre cele mai devastatoare bombardamente ale conflictului, ascunzându-se într-un buncăr improvizat. Perioada de după a fost extrem de grea pentru familia ei, care se lupta zilnic să găsească strictul necesar pentru supraviețuire, în orașul rămas în ruine.

O minte rebelă, formată în arta avangardei

Yoko Ono a intrat în istorie ca prima femeie acceptată la programul de filosofie al Universității Gakushuin din Tokyo, însă a renunțat curând la această cale. Mutată din nou în Statele Unite, și-a continuat studiile la colegiul newyorkez Sarah Lawrence, unde s-a apropiat de compoziția muzicală și de poezie.

Din 1957, a lucrat ca secretară și a predat lecții de artă tradițională japoneză, în paralel cu apropierea de un grup de artiști avangardiști din New York. Prima ei expoziție a avut loc în 1961, la AG Gallery, momentul care a lansat-o definitiv în lumea artei experimentale.

Arta care a spart toate regulile

Lucrările lui Yoko Ono au fost, de la bun început, greu de încadrat în tipare. Prin conceptele și operele ei, artista cerea publicului să devină parte activă a operei, dizolvând granița dintre artist și spectator. Albumele ei muzicale au fost catalogate drept revoluționare de o parte a criticilor, în timp ce publicul obișnuit cu forme mai clasice de muzică le-a privit cu suspiciune.

Cea mai cunoscută dintre creațiile ei rămâne „Cut Piece", din 1964, un performance în care publicul era invitat să taie bucăți din hainele purtate de artistă, folosind o foarfecă. Prin acest gest, Yoko Ono a explorat teme delicate precum vulnerabilitatea, agresivitatea și intimitatea, cu mult curaj pentru vremea aceea. Abia începând cu anii ’90, munca ei a fost reevaluată corect, iar Yoko Ono a ajuns să fie recunoscută drept una dintre figurile esențiale ale artei contemporane.

Foto: (c) 2018 lev radin/Shutterstock. No use without permission.

Întâlnirea cu John Lennon și eticheta care a urmărit-o

Drumurile artistei Yoko Ono și ale lui John Lennon s-au intersectat în 1966, chiar în timp ce ea își pregătea o expoziție de artă conceptuală, iar proprietarul galeriei le-a prezentat unul altuia. Prietenia s-a construit treptat, prin corespondență și prin sprijinul pe care John i l-a oferit pentru un spectacol al ei. Deși el era căsătorit la vremea respectivă, relația de cuplu a început în 1968, iar după divorțul lui, cei doi s-au căsătorit în 1969.

Colaborarea artistică dintre ei a fost prolifică, de la înființarea trupei Plastic Ono Band, la lansarea mai multor albume și participarea activă la proteste pentru pace la nivel internațional. În privința trupei Beatles, dorința lui John Lennon ca Yoko să fie inclusă în procesul creativ a fost un lucru neobișnuit pentru ceilalți membri și a schimbat dinamica formației, alimentând nemulțumiri deja existente.

Tensiunile din interiorul trupei existau, de altfel, cu mult timp înainte ca Yoko Ono să apară în viața lui Lennon, generate de neînțelegeri privind gestionarea afacerilor și direcția muzicală, în special după moartea managerului formației. Beatles s-au destrămat oficial în 1970, iar relația dintre Lennon și Ono a trecut prin turbulențe puternice, culminând cu o despărțire în 1973. Cei doi s-au împăcat mai târziu, dar povestea lor a avut un final tragic în 1980, când John Lennon a fost ucis de un fan al trupei, dornic să devină celebru printr-un gest extrem.

Trei iubiri, trei etape ale vieții

Prima căsnicie a lui Yoko Ono a avut loc în 1956, cu Toshi Ichiyanagi, un compozitor japonez de muzică avangardistă, alături de care împărtășea pasiunea pentru arta experimentală. După divorțul din 1962, s-a recăsătorit cu Anthony Cox, producător de film american și muzician de jazz, relație din care a rezultat o fiică, dar care s-a încheiat tot printr-un divorț, în 1969, după numeroase neînțelegeri.

Ultimul ei soț a fost John Lennon. Cei doi s-au despărțit pentru o perioadă, s-au reunit în 1975, iar din această a doua etapă a relației lor s-a născut fiul lor, Sean Lennon.

Dacă primele două căsnicii i-au consolidat identitatea în lumea artei avangardiste, relația cu John Lennon a propulsat-o în centrul atenției globale, transformând-o dintr-o artistă de nișă într-o figură controversată, dar profund influentă. Povestea lor rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai marcante alianțe artistice ale secolului XX.

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Editor: Raluca Toma