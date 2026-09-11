 Ela Crăciun, pe podium la Digital Divas 2026! Ce premiu a primit creatoarea de conținut?
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Ela Crăciun, pe podium la Digital Divas 2026! Ce premiu a primit creatoarea de conținut?

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Ela Crăciun a fost distinsă cu Silver Award la categoria Best Health & Wellness Content Creator, în cadrul galei Digital Divas Awards 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate creatorilor de conținut din România. 

Ela Crăciun, premiul Silver Award la categoria Best Health & Wellness Content Creator
Ela Crăciun, premiul Silver Award la categoria Best Health & Wellness Content Creator Foto: Instagram

Ceremonia de premiere, din cadrul galei Digital Divas Awards 2026, a avut loc pe 10 septembrie, la Palatul Bragadiru, și a reunit unele dintre cele mai active și apreciate personalități din mediul online.

Premiul Silver Award la categoria Best Health & Wellness Content Creator vine ca o recunoaștere a activității constante desfășurate de Ela Crăciun în zona de health & wellness, domeniu în care, de-a lungul anilor, a construit o comunitate interesată de informații despre sănătate, prevenție, nutriție, echilibru și stil de viață.

Categoria Best Health & Wellness Content Creator este dedicată creatorilor de conținut activi în mediul online care promovează un stil de viață sănătos, abordând sănătatea fizică, mentală și emoțională prin informații, practici și obiceiuri benefice. 

Categoria este destinată exclusiv creatorilor de conținut din această zonă și nu a fost deschisă specialiștilor consacrați în domeniu, precum medici, farmaciști, nutriționiști sau instructori de fitness. În procesul de selecție și departajare au fost analizate mai multe criterii, printre care prezența pe canalele de social media, relevanța conținutului, brandul personal, aspectul general al profilului, calitatea materialelor publicate și interacțiunea cu comunitatea. 

De asemenea, evaluarea a ținut cont, orientativ, de reach-ul și engagement-ul postărilor, numărul de urmăritori și nivelul de interacțiune generat în comunitate.

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Foto: Instagram

„Premiul este și al comunității mele”

Pentru Ela Crăciun, premiul reprezintă o confirmare a direcției pe care și-a construit în ultimii ani activitatea din mediul online, aceea de a transforma informația despre sănătate într-un conținut accesibil, relevant și ușor de urmărit pentru publicul larg.

„Sunt foarte fericită pentru acest premiu, mai ales pentru că vine într-o categorie care înseamnă foarte mult pentru mine. Am început să vorbesc despre sănătate dintr-o nevoie personală de a înțelege mai bine lucrurile și, în timp, această preocupare s-a transformat într-un proiect în care investesc foarte multă energie și responsabilitate. Pentru mine, cel mai important este ca informația pe care o transmit să fie corectă, să fie explicată pe înțelesul oamenilor și, mai ales, să le fie cu adevărat de folos. Le mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc, celor care îmi scriu, pun întrebări și îmi dau motive să continui. Acest premiu este și al comunității mele”, a spus Ela Crăciun despre acest premiu.

În ultimii ani, conținutul Elei Crăciun s-a dezvoltat constant în direcția sănătății și a educației pentru un stil de viață echilibrat. Unul dintre proiectele importante este podcastul său dedicat sănătății, care a incheiat cel mai recent sezon cu 23 de episoade, 512 materiale video și peste 13 milioane de vizualizări. Episoadele au adus în atenția publicului medici și specialiști din domenii diverse și au adus în discuție subiecte de interes pentru publicul larg.

Unul dintre cele mai urmărite episoade ale podcastului a fost cel dedicat vitaminelor, mineralelor și suplimentelor alimentare, realizat alături de un specialist în cercetare și dezvoltare în domeniul suplimentelor.

Prin acest proiect, dar și prin conținutul publicat constant pe platformele sale sociale, Ela Crăciun și-a consolidat poziția de creator de conținut care pune accent pe informare, educație și dialog cu comunitatea, abordând teme precum nutriția, prevenția, sănătatea femeii, longevitatea, stilul de viață și echilibrul emoțional.

Digital Divas Awards oferă anual recunoaștere celor mai active personalități din mediul online din România, celebrând creativitatea, inspirația și impactul creatorilor de conținut din zona Fashion, Beauty & Lifestyle. În ultimii ani, competiția și-a extins aria către noi categorii de conținut, reflectând diversificarea comunității de creatori și a intereselor publicului. Juriul Digital Divas Awards reunește anual experți în comunicare și digital din agenții cu activitate recunoscută în industrie, alături de profesioniști relevanți din zona Fashion, Beauty & Lifestyle.

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