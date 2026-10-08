Sydney Sweeney, rudă cu Marilyn Monroe! Asemănarea dintre ele nu e întâmplătoare

Sydney Sweeney (29 de ani) și Marilyn Monroe au mai mult în comun decât părul blond, ochii albaștri și formele voluptuoase. Cele două actrițe sunt și rude îndepărtate, potrivit unei analize MyHeritage.

Sydney Sweeney și Marilyn Monroe sunt rude îndepărtate Foto: Getty Images/Profimedia

Sydney Sweeney a fost mereu comparată cu Marilyn Monroe

Cercetătorii au stabilit că ele sunt verișoare de gradul al nouălea, cu o generație diferență între ele, legătura fiind posibilă datorită unui strămoș comun din anii 1600. Arborii genealogici ajung la Ezra Perry, care a locuit în Sandwich, Massachusetts.

Legătura a fost urmărită prin Steven Sweeney, tatăl lui Sydney, și Charles Stanley Gifford, tatăl biologic al lui Marilyn. Asemănarea dintre cele două a fost remarcată de-a lungul timpului, mai ales datorită imaginii retro adoptate de Sweeney.

În februarie, Sydney, care deține o avere de 50 de milioane de dolari, a purtat o rochie aproape identică cu cea purtată de Monroe pe coperta LIFE din 1952.

Marilyn Monroe a murit pe 5 august 1962, la 36 de ani, în locuința sa din Los Angeles. A fost găsită fără viață în dormitor, iar cauza morții a fost considerată o probabilă sinucidere prin supradoză de barbiturice.

Potrivit lui Roi Mandel, directorul de cercetare al MyHeritage, comparațiile dintre cele două actrițe i-au determinat pe specialiști să caute o posibilă legătură în arhivele genealogice. Descoperirea strămoșului comun a scos astfel la iveală o conexiune de familie care face ca asemănările dintre cele două vedete să fie și mai surprinzătoare.

„Oamenii au făcut mereu comparații între Sydney Sweeney și Marilyn Monroe, însă faptul că drumurile lor s-au intersectat într-un mod atât de profund ne-a inspirat să căutăm o legătură reală în arhivele MyHeritage”, a declarat Roi Mandel, directorul de cercetare al MyHeritage, într-un comunicat.

„Descoperirea ramurii comune a fost incredibilă. Este un memento puternic că omenirea este, de fapt, un singur arbore genealogic uriaș și că, atunci când cercetăm în profunzime, descoperim cât de remarcabil de strâns suntem cu toții conectați.”