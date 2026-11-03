 Wiz Khalifa scapă, deocamdată, de condamnarea la închisoare! Decizie neașteptată în dosarul „Beach, Please!”
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Wiz Khalifa scapă, deocamdată, de condamnarea la închisoare! Decizie neașteptată în dosarul „Beach, Please!”

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Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, primește o nouă șansă în dosarul deschis după ce a fumat canabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, organizat la Costinești. Curtea de Apel București i-a admis marți, 3 noiembrie, contestația în anulare și a desființat hotărârea prin care artistul fusese condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare.

Wiz Khalifa
Wiz Khalifa Foto: Arhivă

Decizia schimbă cursul procesului și anulează, totodată, mandatul de executare a pedepsei emis pe numele cântărețului. Totuși, asta nu înseamnă că Wiz Khalifa a scăpat definitiv de răspunderea penală. Dosarul urmează să fie rejudecat, iar următorul termen a fost stabilit pentru 12 noiembrie.

Wiz Khalifa, audiat prin videoconferință din Statele Unite

Magistrații Curții de Apel București au admis calea extraordinară de atac formulată de apărarea rapperului și au desființat în întregime decizia penală pronunțată anterior de Curtea de Apel Constanța.

Prin aceeași hotărâre, judecătorii au revocat mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea. Practic, condamnarea de nouă luni nu mai produce efecte în forma în care fusese stabilită în decembrie 2025, iar apelul procurorilor DIICOT va fi analizat din nou.

Pentru ședința din 12 noiembrie, instanța a dispus citarea avocatului ales al artistului și efectuarea procedurilor necesare pentru ca Wiz Khalifa să poată fi audiat prin videoconferință, direct din Statele Unite.

Procurorii DIICOT solicitaseră în apel o pedeapsă privativă de libertate, după ce prima instanță decisese aplicarea unei amenzi penale. Acum, judecătorii vor reanaliza cauza și argumentele prezentate de acuzare și apărare.

Cum a ajuns dosarul lui Wiz Khalifa de la Constanța la București

Schimbarea instanței care judecă dosarul a venit după ce avocații rapperului au obținut strămutarea cauzei de la Constanța la București. Cererea a fost depusă la jumătatea lunii septembrie, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a admis-o definitiv, invocând argumentele apărării privind asigurarea unei judecăți imparțiale.

Până la această decizie, procedurile judiciare au continuat în absența artistului. După condamnarea la nouă luni de închisoare, Wiz Khalifa nu s-a prezentat în fața autorităților române pentru executarea pedepsei.

În luna mai, Poliția Română l-a inclus pe lista persoanelor date în urmărire generală, în contextul mandatului emis pe numele său. Odată cu hotărârea de marți a Curții de Apel București, mandatul de executare a fost însă revocat.

De la amenda de 3.600 de lei la condamnarea la nouă luni de închisoare

Dosarul a pornit de la un incident petrecut în noaptea de 13 iulie 2024, în timpul concertului susținut de Wiz Khalifa la festivalul „Beach, Please!”, din Costinești. În jurul orei 23:55, rapperul a aprins și a fumat o țigară cu canabis pe scenă, moment surprins în imagini video distribuite ulterior pe rețelele sociale.

După ce a coborât de pe scenă, artistul a fost oprit de oamenii legii și dus la audieri. Potrivit acuzațiilor formulate de procurorii DIICOT, acesta ar fi deținut fără drept, pentru consum propriu, 18,53 de grame de canabis, precum și o țigaretă care conținea aceeași substanță, încadrată ca drog de risc.

În octombrie 2024, rapperul a fost trimis în judecată. Inițial, Tribunalul Constanța l-a condamnat la plata unei amenzi penale de 3.600 de lei.

Procurorii DIICOT au contestat soluția, considerând că se impune o pedeapsă mai aspră. La 18 decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța a admis apelul și a înlocuit amenda cu nouă luni de închisoare în regim de detenție.

Acum, după anularea acelei hotărâri, cazul se întoarce în fața judecătorilor pentru rejudecarea apelului. Termenul din 12 noiembrie va fi unul important pentru stabilirea situației juridice a lui Wiz Khalifa în România.

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