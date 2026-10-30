 Adevărul despre despărțirea dintre Alessandro Safina și Laura Maria Calafeteanu. Ce a îndurat românca înainte să plece
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Adevărul despre despărțirea dintre Alessandro Safina și Laura Maria Calafeteanu. Ce a îndurat românca înainte să plece

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Tenorul Italian Alessandro Safina este acuzat de iubita româncă, Laura Maria Calafeteanu, că nu se ocupă deloc de copilul lor. Micuțul este diagnosticat cu autism, iar românca susține că implicarea artistului în cazurile copiilor cu nevoi speciale este doar de ochii lumii. Adevărul despre motivul despărțirii lor.

Alessandro Safina si Laura Maria Calafeteanu.
Alessandro Safina si Laura Maria Calafeteanu. Foto: Instagram

Laura Maria Calafeteanu a dezvăluit faptul că tenorul italian că își folosește implicarea în cauzele umanitare doar ca pe o operațiune de marketing. Potrivit acesteia, în timp ce artistul promovează drepturile copiilor cu nevoi speciale pe scenele internaționale, ar fi absent din viața propriului său fiu.

Alessandro Safina, acuzat că nu se implică în viața copilului din România

Cei doi au format un cuplu timp de șapte ani, între 2012 și 2020, perioadă în care a venit pe lume fiul lor, Cristi, care a fost diagnosticat cu autism. Laura Maria Calafeteanu afirmă că tenorul participă frecvent la gale și evenimente caritabile dedicate copiilor cu autism, însă nu și-ar mai fi văzut fiul de aproximativ un an.

„Cred că Alessandro, prin notorietatea lui, ar putea face mult bine pentru familiile care cresc copii cu nevoi speciale. Are o voce ascultată de atâția oameni și ar putea să o folosească pentru mai multă înțelegere, acceptare și sprijin concret. Sper ca într-o zi să conștientizeze asta, începând chiar cu propriul copil”, a declarat aceasta pentru cancan.ro.

În paralel, litigiul privind stabilirea pensiei alimentare este în continuare pe rolul instanțelor, finalul fiind încă incert. Deși recunoaște că notorietatea unui artist de calibrul lui Safina ar putea aduce o vizibilitate uriașă familiilor care se confruntă cu astfel de provocări, Laura critică ceea ce numește o discrepanță majoră între discursul public și realitatea de acasă.

În opinia sa, aparițiile publice ale artistului servesc mai degrabă la cosmetizarea imaginii decât la oferirea unui sprijin real acolo unde este cel mai mult nevoie.

„Paradoxal, a participat inclusiv la gale caritabile pentru copii autiști din alte țări. Mi-aș dori ca implicarea publică să aibă un corespondent și în viața de familie. Altfel, pentru mine, rămâne întrebarea cât este solidaritate și cât este imagine/marketing. Umanitatea pe care o arătăm lumii ar trebui să se regăsească, înainte de toate, în felul în care îi tratăm pe cei care depind de noi

Nu îmi doresc să îl desființez public. Spun doar cum stau lucrurile, chiar dacă sunt greu de acceptat. Mi-aș dori să pot spune, într-o zi, că lucrurile s-au schimbat. Cristi are nevoie de iubire și de prezență, iar eu încă sper ca tatăl lui să aleagă să i le ofere”, a mai spus Laura.

Motivul real al despărțirii

Conflictele dintre tenorul Alessandro Safina și fosta sa parteneră, Laura Calafeteanu, continuă să țină prima pagină a presei. Românca a rupt tăcerea cu privire la motivele care au determinat-o să pună punct relației, subliniind că a încercat ani la rând să protejeze imaginea artistului, înainte de a alege să își prioritizeze fiul.

Potrivit Laurei, decizia de a plecat nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unei perioade lungi în care atmosfera din casă devenise insuportabilă. Fosta parteneră a povestit că, în primii ani de după diagnosticarea fiului lor, Cristi, a acționat pe ascuns pentru a menține un echilibru în familie.

De asemenea, aceasta a afirmat pentru aceeași sursă faptul că mergea pe ascuns la doctori cu copilul, însă tensiunile dintre cei doi l-au afectat pe Cristi și i-au accentuat manifestările asociate autismului. Atunci, Laura a decis să plece definitiv, în ciuda a tot ceea ce crede tenorul italian.

„În primii ani m-am comportat destul de confuză și șocată de ceea ce trăiam. Cumva, tot ce făceam era pe ascuns, ca să îl protejez pe Alessandro. Eu mergeam pe ascuns la doctori, la consultații, la terapii. Voiam să nu îi accentuez starea de depresie. Am rezistat așa vreo doi ani, până când am hotărât că trebuie să plec și să îmi prioritizez copilul.

Acesta a fost motivul despărțirii. Tensiunea devenea din ce în ce mai insuportabilă. Orice conversație banală se termina cu o ceartă. Cristi simțea toată tensiunea asta și se manifesta prin ticuri și stereotipii. Simptomele din spectrul autismului se agravau. Alessandro nu cred că a înțeles nici în ziua de azi care a fost motivul plecării mele. A considerat-o o trădare. El se simte cel abandonat. Nu a înțeles de ce am plecat așa brusc”, a mai spus Laura pentru cancan.ro.

Tenorul italian se distrează cu domnișoarele în Dubai

Pe de altă parte, avocata Laurei, Delia Terzi, a explicat faptul că tenorul italian are o altă perspectivă asupra acestei despărțiri. Despre Alessandro, aceasta spune că duce o viață de lux în Dubai, alături de mai multe domnișoare, dar nu își îndeplinește atribuțiile de tată.

„Vorbim despre un artist cu notorietate internațională care trăiește preponderent în Dubai, care se plimbă în jurul lumii în vacanțe luxoase, care își răsfață iubitele tinerele cu sesiuni de shopping de lux și vacanțe exotice, dar care susține că nu poate suporta o parte din costurile necesare propriului lui copil, mai ales când aceste este un copil neurodivergent ale cărui terapii costă mii de euro pe lună”, a declarat avocata Laurei.

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