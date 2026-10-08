Carla’s Dreams, revenire spectaculoasă în muzică! „Mai e” a ajuns direct pe locul 1 în topul celor mai difuzate piese

Carla’s Dreams revine în atenția fanilor cu o nouă piesă, la aproximativ un an de la lansarea melodiei „Bem coniac”, realizată alături de Magnat și Feoctist. Artistul lansează „Mai e”, un single care vorbește despre iubire, alegeri și despre felul în care un singur moment poate căpăta o valoare infinită atunci când este trăit alături de persoana potrivită.

Carla's Dreams a reapărut după un an Foto: Instagram

Noua piesă păstrează emoția specifică universului Carla’s Dreams și transformă fragilitatea într-o poveste în care mulți dintre cei care o ascultă se pot regăsi. „Mai e” vorbește despre iubirea privită ca o alegere conștientă, despre timpul pe care alegem să-l trăim pe deplin și despre momentele pentru care nu există garanția unui „mai târziu”.

Succesul melodiei s-a văzut încă din primele ore de la lansare. „Mai e” a ajuns pe locul 1 în topul 10 Media Forest, clasamentul celor mai difuzate piese la radio.

„Mai e”, noul single Carla’s Dreams

Piesa a fost compusă și produsă de Carla’s Dreams împreună cu Emanuel Masson și este însoțită de un videoclip regizat de Roman Burlaca. Filmările au fost realizate de Nicu Lungu, iar producția videoclipului a fost asigurată de BR Films, în Republica Moldova.

Lansarea vine într-o perioadă aglomerată pentru proiectul Carla’s Dreams, care pregătește și unul dintre cele mai importante spectacole live din această perioadă.

Pe 20 noiembrie 2026, Carla’s Dreams va susține show-ul „Simfonic”, la BTarena din Cluj-Napoca, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău.

Pentru o singură seară, piesele care au făcut istorie în universul Carla’s Dreams vor fi reinterpretate într-o manieră simfonică, prin orchestrații create special pentru acest spectacol. Publicul va putea asculta unele dintre cele mai cunoscute melodii ale proiectului într-o variantă diferită, alături de o orchestră simfonică.

Carla’s Dreams, aproape 15 ani de muzică și zeci de hituri

Cu milioane de fani, zeci de piese de succes și mii de concerte, Carla’s Dreams este unul dintre proiectele care au reușit să-și creeze o identitate proprie în industria muzicală din România și Republica Moldova.

În aproape 15 ani de activitate, proiectul s-a remarcat atât prin stilul muzical, cât și prin identitatea vizuală și mesajele transmise prin intermediul pieselor. Melodii precum „Te rog”, „Imperfect”, „Unde”, „P.O.H.U.I”, „Acele”, „Sub Pielea Mea”, „Până la sânge”, „Beretta”, „Tequila” și „Luna” au devenit repere în discografia Carla’s Dreams și au contribuit la popularitatea proiectului.

De-a lungul timpului, Carla’s Dreams a colaborat cu numeroși artiști din România și Republica Moldova, printre care Delia, Inna, Killa Fonic, Emaa, Deliric, Nicole Cherry, Satoshi și Antonia. Printre piesele rezultate în urma acestor colaborări se numără „Cum ne noi”, „Tu și Eu”, „Bambolina”, „N-aud”, „Dependent”, „Din cauza ta”, „Noaptea pe la 3” și „Anxietate”.

Odată cu lansarea „Mai e”, Carla’s Dreams deschide un nou capitol muzical, iar reacția publicului și locul ocupat deja în clasamente arată că piesa a ajuns rapid la ascultători.