 Ce a „supărat-o” pe Marcela Fota la majoratul lui Vlad Mihai, fiul prietenei sale: „Am ceva de obiectat!” Care sunt dorințele lui David, băiatul artistei, la 18 ani
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VideoCe a „supărat-o” pe Marcela Fota la majoratul lui Vlad Mihai, fiul prietenei sale: „Am ceva de obiectat!” Care sunt dorințele lui David, băiatul artistei, la 18 ani

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Marcela Fota (49 de ani) s-a bucurat de petrecerea organizată pentru majoratul lui Vlad Mihai, fiul prietenei sale, Aurora Săndel. 

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banner marcela fota jpg Foto: click.ro

Îndrăgita interpretă de muzică populară a avut însă și o „nemulțumire”, mărturisită cu umor: mâncarea a fost prea bună, iar prăjiturilor de casă, aduse de la Turda, nu le-a putut rezista.

Atmosfera de sărbătoare și bunătățile pregătite pentru invitați au cucerit-o pe Marcela Fota. Artista a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că se răsfățase deja cu mai multe prăjituri.

Am ceva de obiectat, eu cel puțin: mâncarea e prea bună! Sunt foarte supărată, am mâncat deja cinci prăjituri”, a glumit cântăreața.

Dulciurile de casă fuseseră aduse direct de la Turda și s-au numărat printre tentațiile serii.

Văzându-l pe Vlad Mihai la majorat, fiul prietenei si colegei sale, Marcela Fota s-a gândit și la propriul fiu, David, uitându-se la fotografiile cu el. Mândră de băiatul ei cuminte, artista se pregătește să trăiască aceeași emoție peste numai câteva luni, când și acesta va împlini 18 ani.

Marcela Fota: „Mai are câteva luni și împlinește 18 ani"

David, fiul artistei, are însă alte planuri pentru aniversare: în locul unei petreceri, își dorește o vacanță în străinătate alături de câțiva prieteni. Mama lui a fost de acord, iar printre dorințele tânărului se află și o mașină.

Mai are câteva luni și împlinește 18 ani, dar să știi că a hotărât să își ia câțiva prieteni și să plece într-o țară străină. Iar mama lui a fost de acord. Dar nu vă faceți griji, că va fi cu siguranță petrecere anul viitor, fiindcă mama lui împlinește o vârstă… Nu spunem!”, a povestit, cu umor, Marcela Fota.

Pentru Vlad Mihai, artista a avut o urare caldă și un îndemn de care să țină cont la începutul vieții de adult: „În primul și în primul rând, să fie sănătos! Bucură-te de viață, trăiește fiecare moment al vieții din plin! Ai doi părinți minunați, așa că rămâi același. La mulți ani!”a mai completat artista Marcela Fota pentru baiatul major deja al Aurorei si Sandel Mihai.

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