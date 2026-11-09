Ce a „supărat-o” pe Marcela Fota la majoratul lui Vlad Mihai, fiul prietenei sale: „Am ceva de obiectat!” Care sunt dorințele lui David, băiatul artistei, la 18 ani

Marcela Fota (49 de ani) s-a bucurat de petrecerea organizată pentru majoratul lui Vlad Mihai, fiul prietenei sale, Aurora Săndel.

1/9 banner marcela fota jpg Foto: click.ro

Îndrăgita interpretă de muzică populară a avut însă și o „nemulțumire”, mărturisită cu umor: mâncarea a fost prea bună, iar prăjiturilor de casă, aduse de la Turda, nu le-a putut rezista.

Atmosfera de sărbătoare și bunătățile pregătite pentru invitați au cucerit-o pe Marcela Fota. Artista a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că se răsfățase deja cu mai multe prăjituri.

„Am ceva de obiectat, eu cel puțin: mâncarea e prea bună! Sunt foarte supărată, am mâncat deja cinci prăjituri”, a glumit cântăreața.

Dulciurile de casă fuseseră aduse direct de la Turda și s-au numărat printre tentațiile serii.

Văzându-l pe Vlad Mihai la majorat, fiul prietenei si colegei sale, Marcela Fota s-a gândit și la propriul fiu, David, uitându-se la fotografiile cu el. Mândră de băiatul ei cuminte, artista se pregătește să trăiască aceeași emoție peste numai câteva luni, când și acesta va împlini 18 ani.

Marcela Fota: „Mai are câteva luni și împlinește 18 ani"

David, fiul artistei, are însă alte planuri pentru aniversare: în locul unei petreceri, își dorește o vacanță în străinătate alături de câțiva prieteni. Mama lui a fost de acord, iar printre dorințele tânărului se află și o mașină.

„Mai are câteva luni și împlinește 18 ani, dar să știi că a hotărât să își ia câțiva prieteni și să plece într-o țară străină. Iar mama lui a fost de acord. Dar nu vă faceți griji, că va fi cu siguranță petrecere anul viitor, fiindcă mama lui împlinește o vârstă… Nu spunem!”, a povestit, cu umor, Marcela Fota.

Pentru Vlad Mihai, artista a avut o urare caldă și un îndemn de care să țină cont la începutul vieții de adult: „În primul și în primul rând, să fie sănătos! Bucură-te de viață, trăiește fiecare moment al vieții din plin! Ai doi părinți minunați, așa că rămâi același. La mulți ani!”, a mai completat artista Marcela Fota pentru baiatul major deja al Aurorei si Sandel Mihai.