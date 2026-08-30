Ce sacrificii face Daniela Gyorfi pentru a-și întreține imaginea: „Te costă tot”

Daniela Gyorfi este una dintre solistele cu ștate vechi în muzica românească. Și-a schimbat mereu imaginea și a avut grijă să se mențină mereu în top. Cu ce sacrificii însă?



1/10 Daniela Gyorfi are concerte multe pe Litoral Foto: Instagram

Ajunsă la 57 de ani, Daniela Gyorfi este în prezent una dintre cele mai cerute soliste pe la concerte. De-a lungul timpului, ea s-a reinventat atât în ce privește repertoriul, dar și ca imagine.

„Ca să ai o imagine la un nivel profesionist te costă”

Solista recunoaște însă că a investit o mare parte din banii câștigați în imaginea ei scenică, pentru care a făcut și face multe sacrificii.

„Ca orice, și femeie, și artist, te duci cel puțin o dată pe săptămână la coafor. Clar, eu am un hair stylist al meu de atâția ani de zile, se numește Adi Constantin, e și make-up artistul meu. Hainele, unele le cumpăr, pentru altele am și contracte de imagine.

Prin urmare, mi-e greu să spun o sumă exactă a cheltuielilor unui artist, gen mii de euro pe lună. Te costă, clar! Ca să poți să ai o imagine și la un nivel, într-adevăr, profesionist, te costă. Pentru că, în definitiv și la urma urmei, imaginea vinde mai presus de toate

Și te costă tot: de la melodii, la ținute, coafor, manichiură, pedichiură, toate lucrurile astea. Investești ceva bani”, a declarat solista, în exclusivitate pentru Click!

„Am după ce face socoteala”

Solista se află în prezent pe Litoral, unde susține concerte pe bandă rulantă.

„Eu nu mă vait, de ce să mint?! Îmi merge bine în ultima vreme, deocamdată sunt cu cântările aici la mare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am după ce face socoteala, că poate înainte nu aveam bani, dar acum nu țin cont.

Dacă ai evenimente, ai emisiuni, clar trebuie să te îmbraci într-un fel, te aranjezi într-un fel. Sunt costuri care poate nu se văd, dar se simt.

În afară de asta, clar, ca fiecare femeie, te mai duci îți mai faci masaje, un tratament corporal, plus te mai dai cu o cremă. Și astea țin tot de imagine, până la urmă! Aproape tot ceea ce câștigi, reinvestești, că asta este!”, a mai dezvăluit Daniela Gyorfi, pentru Click!



Dietă cât se poate de strictă! Ce mănâncă zilnic?

La 57 de ani, Daniela Gyorfi se menține într-o formă fizică de zile mari. Este la fel de slabă ca în tinerețe și ține o dietă drastică.

„Adevărul este că trebuie să faci foamea ca să poți fi slab. Adică nu stau chiar de tot nemâncată, dar clar că toată viața mea ca să fiu slabă am fost mai mult pe salate. Bine, îmi plac dulciurile, ce-i drept, dar mă abțin!

Ce am mâncat azi?! Am băut trei cafele fără cofeină și am mâncat niște cireșe. Nu e suficient?! Mai mănânc mâine, da?! George gătește la noi, fripturi, pește, legume la grătar. Și fi-mea ține la silueta ei”, a mai declarat vedeta, pentru Click!