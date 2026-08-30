 Ce sacrificii face Daniela Gyorfi pentru a-și întreține imaginea: „Te costă tot”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce sacrificii face Daniela Gyorfi pentru a-și întreține imaginea: „Te costă tot”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Daniela Gyorfi este una dintre solistele cu ștate vechi în muzica românească. Și-a schimbat mereu imaginea și a avut grijă să se mențină mereu în top. Cu ce sacrificii însă? 

Daniela Gyorfi are concerte multe pe Litoral
1/10
Daniela Gyorfi are concerte multe pe Litoral Foto: Instagram

Ajunsă la 57 de ani, Daniela Gyorfi este în prezent una dintre cele mai cerute soliste pe la concerte. De-a lungul timpului, ea s-a reinventat atât în ce privește repertoriul, dar și ca imagine. 

„Ca să ai o imagine la un nivel profesionist te costă”

Solista recunoaște însă că a investit o mare parte din banii câștigați în imaginea ei scenică, pentru care a făcut și face multe sacrificii.

„Ca orice, și femeie, și artist, te duci cel puțin o dată pe săptămână la coafor. Clar, eu am un hair stylist al meu de atâția ani de zile, se numește Adi Constantin, e și make-up artistul meu. Hainele, unele le cumpăr, pentru altele am și contracte de imagine.

Prin urmare, mi-e greu să spun o sumă exactă a cheltuielilor unui artist, gen mii de euro pe lună. Te costă, clar! Ca să poți să ai o imagine și la un nivel, într-adevăr, profesionist, te costă. Pentru că, în definitiv și la urma urmei, imaginea vinde mai presus de toate

Și te costă tot: de la melodii, la ținute, coafor, manichiură, pedichiură, toate lucrurile astea. Investești ceva bani”, a declarat solista, în exclusivitate pentru Click!

„Am după ce face socoteala” 

Solista se află în prezent pe Litoral, unde susține concerte pe bandă rulantă.

„Eu nu mă vait, de ce să mint?! Îmi merge bine în ultima vreme, deocamdată sunt cu cântările aici la mare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am după ce face socoteala, că poate înainte nu aveam bani, dar acum nu țin cont. 

Dacă ai evenimente, ai emisiuni, clar trebuie să te îmbraci într-un fel, te aranjezi într-un fel. Sunt costuri care poate nu se văd, dar se simt.

În afară de asta, clar, ca fiecare femeie, te mai duci îți mai faci masaje, un tratament corporal, plus te mai dai cu o cremă. Și astea țin tot de imagine, până la urmă! Aproape tot ceea ce câștigi, reinvestești, că asta este!”, a mai dezvăluit Daniela Gyorfi, pentru Click! 

Dietă cât se poate de strictă! Ce mănâncă zilnic?

La 57 de ani, Daniela Gyorfi se menține într-o formă fizică de zile mari. Este la fel de slabă ca în tinerețe și ține o dietă drastică. 

„Adevărul este că trebuie să faci foamea ca să poți fi slab. Adică nu stau chiar de tot nemâncată, dar clar că toată viața mea ca să fiu slabă am fost mai mult pe salate. Bine, îmi plac dulciurile, ce-i drept, dar mă abțin!

Ce am mâncat azi?! Am băut trei cafele fără cofeină și am mâncat niște cireșe. Nu e suficient?! Mai mănânc mâine, da?! George gătește la noi, fripturi, pește, legume la grătar. Și fi-mea ține la silueta ei”, a mai declarat vedeta, pentru Click!

Ghid de cumpărături

doina caramzulescu facebook jpg
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc Vedete românești
ardei copti istock jpg
Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!” Rețete
image
„Am plătit pentru o mașină care nu mai exista”. Coșmarul unui român după ce autoturismul hibrid i-a luat foc în mers adevarul.ro
image
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui Ceaușescu adevarul.ro

Parteneri

image
Portarul lui Dinamo împrumutat la Corvinul, Codruț Sandu, motiv de scandal între fani și conducere: „De ce a jucat împotriva noastră?” www.fanatik.ro
image
Scuza unui turist salvat de la înec, în Eforie Nord: "M-a luat valul" observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Cercetătorii din Botoșani vor să creeze o rasă de supercapre, după ce au patentat un „model” unic de oaie. Ce „superputeri” ar avea caprele modificate genetic www.gandul.ro
image
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Satul ras de pe harta României unde s-a născut Gigi Becali. Drama puțin știută a patronului FCSB: „M-a născut mama pe câmp” as.ro
image
De ce sunt atât de scumpe restaurantele din zonele turistice din România. Explicația care a aprins dezbaterea online: „Mai ieftin mănânci în Italia” playtech.ro
image
Editorial Andrei Vochin: „Corvinul – Dinamo, două rase de câini în cel mai bun meci din SuperLiga” www.fanatik.ro
image
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
gabriela cristea facebook jpeg
VideoGabriela Cristea, cu tunurile pe cei care o critică: „Noi nu suntem exponate într-o vitrină” Vedete românești
doina caramzulescu facebook jpg
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc Vedete românești
Florin Dumitrescu, foto Instagram jpg
Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef Vedete românești
banner laura cosoi png
Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare Vedete românești
andreea raicu instagram jpg
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba” Vedete românești
rares cojoc claudia dumitru colaj instagram jpeg
Rareș Cojoc, îndrăgostit lulea după divorț! Ipostaza tandră în care a fost surprins alături de Claudia Dumitru Vedete românești
andreea esca instagram jpg
Andreea Esca a împlinit 54 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Alexia Eram Vedete românești
deea maxer 5 jpg
VideoDeea și Constantin Cataramă și-au schimbat locuința. Cum arată casa de vis în care s-au mutat Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net