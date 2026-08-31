 Crina Abrudan, dezvăluiri după 18 ani de căsnicie cu Gabi Popescu: „Relația noastră a mers din bine în mai bine”
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Crina Abrudan, dezvăluiri după 18 ani de căsnicie cu Gabi Popescu: „Relația noastră a mers din bine în mai bine”

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Crina Abrudan și fostul fotbalist Gabi Popescu formează de aproape două decenii unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbizul românesc. Într-un interviu deschis, fosta prezentatoare de știri din sport a dezvăluit principiile care le-au menținut căsnicia solidă timp de 18 ani. 

Crina Abrudan face dezvăluiri despre căsnicia ei
Crina Abrudan face dezvăluiri despre căsnicia ei Foto: Facebook/Arhivă

Crina Abrudan vorbește despre maturitatea din spatele unei căsnicii de 18 ani alături de Gabi Popescu și despre micile detalii care fac o relație să devină tot mai puternică odată cu trecerea timpului într-un interviu oferit pentru Viva. 

Dincolo de prima impresie: „Mai important e ce te face să rămâi lângă un om”

Deși amândoi au activat în domenii cu o expunere publică uriașă — el în fotbalul de performanță, iar ea pe micul ecran —, cei doi au reușit să își protejeze intimitatea.

Privind retrospectiv, Crina Abrudan subliniază că esența unei legături autentice se construiește pe parcurs și nu se rezumă doar la atracția inițială:

 „După 18 ani, sincer, mi se pare mai important ce te face să rămâi lângă un om decât ce te-a atras la el în primele minute. Sigur că există o chimie, o atracție la început, altfel povestea nu începe, dar nu acolo este esența. În timp descoperi omul cu adevărat: cum reacționează în momente bune și grele, câtă libertate vă acordați și dacă vă mai place, pur și simplu, să fiți împreună. Pentru mine, mult mai valoros este faptul că relația noastră a evoluat din bine în mai bine.”

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Întrebată despre secretul longevității lor, vedeta refuză etichetele simple, punctând că stabilitatea se clădește din compromisuri conștiente și acceptarea celuilalt exact așa cum este, fără încercări de a-l schimba:

„Nu cred că există o formulă care funcționează pentru toate cuplurile. Sunt multe lucruri mici care se adună: să îți placă în continuare omul de lângă tine, să îl respecți, să îi lași spațiu, să nu încerci să îl transformi în ceea ce ai vrea tu să fie. Cel mai important semn al unei relații bune este să simți că anii nu au erodat-o, ci au făcut-o mai bună.”

Cine este stilistul în familie: „Gabi are un ochi foarte bun, învăț de la el”

Departe de tiparul clasic în care femeia dictează alegerile vestimentare ale partenerului, în căminul lor rolurile sunt adesea inversate. Crina Abrudan mărturisește că fostul internațional are un simț estetic nativ remarcabil, la care apelează frecvent pentru sfaturi:

„Gabi a știut dintotdeauna să se îmbrace și nu a avut niciodată nevoie de mine pe post de stilist. Din contră, de foarte multe ori eu îi cer părerea despre o piesă pe care vreau să o cumpăr sau despre o combinație vestimentară. Are un ochi foarte bun, simte proporțiile, știe ce funcționează și are un stil natural. La noi, sfaturile circulă uneori mai mult dinspre el către mine.”

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Pe lângă armonia din căsnicie, Crina Abrudan și Gabi Popescu fac o echipă excelentă și pe plan profesional.

Pasiunea vedetei pentru designul vestimentar s-a transformat într-un proiect de succes pe scenele internaționale, bucurându-se de susținerea necondiționată a familiei.

După ce la începutul anului a atras atenția la Dubai și în cadrul festivalului International Fashion Island din Malta cu o colecție nonconformistă din pânză de sac, realizată cu ajutorul lui Gabi Popescu, vedeta a revenit recent pe podiumurile din Emirate cu o nouă linie de haine tricotate, la care a lucrat îndeaproape cu mama sa.

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