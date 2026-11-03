Cum o răsfață Marian Huja pe Laura Giurcanu când este plecat: „Sunt singură acasă, în Maroc”

Laura Giurcanu trăiește o poveste de dragoste alături de fotbalistul Marian Huja, iar relația lor pare să fie presărată cu gesturi romantice. Deși sportivul este plecat la meciuri, acesta găsește modalități prin care să-i arate influenceriței că se gândește la ea. Recent, vedeta a avut parte de o surpriză chiar în timp ce se afla singură acasă, în Maroc.

Laura Giurcanu Foto: Arhivă

Cei doi formează un cuplu de câteva luni și și-au făcut relația publică în urmă cu câteva săptămâni. Laura nu s-a mutat definitiv din România, însă petrece perioade de timp în Maroc, acolo unde Marian Huja joacă fotbal.

Marian Huja i-a trimis flori Laurei Giurcanu în timp ce era la meci

Influencerița le-a arătat urmăritorilor de pe TikTok surpriza pregătită de iubitul ei. Laura stătea liniștită în sufragerie, când a auzit soneria. La ușă o aștepta un curier cu un aranjament floral, comandat de Marian Huja.

Sportivul era plecat la meci în acel moment, însă nu a uitat de iubita lui și a vrut să-i facă ziua mai frumoasă. Laura a fost încântată de gest și a împărtășit momentul cu cei care o urmăresc în mediul online.

„Stăteam liniștită pe telefon, în sufragerie și deodată sună un curier la ușă. Și a venit cu florile astea drăguțe. Iubitul meu este plecat la meci și sunt singură acasă, în Maroc”, a povestit Laura Giurcanu pe TikTok.

Foto: TikTok

Povestea lor de dragoste a început pe Instagram

Laura Giurcanu și Marian Huja sunt împreună de câteva luni, iar influencerița a vorbit deschis despre începutul relației. Cei doi au intrat prima dată în contact pe Instagram, iar conversațiile din mediul online au dus, în cele din urmă, la o întâlnire față în față.

Vedeta a descris începutul poveștii lor drept o dragoste la prima vedere. La acel moment, Laura era singură de aproximativ doi ani și jumătate, iar Marian se afla în Cluj-Napoca.

„Am cunoscut un băiat acum câteva luni pe marele Internet, pe Instagram. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut, eu eram singură deja de aproape doi ani și jumătate. Dragoste la prima vedere, pot spune. El atunci era în Cluj (...) A fost, sincer, situația mea ideală, prietenii mei iubesc Clujul (...) A fost ușor să ne cunoaștem, chiar dacă nu locuia în același oraș ca mine”, povestea influencerița.