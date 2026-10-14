 Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!”
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Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!”

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Florin Piersic și Dorel Vișan, cândva, rivali, au acceptat să apară împreună în ediția specială a emisiunii „MasterChef” (PRO TV), filmată în Cluj, unde ambii locuiesc. Exclusiv pentru Click!, actorul Dorel Vișan ne-a vorbit despre neînțelegerile lor din trecut, dar și despre uriașul regret că regizorii nu i-au distribuit în aceleași filme.

Florin Piersic și Dorel Vișan s-au împăcat și au filmat împreună la PRO TV
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Florin Piersic și Dorel Vișan s-au împăcat și au filmat împreună la PRO TV Foto: foto: Facebook

Au fost invitați de onoare la „MasterChef” (PRO TV)

Florin Piersic și Dorel Vișan au filmat împreună, în satul Rimetea, situat la poalele Apusenilor, la doar câțiva kilometri de Cluj, pentru o ediție specială a show-ului culinar „MasterChef”, (PRO TV). Ediția de ieri seară, în care i-ați văzut stând la aceeași masă și depănând amintiri, din anii lor de glorie, a înregistrat audiențe uriașe.

Pentru actorii din „Generația de Aur”, echipa lui Chef Sorin Bontea a pregătit un aperitiv numit „Aplauze”, echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu a realizat felul principal „Mulțumesc!”, iar echipa lui Chef Florin Dumitrescu a preparat desertul „Te iubim, Florin!”.

Dorel Vișan: „Am fost un pic supărați”

După difuzarea acestei ediții de colecție a concursului culinar, cu invitați de cinci stele, Dorel Vișan ne-a vorbit despre relația cu Florin Piersic, mulți știindu-i supărați de ani buni. Apropiații lor susțin că disputa ar fi pornit de la piesa „Oameni şi şoareci”, în care ar fi trebuit să joace împreună, la teatrul din Cluj:

„Am fost un pic supărați, așa e, a fost o problemă mai veche, nu ne-am potrivit noi, în anume chestie, ne-am zis niște lucruri, dar ne-am împăcat. Suntem din nou prieteni. Îmi pare rău că nu am jucat împreună cu Florin Piersic în cinematografie.

„Eu și Florin Piersic nu am lucrat cu aceiași regizori”

Din păcate, el a lucrat cu alți regizori, era distribuit mai mult în filme istorice, iar eu eram ales pentru cele din zona problemelor sociale. Începe și la noi vârsta să își spună cuvântul, Florin Piersic are 90 de ani, și eu am aproape 90 de ani, au trecut anii! Dar eu am fost și încă mai sunt o fire mai sportivă. Și acum muncesc în grădina mea. Florin Piersic mi-a zis toată viața „țăranul”, el așa mă strigă. El a fost boierul, eu țăranul”, ni s-a confesat Dorel Vișan, exclusiv pentru Click!

„Au jucat împreună o singură dată”

Dorel Vișan, celebru cu rolul din „Senatorul melcilor”, și Florin Piersic, genial în seria „Mărgelatu”, au jucat împreună o singură dată, la TVR, în sceneta „Ardelenii la restaurant”.

Întrebat, cândva, ce părere are despre talentul artistic al lui Florin Piersic, acesta a oferit un răspuns cu tâlc:

„Și eu și Florin suntem la fel de mari și la fel de mici. La fel de mari pentru ceea ce am făcut și la fel de mici în ceea ce am fi putut face și n-am putut. Cinematografia putea să ne folosească mai mult. Nici eu, nici el nu putem pleca din lumea asta rușinați. Eu îl apreciez foarte mult pe Florin. E un om special, un artist special, care nu se va mai naşte încă un secol, un artist de felul lui”.

A venit în țară fiul din Austria al lui Florin Piersic 

Florin Piersic s-a bucurat și de o altă surpriză de proporții, la filmările PRO TV. Daniel, fiul lui și al actriței Anna Szeles, a venit din Austria, unde locuiește cu soția și cu copiii, pentru a-i fi alături, în această ediție specială a concursului culinar, și unde Florin Piersic a fost răsfățat ca un prinț. „Mărgelatu” a ținut să le mulțumească gazdelor și oaspeților lui:

„Nu m-am așteptat. Este un gest extraordinar. Doamnelor, domnilor, sunt foarte încântat că sunteți aici. Sunt foarte fericit că am venit. Voi sunteți excepționali cum ne-ați primit”.

Florin Piersic mai are un fiu, pe Florin Piersic Jr, din căsnicia cu regretata artistă Tatiana Iekel, însă cei doi nu au o legătură foarte strânsă.

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