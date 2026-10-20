Familia lui Valentin Sanfira, ținta atacurilor! Artistul a răbufnit după ce părinții săi au fost jigniți: „Mă doare profund!”

Valentin Sanfira, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România, a transmis un mesaj ferm după ce, în ultima perioadă, au apărut mai multe comentarii și critici la adresa sa și a familiei sale. Artistul a vorbit despre studiile pe care le-a urmat, și-a apărat părinții și a explicat de ce nu poate rămâne indiferent atunci când aceștia sunt jigniți.

Valentin Sanfira nu acceptă ca părinții săi să fie jigniți Foto: Facebook

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, cântărețul a abordat subiectul educației, al respectului și al demnității, subliniind că nivelul de pregătire academică nu ar trebui să fie un motiv pentru ca cineva să se considere superior celorlalți. Mai mult, Valentin Sanfira a avertizat că, dacă atacurile la adresa sa și a familiei vor continua, este pregătit să își apere demnitatea inclusiv pe cale legală.

Valentin Sanfira, despre studiile sale și oamenii care se consideră superiori

În ultimele luni, numele lui Valentin Sanfira a fost frecvent prezent în spațiul public, inclusiv în contextul vieții sale personale, după divorțul de Codruța Filip. Deși artistul a ales să păstreze discreția în privința anumitor aspecte, acesta susține că au existat comentarii care l-au vizat atât pe el, cât și familia sa.

În mesajul publicat pe Facebook, interpretul a ținut să precizeze ce studii a urmat și a transmis că adevărata educație nu se rezumă la diplome, ci se reflectă și în felul în care oamenii se comportă cu cei din jur.

„Despre educație, respect și demnitate

Pentru că în ultima perioadă s-a vorbit atât de mult despre studiile mele și despre familia din care provin, simt nevoia să fac câteva precizări.

Studiile mele:

Școala Generală Rădinești;

Liceul de Muzică «Constantin Brăiloiu» – Târgu Jiu;

Facultatea de Muzică, specializarea Pedagogie Muzicală – Universitatea «Spiru Haret», București;

Facultatea de Științe Economice – Universitatea «Constantin Brâncuși», Târgu Jiu.

Am cunoscut în viața mea intelectuali autentici, oameni cu o pregătire academică solidă, dar și cu o educație morală pe măsură. Tocmai de aceea, mă surprinde ușurința cu care unii își atribuie această calitate. Persoanele despre care se vorbește astăzi ca despre mari intelectuali sunt, în realitate, oameni simpli, cu studii medii, pe care eu însumi i-am apreciat și i-am prezentat public într-o lumină atât de favorabilă, încât au ajuns, probabil, să creadă că sunt mai presus decât ceilalți”, începe mesajul publicat pe Facebook de Valentin Sanfira.

Artistul nu acceptă ca părinții săi să fie jigniți

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale mesajului său este legat de familia sa. Valentin Sanfira a mărturisit că îl doare faptul că părinții săi, pe care îi descrie drept oameni simpli, de la țară, au ajuns să fie ținta unor comentarii jignitoare.

Interpretul a subliniat că este mândru de originile sale și de educația primită acasă, considerând că respectul și bunul-simț sunt valori care nu depind de statutul social sau de studiile unei persoane.

„Nu studiile medii sunt o rușine, ci pretenția de superioritate și lipsa de respect față de alți oameni. Mă doare profund că s-a ajuns la jignirea părinților mei, oameni simpli, de la țară, care m-au crescut cu demnitate, bun-simț și respect. Sunt mândru de originile mele și nu voi permite nimănui să le transforme într-un motiv de umilință.”

Valentin Sanfira ia în calcul să își apere familia pe cale legală

În continuarea mesajului, interpretul de muzică populară a afirmat că, de aproape un an, numele său este adus în discuție în diverse apariții publice și televizate, prin declarații pe care le consideră denigratoare. Fără să nominalizeze persoanele la care face referire, artistul a criticat folosirea imaginii sale pentru obținerea notorietății și a simpatiei publicului.

Valentin Sanfira a explicat că a preferat până acum să nu răspundă tuturor comentariilor, însă consideră că răbdarea sa nu trebuie interpretată drept slăbiciune. În cazul în care atacurile vor continua, acesta este pregătit să ia măsuri pentru a-și proteja atât propria imagine, cât și familia.

De aproape un an, numele meu este adus constant în discuție în apariții publice și televizate, prin afirmații pe care le consider denigratoare. Înțeleg dorința de notorietate, de atenție și de a câștiga bani și simpatia publicului, dar toate acestea ar trebui să aibă o limită. Am ales să tac din respect, însă tăcerea mea nu trebuie confundată cu slăbiciunea. Dacă aceste atacuri vor continua, îmi voi apăra demnitatea și familia, inclusiv pe cale legală.

Am fost și voi rămâne un om simplu, cu cei șapte ani de acasă. Nu mă consider superior nimănui, dar nici nu accept să fiu umilit de oameni care confundă imaginea pe care le-am construit-o eu cu propria lor valoare. Adevărata educație se vede în caracter, nu în pretenții de superioritate. Si aici nu vorbesc de lume! Pentru cei care înțeleg. Mulțumesc!”

Cum au reacționat părinții artistului după despărțirea de Codruța Filip

Valentin Sanfira are o relație apropiată cu părinții săi, bazată pe respect și înțelegere, iar aceștia au devenit un adevărat sprijin pentru artist după divorțul de Codruța Filip. Într-o apariție publică, interpretul de muzică populară a dezvăluit cum au reacționat părinții săi când au aflat despre separare și ce gest l-a impresionat cel mai mult în acea perioadă dificilă.

„Eu am fost mai apropiat de mama, tata fiind plecat mult cu munca pe șantier și cred că băieții în general, că și frații mei la fel, sunt mai apropiați de mama și m-am dus după toată perioada asta nebună din viața cu inima strâns acasă, că eram sătul de întrebări și am apreciat foarte mult la tata, am vorbit la telefon înainte, și m-a întrebat dacă sunt bine (...) Mă așteptam să mă întrebe ce s-a întâmplat, ce am făcut, ca orice părinte mă gândeam”, a declarat Valentin Sanfira, la „Terapia frumuseții”.