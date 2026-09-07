Fiul Mariei Constantin a împlinit 17 ani! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Mândră de tine”

Duminică, 6 august, a fost o zi specială în familia Mariei Constantin. Cântăreața și-a sărbătorit fiul, pe Codruț, care a împlinit 17 ani și a primit din partea mamei sale un mesaj plin de emoție.

Fiul Mariei Constantin a împlinit 17 ani Foto: Instagram

Mândră de adolescentul în care s-a transformat fiul ei, artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Codruț și i-a făcut o declarație de dragoste care a emoționat-o.

Cu ocazia aniversării sale, Codruț a primit de la mama lui câteva rânduri în care aceasta i-a vorbit despre drumul pe care îl va avea de parcurs în viață și despre alegerile pe care le va face de acum înainte. Maria Constantin i-a transmis fiului său că, indiferent cât de mare va deveni, pentru ea va rămâne întotdeauna copilul ei și că îi va fi alături în orice moment.

„Știu că vor veni ani în care vei avea propriile alegeri, propriile greșeli și propriile lupte. Nu vreau să-ți spun că voi putea să-ți protejez fiecare pas… dar vreau să știi că, indiferent cât de mare vei fi, pentru mine vei rămâne copilul meu. Și voi fi mereu acolo, să te ridic, să te ascult și să mă bucur de fiecare reușită a ta”, a scris Maria Constantin, pe rețelele de socializare.

Artista este mândră de adolescentul care a devenit Codruț

Maria Constantin are o relație specială cu fiul său și nu și-a ascuns niciodată mândria față de acesta. Deși Codruț are ureche muzicală, adolescentul nu își dorește să urmeze aceeași carieră ca mama lui. Cântăreața îi respectă alegerea și îl susține să își urmeze propriul drum. Codruț are planuri diferite pentru viitor și își dorește ca, pe lângă facultate, să urmeze și cursuri pentru a deveni însoțitor de bord.

În mesajul publicat pentru ziua de naștere a fiului său, Maria Constantin i-a mărturisit acestuia cât de mândră este de omul care devine. Artista i-a dorit să aibă curajul să își urmeze propriul drum și să nu uite niciodată cât de iubit este.

„Sunt mândră de tine, puiul meu. Nu doar pentru ceea ce ești, ci mai ales pentru omul care devii. La 17 ani, îți doresc să ai curaj să-ți urmezi drumul, să nu te schimbi pentru nimeni și să nu uiți niciodată de unde ai plecat și cât de iubit ești. La mulți ani, Codruț! La mulți ani sufletul meu! Mama te iubește mai mult decât vor putea vreodată să spună cuvintele sau decât vor putea înțelege mulți!”, a mai scris cântăreața.