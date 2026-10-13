 Florin Zamfirescu are patru nepoți „ca niște perle”. Ce spune actorul despre ei: „Acum rolul meu preferat e cel de bunic”
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Florin Zamfirescu are patru nepoți „ca niște perle”. Ce spune actorul despre ei: „Acum rolul meu preferat e cel de bunic”

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A interpretat numeroase personaje, însă astăzi Florin Zamfirescu (77 de ani) își găsește bucuria într-un rol pe care îl trăiește dincolo de scenă: cel de bunic.

Florin Zamfirescu are patru nepoți „ca niște perle”
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Florin Zamfirescu are patru nepoți „ca niște perle” Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Actorul a vorbit, pentru Click!, despre cei patru nepoți, despre legătura cu foștii săi studenți și despre dorința de a se bucura în continuare de momentele importante din viața familiei.

Premiat recent pentru excelență în longevitate, Florin Zamfirescu a descris atmosfera evenimentului în câteva cuvinte: „E o seară magică, e o seară frumoasă”. Discuția despre carieră a ajuns însă firesc la oamenii care îi aduc astăzi cele mai mari bucurii.

Întrebat care este rolul său preferat, actorul nu a ales un personaj din teatru sau din film. Fiecare a avut însemnătatea lui, la momentul potrivit, dar acum familia ocupă primul loc.

Fiecare rol, la momentul lui, a fost rolul preferat. Acum rolul meu preferat e rolul de bunic”, a mărturisit Florin Zamfirescu pentru Click!.

Florin Zamfirescu are patru nepoți care îi aduc bucurie

Actorul are patru nepoți, toți băieți, despre care vorbește cu drag și mândrie. Îi descrie drept „ca niște perle”, iar atunci când vine vorba despre ei, concluzia lui este simplă: „Sunt minunați”.

Pentru sine, Florin Zamfirescu își dorește sănătate și timp alături de familie. Speră să fie prezent și la nunțile nepoților, un gând pe care îl exprimă cu emoție.

Eu pentru mine îmi doresc puțină sănătate. Aș vrea să mai apuc să dansez la nunțile băieților mei”, a spus actorul, referindu-se la cei patru nepoți ai săi.

Foștii studenți îi spun „tată”

Apropierea de oameni se regăsește și în felul în care foștii săi studenți i se adresează. Întrebat cum i-ar plăcea să fie definit de cei pe care i-a îndrumat, Florin Zamfirescu a răspuns: „Păi cum mă și definesc. Unii îmi zic «tată», în ghilimele”.

Actorul le-a oferit celor care vor să-l cunoască mai bine și o invitație la lectură. În volumul „Am fost actor”, și-a adunat amintirile și întâmplările care i-au marcat viața.

Am scos o carte în care mi-am povestit periplul și întâmplările vieții, cartea care se numește «Am fost actor»”, a povestit Florin Zamfirescu, recomandând-o celor care vor să descopere mai mult din povestea sa.

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