 Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia: „Așa a început escapada noastră!” Ce activități au făcut
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia: „Așa a început escapada noastră!” Ce activități au făcut

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Peste 10.000 de pași pe zi, plimbări cu bicicleta, pauze de înghețată și un meci trăit cu sufletul la gură.

Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia
1/11
Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Pentru două mame și băieții lor, Valencia a adunat toate ingredientele unei vacanțe de povestit. Iar fotbalul a avut un loc special în program!

„Două mămici, doi copii, o valiză cu haine de vară și multe planuri”

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea Focus 22 de la PRIMA TV a petrecut, alaturi de fiul ei si de prietenul acestuia o vacanta de poveste la Valencia

“Două mămici, doi copii, o valiză cu haine de vară și multe planuri. Așa a început escapada noastră în Valencia. Eu și Andrei am pornit la drum alături de Vlad, colegul lui de la fotbal, și de Roxana, mama acestuia. Ne așteptau zile cu soare, mare și plimbări, dar și o experiență pe care băieții o așteptau cu nerăbdare: un meci pe Mestalla”, ne-a povestit prezentatoarea TV.

Ioana Maria Moldovan si fiul ei, Andrei, au descoperit orașul dincolo de obiectivele turistice, au făcut peste 10.000 de pași pe zi și au încercat aproape toate variantele de deplasare: autobuz, metrou și bicicletă. 

„La 30 de grade, briza ne-a făcut plimbările mai plăcute”

Între vizite, si-au făcut timp pentru plajă, înghețată și bucuria de a sta împreună fără să se uite mereu la ceas.

La 30 de grade, briza ne-a făcut plimbările mai plăcute. Iar când a venit vorba despre bucătăria locală, paella și-a găsit firesc locul în program. Până la urmă, și papilele gustative meritau o vacanță!” , ne-a mai spus vedeta Prima TV.

Cu doi mici fotbaliști în grup, o vizită la stadion avea toate șansele să devină punctul culminant al călătoriei. Andrei și Vlad au îmbrăcat tricourile echipei favorite și au ajuns pe Mestalla pentru partida Valencia – Villarreal. 

Ghid de cumpărături

banner traistariu ciolacu jpg
#Exclusiv Click!
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde a fost cumpărată blana iubitei lui Marcel Ciolacu: „S-au scumpit toate” Vedete românești
Theo Rose, foto Instagam jpg
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam” Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri despre Ricardo Pădurariu, noul star al FCSB care ”i-a distrus pe Alex Dobre și Macalou în 9 zile!”  www.fanatik.ro
image
SURSE: Care sunt magazinele din România atacate de hackeri. Alimentele din frigidere, distruse observatornews.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de € www.antena3.ro
image
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Cât câștigă un judecător CCR și cine poate ocupa funcția. Salariul, sporurile și beneficiile unui mandat de 9 ani playtech.ro
image
Andrei Șucu, apărat de Cornel Dinu: „Nu e cu nimic mai prejos!” www.fanatik.ro
image
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Roxana Nemeș este o mămică dedicată
Roxana Nemeș, cadou special pentru gemenii săi, pe care îl vor primi abia la 18 ani. Ce surpriză le-a pregătit artista Vedete românești
Nicusor Stan si sotia sa la nunta lor jpg
Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste Vedete românești
Horia Brenciu (54 de ani) se întoarce în această toamnă cu forțe proaspete la „Vocea României” de la PROTV
Puțini știu cum a început, de fapt, cariera lui Horia Brenciu. Ce credea că va face pentru totdeauna. „Nu e comod să fii persoană publică” Vedete românești
mirela vaida oana tomoiaga instagram jpg
Oana Tomoiagă, la un pas să renunțe la Asia Express, înainte de plecare! Cum a convins-o Mirela Vaida să accepte provocarea. „Mi-e frică” Vedete românești
Chris Sarandon
De la gloria anilor ’80 la ruină financiară! Actorul care și-a pierdut averea într-o înșelătorie imobiliară Vedete internaționale
banner traistariu ciolacu jpg
#Exclusiv Click!
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde a fost cumpărată blana iubitei lui Marcel Ciolacu: „S-au scumpit toate” Vedete românești
Wiz Khalifa jfif
Wiz Khalifa scapă, deocamdată, de condamnarea la închisoare! Decizie neașteptată în dosarul „Beach, Please!” Vedete internaționale
Theo Rose, foto Instagam jpg
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net