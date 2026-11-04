Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia: „Așa a început escapada noastră!” Ce activități au făcut

Peste 10.000 de pași pe zi, plimbări cu bicicleta, pauze de înghețată și un meci trăit cu sufletul la gură.

1/11 Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Pentru două mame și băieții lor, Valencia a adunat toate ingredientele unei vacanțe de povestit. Iar fotbalul a avut un loc special în program!

„Două mămici, doi copii, o valiză cu haine de vară și multe planuri”

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea Focus 22 de la PRIMA TV a petrecut, alaturi de fiul ei si de prietenul acestuia o vacanta de poveste la Valencia.

“Două mămici, doi copii, o valiză cu haine de vară și multe planuri. Așa a început escapada noastră în Valencia. Eu și Andrei am pornit la drum alături de Vlad, colegul lui de la fotbal, și de Roxana, mama acestuia. Ne așteptau zile cu soare, mare și plimbări, dar și o experiență pe care băieții o așteptau cu nerăbdare: un meci pe Mestalla”, ne-a povestit prezentatoarea TV.

Ioana Maria Moldovan si fiul ei, Andrei, au descoperit orașul dincolo de obiectivele turistice, au făcut peste 10.000 de pași pe zi și au încercat aproape toate variantele de deplasare: autobuz, metrou și bicicletă.

„La 30 de grade, briza ne-a făcut plimbările mai plăcute”

Între vizite, si-au făcut timp pentru plajă, înghețată și bucuria de a sta împreună fără să se uite mereu la ceas.

„La 30 de grade, briza ne-a făcut plimbările mai plăcute. Iar când a venit vorba despre bucătăria locală, paella și-a găsit firesc locul în program. Până la urmă, și papilele gustative meritau o vacanță!” , ne-a mai spus vedeta Prima TV.

Cu doi mici fotbaliști în grup, o vizită la stadion avea toate șansele să devină punctul culminant al călătoriei. Andrei și Vlad au îmbrăcat tricourile echipei favorite și au ajuns pe Mestalla pentru partida Valencia – Villarreal.