Marilu Dobrescu, accident cu noua mașină a iubitului său! Cât a costat-o un moment de neatenție: „Nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat”

Marilu Dobrescu a trecut recent printr-o experiență neplăcută, după ce a fost implicată într-un accident rutier în timp ce conducea mașina nouă a iubitului său.

Marilu Dobrescu, accident cu noua mașină a iubitului său Foto: Instagram

Influencerița a povestit întregul incident pe rețelele de socializare, mărturisind că evenimentul a avut loc la puțin timp după ce partenerul ei australian, Tom, își cumpărase automobilul.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit acesteia, în dimineața respectivă dormise doar câteva ore și trebuia să facă un drum scurt. Cum nu și-a găsit cheile de la propria mașină, a ales să folosească autoturismul iubitului său. Decizia s-a dovedit însă inspirată doar pe jumătate, deoarece s-a soldat accidentul.

„Am făcut accident cu mașina nouă a iubitului meu și este o mașină scumpă. Nici măcar o lună și jumătate nu avea de când și-o luase. Cumva, experiența asta m-a apropiat și mai mult de divinitate, pentru că nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat”, a explicat influencerița în online.

Marilu a povestit că problema a apărut în momentul în care s-a asigurat prea devreme și nu a mai observat la timp o altă șoferiță care se apropia. Ea susține că automobilul celeilalte conducătoare auto era greu de observat din cauza unui unghi mort.

Influencerița a declarat că atât mama sa, cât și iubitul ei au considerat că vizibilitatea redusă a contribuit la producerea incidentului. Cu toate acestea, Marilu recunoaște că ar fi trebuit să înainteze mai mult în intersecție pentru a avea o perspectivă mai bună asupra traficului.

„Chiar nu se vedea mașina ei, unghiul ăla mort, deci abia se vedea. Așa a zis și mama, așa a zis și Tom. Nu știu dacă au zis-o să mă facă să mă simt mai bine, dar eu zic că nu. Eu mă asigurasem prea devreme, trebuia să ies așa puțin cu botul… Cert e că pentru că mașina are bara asta nici nu se observă ce s-a întâmplat”, a mai spus Marilu.

Accidentul nu a fost unul grav, iar avariile produse nu au afectat serios autoturismul.

Cafeaua de 1.000 de dolari

Impactul nu a fost sever, însă același lucru nu se poate spune despre daunele făcute asupra autoturismului.

Marilu a explicat că existența unei polițe de asigurare a redus semnificativ suma pe care a fost nevoită să o plătească. Potrivit acesteia, daunele s-ar fi ridicat la aproximativ 4.000 de dolari fără asigurare, însă ea a achitat în final 1.000 de dolari.

Influencerița a făcut și o glumă pe seama situației, spunând că ieșise din casă pentru a cumpăra o cafea și a evita taxa de livrare.

„Distracția asta m-a costat vreo 1.000 de dolari. M-am dus să îmi iau cafeaua personal, pentru că mă gândeam că la comandă mai plătesc 10 dolari transportul. A fost cea mai scumpă cafea, de 1.000 de dolari”, a povestit ea.

Deși incidentul s-a încheiat cu o pagubă financiară considerabilă, Marilu Dobrescu spune că experiența a fost o lecție importantă și un motiv în plus pentru a fi mult mai atentă la volan.

Marilu Dobrescu, desemnată cel mai bun influencer din România în 2021

Marilu Dobrescu a obținut recunoaștere internațională în 2021, când a fost desemnată „Romanian Social Media Star of 2021”, în cadrul galei People’s Choice Awards. Premiul a venit în urma voturilor publicului, iar influencerița a împărtășit atunci cu urmăritorii săi emoția pe care a trăit-o.

„Mulțumesc și mă înclin în fața tuturor celor care m-au votat și nu numai, este o reală onoare să fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este @peopleschoice. Am plâns cu muci, lacrimi și urlete când am aflat!

Încă de la începuturile mele pe online am construit totul pornind de la motto-ul meu: «Oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă». Au trecut 5 ani de atunci și pot spune cu mândrie că am adunat organic o comunitate mare de oameni care simt, evoluează, râd, plâng și trăiesc alături de mine, de parcă nici nu ne desparte un ecran.

Voi ați votat, premiul e al nostru! Mulțumesc și întregii echipe @eentertainmentromania! Îmi pare rău că nu se poate ajunge în L.A. anul acesta la gala din cauza pandemiei, dar tot o să fiu cu ochii pe ea - 7 decembrie”, a transmis tânăra la momentul respectiv.