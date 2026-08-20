 Un an și jumătate fără Andrei Perneș, fostul concurent Mireasa. Sora lui a mers la mormântul său și a transmis un mesaj sfâșietor
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FotoUn an și jumătate fără Andrei Perneș, fostul concurent Mireasa. Sora lui a mers la mormântul său și a transmis un mesaj sfâșietor

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Sora lui Andrei Perneș a transmis un mesaj dureros la un an și jumătate de când fratele său s-a stins din viață. Andrada a mers la mormântul acestuia, locul în care simte că poate fi cel mai aproape de el, pentru a-i aduce un omagiu și a-i aprinde o lumânare. Cuvintele pe care i le-a adresat au emoționat profund.

Andrada, sora lui Andrei Perneș. Foto: Facebook
Andrada, sora lui Andrei Perneș. Foto: Facebook

Andrei Perneș s-a stins din viață în urma unui tragic accident de mașină. Fostul concurent al emisiunii „Mireasa” a lăsat multă durere în sufletele celor dragi, care îi păstrează vie memoria și îi simt puternic lipsa.

Andrei Perneș a murit într-un tragic accident de mașină 

Chiar dacă timpul a trecut, durerea familiei nu s-a șters. Andrada vorbește despre cât de greu îi este să trăiască fără fratele său și mărturisește că, zi de zi, învață să accepte absența lui. Dorul pe care îl simte este greu de pus în cuvinte, însă mesajul transmis la mormântul lui Andrei surprinde cât de puternică a fost legătura dintre cei doi.

Au trecut un an și șase luni de când ai plecat la ceruri..., și, oricât timp ar trece, dorul de tine nu se micșorează. Doar învăț să trăiesc cu el. Sunt zile în care încă îmi vine să te caut, să-ți aud vocea, să-ți povestesc ce mi s-a mai întâmplat și să te văd intrând pe ușă ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat.

Apoi îmi amintesc că tu ești acum acolo, sus, iar eu am rămas aici, cu amintirile, cu fotografiile și cu un gol pe care nimeni nu îl poate umple. Mi-e dor de tine în fiecare zi... de tine, de râsul tău, de felul tău de a fi, de tot ceea ce însemnai pentru mine. Și poate că nu există cuvinte suficiente pentru a spune cât de mult doare lipsa ta.”

„Nu te voi uita niciodată. Până când ne vom revedea...”

Andrada Perneș și-a încheiat mesajul într-o notă profund emoționantă, mărturisindu-i fratelui său că, deși timpul trece, locul lui în sufletul ei va rămâne neschimbat. Cuvintele sale transmit atât iubirea pe care i-o poartă, cât și speranța că, într-o zi, cei doi se vor revedea:

„Un an și șase luni fără tine... și încă nu m-am obișnuit cu gândul că nu te mai pot îmbrățișa. Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul meu, în fiecare rugăciune și în fiecare amintire frumoasă.

Te iubesc.

Sper că, de acolo de sus, să poți vedea cât de mult ne lipsești. Nu te voi uita niciodată. Până când ne vom revedea...”, a transmis Andrada Perneș, în dreptul unei fotografii cu mormântul fratelui său. 

Postarea Andradei Perneș. Foto: social media
Postarea Andradei Perneș. Foto: social media

Andrei Perneș nu și-a îndeplinit o mare dorință 

Andrei Perneș a murit cu o dorință în suflet: aceea de a-și întemeia o familie și de a deveni tată. Fostul concurent al emisiunii matrimoniale „Mireasa – Capriciile iubirii” a vorbit în repetate rânduri despre planurile sale pentru viitor, însă, din păcate, nu a mai apucat să își îndeplinească acest vis.

Andrei Perneș a devenit cunoscut în urma participării la emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, acolo unde s-a îndrăgostit de Sabrina, cea care avea să îi devină soție. După încheierea competiției, cei doi au încercat să își salveze căsnicia, însă, în cele din urmă, au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul despărțirii a fost făcut chiar de Andrei, pe rețelele de socializare.

„Pur și simplu asta a fost decizia. Am ajuns într-un punct în care ne-am dat seama că fiecare își dorește cu totul altceva și e mult mai bine așa. Sper că acum sunteți lămuriți”, a spus Perneș, într-un live.

Andrei Perneș și Sabrina. Foto: social media
Andrei Perneș și Sabrina. Foto: social media

În perioada în care forma un cuplu cu Sabrina, Andrei vorbea și despre dorința lor de a deveni părinți. Într-una dintre edițiile emisiunii, acesta mărturisea că el și fosta sa soție așteptau cu speranță momentul în care urmau să își întemeieze o familie. Din nefericire, visul de a deveni tată a rămas neîmplinit.

„Da. O să fac o lumină. Nu știm acum sigur care e treaba, pentru că, ca să fim sinceri, a făcut 3 teste dintre care 2 negative și unul pozitiv și cum sunt eu nebun mă bazez pe ăla pozitiv. În momentul în care o să fi siguri de un răspuns pozitiv o să anunțăm”, a declarat Perneș, acum ani în urmă, într-una dintre edițiile de la Mireasa - Capriciile iubirii.

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