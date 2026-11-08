Ajungi la mort ghidat de telefon! Ce au instalat autoritățile în cimitirul din Brașov

O schimbare importantă a fost introdusă la Cimitirul Municipal din Brașov, unde vizitatorii pot găsi acum mult mai ușor locurile de veci ale celor dragi.

Primăria Brașov a anunțat că noua platformă digitală implementată în incinta cimitirului este funcțională și le permite oamenilor să localizeze rapid un anumit mormânt, fără să mai fie nevoiți să caute printre zeci de alei.

Cum funcționează noul sistem de la Cimitirul Municipal Brașov

Noua facilitate digitală vine în ajutorul aparținătorilor care întâmpină dificultăți în identificarea locurilor de veci, mai ales dacă ajung rar în cimitir sau nu cunosc foarte bine amplasarea acestora.

Sistemul poate fi accesat prin intermediul panourilor interactive instalate în cimitir și al codurilor QR. Astfel, vizitatorii pot afla unde se află mormântul pe care îl caută și pot urma traseul până la acesta, direct de pe telefonul mobil.

”Știți cum puteți găsi acum un mormânt la Cimitirul Municipal din Brașov, chiar dacă nu mai țineți minte unde este? Tastați numele persoanei și sistemul vă arată locul exact. Puteți scana și un cod QR, iar telefonul vă indică traseul până acolo. Am făcut o demonstrație, să vedeți cât de simplu este”, a scris George Scripcaru pe pagina sa de Facebook.

Practic, oamenii nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe indicatoare sau să ceară ajutor pentru a găsi un anumit loc de veci. Tehnologia le oferă posibilitatea de a se orienta mult mai simplu în interiorul cimitirului.

Primăria Brașov: „O facilitate menită să răspundă nevoilor cetățenilor”

Reprezentanții Primăriei Brașov spun că noul sistem face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și urmărește să ofere beneficii concrete comunității.

„Este o facilitate menită să răspundă nevoilor cetățenilor, în special ale celor care ajung mai rar la cimitir sau întâmpină dificultăți în identificarea locurilor de veci”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Aceștia au precizat că inițiativa este deja apreciată de brașoveni, iar digitalizarea serviciilor publice poate simplifica inclusiv activități pentru care, până acum, oamenii pierdeau timp și întâmpinau dificultăți.