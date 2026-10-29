 A băut dintr-un butoi cu bere vechi de 50 de ani! Unde a fost găsit și cum a ajuns acolo
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A băut dintr-un butoi cu bere vechi de 50 de ani! Unde a fost găsit și cum a ajuns acolo

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un butoi de bere dispărut în urmă cu aproape 50 de ani a fost descoperit în Alpii Zillertal, la granița dintre Austria și Tirolul de Sud, după ce topirea ghețarilor l-a scos din nou la iveală. Recipientul căzuse într-o crevasă în timpul unei livrări cu elicopterul, în anii ’70, și rămăsese ascuns sub gheață timp de decenii.

image
Foto: Corriere dell’Alto Adige/Facebook

Surpriza a venit după recuperarea lui: berea din interior a fost degustată de un grup de curioși, care au constatat că încă putea fi băută. Povestea neobișnuită a fost relatată de publicația italiană Corriere dell’Alto Adige.

Butoiul a fost descoperit de Daniel, un colaborator al companiei Harpf, o afacere cu o tradiție de peste 140 de ani în domeniul băuturilor. Acesta a găsit recipientul sub refugiul Sasso Nero, la aproximativ 3.000 de metri altitudine.

Berea este încă bună de băut

Deși era ușor deteriorat, butoiul se păstrase suficient de bine pentru a putea fi identificat. O inscripție de pe metal a arătat că acesta datează din 1978. În urmă cu aproape jumătate de secol, butoiul a fost transportat cu elicopterul în cadrul unei livrări. În timpul operațiunilor, a căzut într-o crevasă și a dispărut fără urmă.

Abia anul acesta, după ce gheața s-a retras, recipientul a reapărut la suprafață. Recuperarea nu a fost simplă, fiind nevoie de manevre atente și de un cărucior pentru a-l transporta în vale.

Curiozitatea cea mai mare a fost legată de berea rămasă în interior. Reprezentanții companiei Harpf au povestit că gheața ar fi conservat băutura suficient de bine pentru a putea fi degustată.

Un grup restrâns de curioși s-a reunit la sediul firmei pentru a deschide butoiul și a încerca berea veche de aproape cinci decenii. Potrivit relatării companiei, aceasta era încă potabilă, un rezultat neașteptat după atâta timp petrecut în munți.

Pentru Harpf, descoperirea are și o valoare sentimentală, deoarece există posibilitatea ca butoiul să fi plecat chiar din depozitele sale. Compania a numit berea recuperată „Berea din gheață”.

Specialiștii avertizează însă că întâmplarea nu trebuie privită ca o încurajare de a consuma băuturi păstrate timp îndelungat în condiții necunoscute.

Ghid de cumpărături

Jack Nicholson jpg
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood Vedete internaționale
maurice munteanu asia express facebook jpeg
Câți bani ar fi primit Maurice Munteanu pentru participarea la Asia Express. A plecat acasă după 8 etape de concurs PrimeTime
image
Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică” adevarul.ro
image
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția adevarul.ro

Parteneri

image
Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism: „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Răsturnare de situație în cazul camerelor ascunse la cabana din Avrig. Cine i-ar fi filmat pe invitați observatornews.ro
image
Mircea Badea despre plângerea la CNA pentru mutarea emisiunii „Insula iubirii” la o oră mai târzie: „M-am uitat să văd cine a dat bani” www.antena3.ro
image
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului” www.fanatik.ro
image
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
sat jpg
Un întreg sat, împreună cu 15 case, scos la vânzare în Germania. Se vinde cu 390.000 de euro Internațional
image png
Era cunoscut ca veterinar în sat, dar nu avea studii. Un viceprimar, acuzat că ar fi castrat trei țapi fără acordul proprietarilor Național
Interviu de angajare Foto Freepik com jpg
Locul de muncă la care românii pot câștiga peste 1.000 de euro lunar. Este cel mai căutat job din țară Național
barbat cu arma de vanatoare jpeg
VideoTragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare Național
1 epilepsie jpg jpeg
ChatGPT, acuzat că a contribuit la moartea unei tinere cu epilepsie. Ar fi convins-o să renunțe la medicamente. „Parcă era sub o vrajă” Internațional
loto loterie pexels jpg
Un milion de lire ar putea fi pierduți! Loteria Națională britanică îi caută de urgență pe posesorii unui bilet câștigător nerevendicat Internațional
cameră de hotel jpg
VideoMirele ar fi ascuns camere de supraveghere în camerele invitaților. Anchetă în loc de nuntă, la Sibiu Național
Targuri de Craciun din Romania si din lume Sursa foto shutterstock 2240773091 jpg
Târguri de Crăciun 2026 în București. Unde vor fi amplasate și când se deschid Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net