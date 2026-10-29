A băut dintr-un butoi cu bere vechi de 50 de ani! Unde a fost găsit și cum a ajuns acolo

Un butoi de bere dispărut în urmă cu aproape 50 de ani a fost descoperit în Alpii Zillertal, la granița dintre Austria și Tirolul de Sud, după ce topirea ghețarilor l-a scos din nou la iveală. Recipientul căzuse într-o crevasă în timpul unei livrări cu elicopterul, în anii ’70, și rămăsese ascuns sub gheață timp de decenii.

Foto: Corriere dell’Alto Adige/Facebook

Surpriza a venit după recuperarea lui: berea din interior a fost degustată de un grup de curioși, care au constatat că încă putea fi băută. Povestea neobișnuită a fost relatată de publicația italiană Corriere dell’Alto Adige.

Butoiul a fost descoperit de Daniel, un colaborator al companiei Harpf, o afacere cu o tradiție de peste 140 de ani în domeniul băuturilor. Acesta a găsit recipientul sub refugiul Sasso Nero, la aproximativ 3.000 de metri altitudine.

Berea este încă bună de băut

Deși era ușor deteriorat, butoiul se păstrase suficient de bine pentru a putea fi identificat. O inscripție de pe metal a arătat că acesta datează din 1978. În urmă cu aproape jumătate de secol, butoiul a fost transportat cu elicopterul în cadrul unei livrări. În timpul operațiunilor, a căzut într-o crevasă și a dispărut fără urmă.

Abia anul acesta, după ce gheața s-a retras, recipientul a reapărut la suprafață. Recuperarea nu a fost simplă, fiind nevoie de manevre atente și de un cărucior pentru a-l transporta în vale.

Curiozitatea cea mai mare a fost legată de berea rămasă în interior. Reprezentanții companiei Harpf au povestit că gheața ar fi conservat băutura suficient de bine pentru a putea fi degustată.

Un grup restrâns de curioși s-a reunit la sediul firmei pentru a deschide butoiul și a încerca berea veche de aproape cinci decenii. Potrivit relatării companiei, aceasta era încă potabilă, un rezultat neașteptat după atâta timp petrecut în munți.

Pentru Harpf, descoperirea are și o valoare sentimentală, deoarece există posibilitatea ca butoiul să fi plecat chiar din depozitele sale. Compania a numit berea recuperată „Berea din gheață”.

Specialiștii avertizează însă că întâmplarea nu trebuie privită ca o încurajare de a consuma băuturi păstrate timp îndelungat în condiții necunoscute.