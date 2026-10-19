 Cât de mult îngraşă berea?
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Cât de mult îngraşă berea?

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Berea poate contribui la creșterea în greutate, dar nu acționează singură! Totul depinde de cantitate, frecvență, tipul de bere și de stilul de viață în ansamblu.

Berea poate duce la acumularea de kilograme dacă este inclusă constant în aportul caloric zilnic. Alcoolul furnizează aproximativ 7 kcal pe gram – aproape la fel de mult ca grăsimile – fără a crea o senzație reală de sațietate.

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Foto: Shutterstock

O bere standard de 250 ml conține, de obicei, între 100 și 130 kcal, în timp ce o halbă poate depăși cu ușurință 200 kcal – și chiar mai mult, dacă are o concentrație alcoolică mai ridicată. Problema apare și dintr-un efect indirect: alcoolul poate stimula pofta de mâncare și poate reduce autocontrolul alimentar.

În plus, consumul de bere este adesea însoțit de alimente grase sau sărate, precum chipsuri, mezeluri, brânzeturi, burgeri sau preparate prăjite.

Consumul ocazional de bere, ca parte a unei diete echilibrate, nu modifică semnificativ greutatea, însă consumul mai multor pahare, săptămână de săptămână, poate duce la un surplus caloric subtil, dar foarte real.

„Burtă de bere”: grăsime sau doar balonare?

Consumul de bere nu duce la acumularea de grăsime exclusiv în zona abdominală! Atunci când berea contribuie la creșterea în greutate, efectul se resimte, de regulă, la nivelul întregului corp – deși mulți adulți, în special bărbații, tind să stocheze grăsimea mai ușor în zona abdomenului. Această „burtă de bere”, cum mai este cunoscută, este adesea rezultatul unei combinații de factori: consumul regulat de alcool, aportul caloric excesiv, gustările frecvente, stilul de viață sedentar și modificările metabolice asociate cu înaintarea în vârstă.

Pe termen scurt, berea poate provoca și o destindere a abdomenului – fără a implica o acumulare reală de grăsime – pur și simplu pentru că aceasta conține dioxid de carbon și reprezintă un volum semnificativ de lichid. Totuși, este important să se facă distincția între această balonare frecventă și inofensivă și o umflare a abdomenului care este persistentă, dureroasă sau însoțită de simptome precum oboseală, dificultăți de respirație, icter ori o creștere rapidă în greutate; în astfel de situații, este necesar să consultați un medic.

Consumul unei beri pe zi duce la creșterea în greutate?

Cu cât conținutul de alcool este mai ridicat, cu atât berea conține mai multe calorii: o bere cu un conținut ridicat de alcool are, în general, un aport caloric mai mare.

Se recomandă să nu se depășească 0,25 litri (femei) - 0,5 litri (bărbaţi) de bere pe zi, să se evite consumul zilnic și să se mențină un total de sub 10 porții pe săptămână.

În plus, femeile pot fi mai sensibile la efectele alcoolului – chiar și atunci când consumă aceeași cantitate – din cauza unor factori precum compoziția corporală și metabolismul. Consumul excesiv de alcool într-un interval scurt de timp – adică ingerarea unei cantități mari de alcool cu ​​o singură ocazie – are un aport caloric ridicat dintr-odată, favorizează consumul excesiv de alimente și crește riscurile pentru sănătate.

Ce se recomandă

Berile cu cel mai mic aport caloric sunt, în general, sortimente „light” (ușoare), cu un conținut redus de alcool, consumate în porții mai mici.

Berile fără alcool conțin adesea mai puține calorii decât cele obișnuite, deși unele pot avea, totuși, un conținut ridicat de zahăr. Comparativ cu vinul, berea are o concentrație alcoolică mai mică, însă este adesea consumată în cantități mai mari.

Pentru a minimiza impactul asupra greutății corporale, este recomandat să optezi pentru o porție mai mică, să eviți berile cu un conținut ridicat de alcool, să alternezi consumul de bere cu apă, să nu bei pe stomacul gol și să fii atent la ceea ce mănânci alături de bere.

Prin urmare, este indicat să consumi bere doar ocazional, în contexte sociale, să menții o dietă echilibrată și să fii activ din punct de vedere fizic.

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