 A transformat mașina veche într-un generator și și-a alimentat casa timp de cinci zile. Cât l-a costat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A transformat mașina veche într-un generator și și-a alimentat casa timp de cinci zile. Cât l-a costat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Furtunile violente au lovit statul Indiana. În urma acestora, localnicii au rămas fără curent. Un bărbat din orașul Valparaiso nu a stat pe gânduri și a venit cu idee ingenioasă pentru a-și menține locuința funcțională. Acesta a transformat mașina sa veche într-un generator.

Mașină transformată într-un generator.
Mașină transformată într-un generator. Foto: captură video YouTube

În loc să-și cumpere un generator clasic pentru a trece de acea pană de curent majoră, bărbatul și-a transformat propriul autoturism, un Chevrolet Cruze din 2012, cu motor turbo de 1,4 litri cu patru cilindri, într-o sursă de energie. Cum a reușit.

O mașină a fost transformată într-un generator pentru o întreagă locuință

Proprietarul mașinii este youtuber-ul Dre Dan, care a reușit să o transforme într-un generator ce i-a menținut în funcțiune frigiderul, congelatorul, luminile, dar și mai multe dispozitive electronice timp de cinci zile, conform The Drive.

Experimentul a avut loc după o furtună de pe data de 11 august, ce a și provocat pagube importante în Valparaiso. Vehiculul avea alternatorul de fabrică de 130 A, o baterie H7 AGM mai mare decât acumulatorul convențional și un invertor cu undă sinusoidală pură, cu o putere nominală de 2.000 W și capacitatea de a gestiona pentru scurt timp vârfuri de până la 4.000 W.

Creatorul de conținut s-a bazat pe configurația mașinii și susține că a reușit să alimenteze două frigidere de dimensiuni normale, un congelator vertical, un televizor, iluminatul și echipamente de birou, printre care un laptop, un monitor și o imprimantă. Bateria AGM funcționa practic ca un tampon atunci când aparatele solicitau pentru scurt timp mai mult curent decât putea furniza confortabil alternatorul la ralanti.

Astfel, el a înlocuit bateria originală a mașinii cu una mai rezistentă, de tip AGM, și a conectat-o direct la un inverter de 2.000 de wați. Alternatorul din fabrică al autoturismului a fost cel care a susținut tot efortul, reîncărcând bateria în mod continuu în timp ce motorul lăsat la ralanti rula neîntrerupt.

Cât a cheltuit

Având în vedere că mașina a funcționat aproape non-stop, fiind oprită doar pentru alimentare, Dre Dan a estimat un consum la 0,22 galoane americane pe oră, adică circa 0,83 litri de benzină pe oră la relanti, dovedindu-se o alternativă viabilă pe timpul crizei. Pe parcursul a 120 de ore, această estimare înseamnă aproximativ 26,4 galoane, puțin sub 100 de litri de combustibil.

Acesta a făcut calculul la prețul de aproximativ 3,98 dolari per galon. Astfel, costul total ajunge la aproximativ 105 dolari. 

Ghid de cumpărături

tren cfr calatori oprit jpg
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare Național
Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început discuţiile când a plecat Florin Tănase în Cipru!” www.fanatik.ro
image
"Mi-au distrus priveliştea pentru totdeauna. E apocaliptic". Ce s-a construit lângă casa ei observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Gloria Steinem, una dintre figurile emblematice ale feminismului american, a încetat din viață la 92 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Motivul real pentru care Denis Drăguş nu a semnat încă cu FCSB as.ro
image
Facultățile considerate „inutile” în România. Argumentele studenților: „Ce e util azi, peste patru ani s-ar putea să nu mai fie” playtech.ro
image
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun, leșinați de râs”. Ce se întâmplă cu Radunovic www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
jacuzzi shutterstock 316822874 jpg
Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor Internațional
Prostituție pe stradă - prostituată FOTO Shutterstock
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată Național
Job, foto Shutterstock jpg
Dacă mâine ți-ai pierde jobul, din ce ai mai face bani? Întrebarea care i-a pus pe gânduri pe români Fapt divers
Urs jpg
Clipe de groază în Mureș: un bărbat a fost atacat de urs după ce mașina în care se afla a lovit animalul Național
AI foto Unsplash jpg
Trei platforme AI, aceeași vacanță la Disney World, prețuri complet diferite. Care a costat cel mai mult Fapt divers
woman with glasses browsing smartphone jpg
Platforma e-Sănătatea Mea, lansată cu probleme. 25.000 de români așteaptă validarea. Și medicii se plâng Național
planul unei femei pentru înșelăciune jpg
Cum a încercat o femeie din Vaslui să-i fure iubitului 47.000 de euro. Amantul, principalul complice Național
bloc nou png
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea” Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net