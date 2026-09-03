A transformat mașina veche într-un generator și și-a alimentat casa timp de cinci zile. Cât l-a costat

Furtunile violente au lovit statul Indiana. În urma acestora, localnicii au rămas fără curent. Un bărbat din orașul Valparaiso nu a stat pe gânduri și a venit cu idee ingenioasă pentru a-și menține locuința funcțională. Acesta a transformat mașina sa veche într-un generator.

Mașină transformată într-un generator. Foto: captură video YouTube

În loc să-și cumpere un generator clasic pentru a trece de acea pană de curent majoră, bărbatul și-a transformat propriul autoturism, un Chevrolet Cruze din 2012, cu motor turbo de 1,4 litri cu patru cilindri, într-o sursă de energie. Cum a reușit.

O mașină a fost transformată într-un generator pentru o întreagă locuință

Proprietarul mașinii este youtuber-ul Dre Dan, care a reușit să o transforme într-un generator ce i-a menținut în funcțiune frigiderul, congelatorul, luminile, dar și mai multe dispozitive electronice timp de cinci zile, conform The Drive.

Experimentul a avut loc după o furtună de pe data de 11 august, ce a și provocat pagube importante în Valparaiso. Vehiculul avea alternatorul de fabrică de 130 A, o baterie H7 AGM mai mare decât acumulatorul convențional și un invertor cu undă sinusoidală pură, cu o putere nominală de 2.000 W și capacitatea de a gestiona pentru scurt timp vârfuri de până la 4.000 W.

Creatorul de conținut s-a bazat pe configurația mașinii și susține că a reușit să alimenteze două frigidere de dimensiuni normale, un congelator vertical, un televizor, iluminatul și echipamente de birou, printre care un laptop, un monitor și o imprimantă. Bateria AGM funcționa practic ca un tampon atunci când aparatele solicitau pentru scurt timp mai mult curent decât putea furniza confortabil alternatorul la ralanti.

Astfel, el a înlocuit bateria originală a mașinii cu una mai rezistentă, de tip AGM, și a conectat-o direct la un inverter de 2.000 de wați. Alternatorul din fabrică al autoturismului a fost cel care a susținut tot efortul, reîncărcând bateria în mod continuu în timp ce motorul lăsat la ralanti rula neîntrerupt.

Cât a cheltuit

Având în vedere că mașina a funcționat aproape non-stop, fiind oprită doar pentru alimentare, Dre Dan a estimat un consum la 0,22 galoane americane pe oră, adică circa 0,83 litri de benzină pe oră la relanti, dovedindu-se o alternativă viabilă pe timpul crizei. Pe parcursul a 120 de ore, această estimare înseamnă aproximativ 26,4 galoane, puțin sub 100 de litri de combustibil.

Acesta a făcut calculul la prețul de aproximativ 3,98 dolari per galon. Astfel, costul total ajunge la aproximativ 105 dolari.