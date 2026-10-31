Adio, hârtie igienică? Produsul care îi ia locul în tot mai multe băi și costă doar 30 de dolari

Hârtia igienică ar putea pierde teren în fața unei alternative moderne, care începe să fie tot mai populară în locuințele din întreaga lume. Capacele de toaletă inteligente, care folosesc apă caldă pentru spălare și aer cald pentru uscare, sunt deja răspândite în Japonia și câștigă adepți și în alte țări. Utilizatorii susțin că, odată cu instalarea acestor dispozitive, au redus considerabil consumul de hârtie igienică.

Produsul care înlocuieşte deja hârtia igienică în tot mai multe locuinţe Foto: arhiva Click!

Deși a fost considerată mult timp indispensabilă în orice baie, hârtia igienică ar putea fi înlocuită treptat de o tehnologie care pune accent pe confort și igienă. Noile capace de toaletă includ funcții de spălare, uscare și încălzire, fiind prezentate drept o alternativă modernă la metodele clasice de curățare, potrivit The Coolist.

Inițial, aceste dispozitive erau întâlnite mai ales în locuințele din Japonia și în hotelurile de lux. Ulterior, au început să fie instalate și în băile obișnuite, iar interesul pentru ele a crescut în special în 2020, când lipsa hârtiei igienice i-a determinat pe mulți consumatori să caute alte variante.

Cum funcționează capacele de toaletă inteligente

Spre deosebire de bideurile tradiționale, care sunt montate separat de vasul de toaletă, noile dispozitive au forma unui capac special, numit și washlet. Acesta înlocuiește capacul obișnuit și se conectează la instalația de alimentare cu apă.

După folosirea toaletei, o duză extensibilă pulverizează apă pentru curățare. Utilizatorii pot regla temperatura, presiunea și direcția jetului. Variantele electrice includ și funcții suplimentare, precum uscarea cu aer cald, încălzirea capacului, autocurățarea duzei și controlul prin telecomandă.

Popularitatea acestei tehnologii este evidențiată și de un studiu realizat în Statele Unite. Raportul Houzz Bathroom Trends din 2024, citat de The Philadelphia Inquirer, arată că peste două cincimi dintre proprietarii care își renovau băile au optat pentru toalete cu funcții speciale, iar capacele de tip bideu s-au numărat printre cele mai căutate opțiuni.

Compania TUSHY, un brand cunoscut în acest domeniu, a anunțat că a comercializat aproximativ 2,5 milioane de bideuri începând din 2015. Printre avantajele acestor dispozitive se numără senzația de curățenie și faptul că spălarea cu apă poate fi mai delicată cu pielea iritată decât utilizarea exclusivă a hârtiei igienice.

Un alt beneficiu este reducerea cantității de hârtie folosite. Unii utilizatori mai au nevoie doar de una sau două bucăți pentru uscare, în timp ce modelele prevăzute cu uscător cu aer cald pot elimina complet această etapă. În plus, un consum mai mic de hârtie poate diminua riscul de înfundare a toaletei.

Confortul este și el un argument important, în special în cazul capacelor încălzite, o funcție apreciată în diminețile reci de iarnă.

Cât costă dispozitivele care pot înlocui hârtia igienică

Prețul diferă în funcție de funcțiile disponibile și de tehnologia folosită. Cele mai accesibile accesorii mecanice, care se montează sub capacul existent și nu au nevoie de electricitate, costă între 30 și 50 de dolari.

În schimb, modelele electrice, care permit spălarea cu apă caldă și uscarea cu aer, pot ajunge la câteva sute de dolari. Toaletele inteligente complet integrate sunt mult mai scumpe, unele depășind câteva mii de dolari.

Montarea accesoriilor simple și a capacelor speciale poate fi făcută, de cele mai multe ori, fără ajutorul unui specialist. Procesul presupune demontarea capacului vechi, instalarea unui racord în formă de T la conducta de apă și fixarea noului dispozitiv.

Înainte de achiziție, este important să fie verificată forma vasului de toaletă, rotundă sau alungită, precum și spațiul disponibil. Variantele electrice au nevoie de o priză cu împământare în apropiere. Dacă aceasta lipsește, instalarea trebuie realizată de un electrician.

Ce probleme pot apărea și cum se întrețin capacele inteligente

Chiar dacă oferă mai mult confort, aceste dispozitive au nevoie de curățare și întreținere regulată. Duza și capacul trebuie igienizate periodic, mai ales în locuințele în care apa are o duritate ridicată. Calcarul se poate depune în orificiile prin care este pulverizată apa și poate afecta funcționarea sistemului.

De asemenea, un jet cu presiune prea mare poate provoca disconfort, motiv pentru care este indicată folosirea unei trepte mai reduse. Funcția de autocurățare a duzei nu înlocuiește igienizarea obișnuită a vasului de toaletă.

Va dispărea hârtia igienică din locuințe?

Chiar dacă aceste sisteme sunt tot mai căutate, hârtia igienică nu va dispărea complet din băi în viitorul apropiat.

Pentru cei care folosesc deja capace inteligente, aceasta poate deveni însă doar o soluție de rezervă, utilizată ocazional, inclusiv atunci când dispozitivul nu funcționează.

Spălarea cu apă caldă și reducerea consumului de hârtie sunt principalele avantaje care contribuie la popularitatea acestei tehnologii. În unele locuințe, un singur sul de hârtie igienică poate ajunge să fie folosit chiar și timp de o lună.