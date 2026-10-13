Ce au descoperit cercetătorii care caută epava Ameliei Earhart pe o insulă. De teamă, aceștia dorm pe vas

O echipă de cercetători a ajuns pe insula izolată Nikumaroro din Oceanul Pacific pentru a investiga un obiect misterios despre care unii specialiști cred că ar putea fi epava avionului cu care a zburat celebra aviatoare Amelia Earhart, dispărută fără urmă în 1937.

Ce au descoperit cercetătorii care caută epava Ameliei Earhart Foto: arhivă

Obiectul misterios care ar putea ascunde răspunsul

Potrivit BBC , expediția este organizată de Archaeological Legacy Institute și Purdue University, iar cercetătorii vor petrece aproximativ cinci zile analizând ceea ce a fost numit „Obiectul Taraia”, observat pentru prima dată în imagini realizate în 2020 de satelit.

Specialiștii vor încerca să stabilească dacă formațiunea aflată în apropierea țărmului este într-adevăr o parte din avionul Lockheed Electra pilotat de Amelia Earhart sau dacă este vorba despre un obiect natural. Unele teorii susțin că ar putea fi resturile aeronavei, în timp ce altele sugerează că este doar un copac prăbușit ori o formațiune geologică.

Potrivit coordonatorului expediției, Rick Pettigrew, misiunea ar putea contribui la rezolvarea unui mister care persistă de aproape nouă decenii.

Pe lângă provocările logistice, expediția trebuie să facă față și unor condiții dificile de mediu. Fenomenul climatic El Niño provoacă valuri și condiții meteorologice care pot limita accesul zilnic la insulă.

În plus, Nikumaroro este populată de crabi de cocos, considerați cele mai mari nevertebrate terestre din lume. Aceștia pot ajunge la o anvergură a picioarelor de aproximativ un metru și sunt suficient de puternici pentru a sparge nuci de cocos.

Din cauza activității intense a acestor animale pe timpul nopții, membrii expediției vor dormi la bordul navei cu care au ajuns pe insulă și nu pe uscat.

Teoria care leagă insula de dispariția Ameliei Earhart

Nikumaroro este de mult timp asociată cu una dintre cele mai cunoscute teorii privind dispariția Ameliei Earhart și a navigatorului său, Fred Noonan.

Potrivit acestei ipoteze, cei doi nu s-ar fi prăbușit direct în ocean, ci ar fi reușit să aterizeze forțat pe insulă după ce nu au mai găsit insula Howland, unde trebuiau să se aprovizioneze cu combustibil.

De-a lungul anilor au fost descoperite diverse artefacte și fragmente care au alimentat această teorie, însă niciuna dintre dovezi nu a reușit să ofere o concluzie definitivă.

Dispariția care uimește lumea și astăzi

Amelia Earhart se afla la bordul unui Lockheed Electra, alături de navigatorul ei, Fred Noonan, la momentul dispariției. Ei decolaseră inițial pe 20 mai 1937, din Oakland (California), încercând să stabilească un nou record.

Din păcate, potrivit celor de la adevarul.ro, lucrurile au luat o întorsătură tragică. La 2 iulie, cei doi au decolat din Papua Noua Guinee și urmau să zboare 4.000 de kilometri, singura oprire programată fiind pe insula Howland, dintre Australia și Hawaii, pentru combustibil. Spre mirarea tuturor, cei doi nu au mai ajuns niciodată aici!

Vreme de 2 ani de la dispariția celor doi, au avut loc căutări de-a lungul unei arii uriașe, în speranța că se va putea face lumină în acest caz bizar. Din păcate, pe 5 ianuarie 1939, autoritățile au fost nevoite să declare decesul Ameliei Earhart și a navigatorului ei.

Se pare că, în ultimul mesaj radio transmis de către Amelia Earhart, aceasta spunea că nu poate repera insula Howland, unde urma să aterizeze pentru a realimenta avionul. O teorie spune că cei doi s-ar fi prăbușit în zona unui atol numit atunci Gardner Island (actualul Nikumaroro, ce aparține Republicii Kiribati).

O altă teorie, ceva mai îndrăzneață, spune că Amelia Earhart ar fi fost capturată de către japonezi, fiind acuzată de spionaj. Autorul volumului „Amelia Earhart: dincolo de mormânt”, W. C. Jameson, susține că ea ar fi fost eliberată în 1945, când s-a întors în Statele Unite și și-a schimbat numele.

La momentul dispariției, Amelia Earhart se îndrepta spre California, mai având de parcurs doar 11.000 de kilometri până când ar fi reușit să facă înconjurul Pământului.

În 1935, a devenit prima persoană care a reușit să zboare singură de-a lungul Pacificului, pe ruta Honolulu – Oakland. Doi ani mai târziu, a dispărut în mod misterios în timp ce încerca să facă înconjurul Pământului. Deși au trecut zeci de ani de atunci, nici chiar astăzi nu se știe ce s-a întâmplat cu Amelia Earhart.