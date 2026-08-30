 Sute de mii de oameni, cu ochii pe cer. Demonstraţiile aviatice de la BIAS au ţinut spectatorii cu sufletul la gură sâmbătă, în Capitală
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Sute de mii de oameni, cu ochii pe cer. Demonstraţiile aviatice de la BIAS au ţinut spectatorii cu sufletul la gură sâmbătă, în Capitală

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BIAS 2026 a ridicat din nou Bucureştiul cu ochii spre cer. Sâmbătă, Aeroportul Băneasa şi platforma Romaero au devenit loc de promenadă pentru familii, copii, pasionaţi de aviaţie şi curioşi veniţi pur şi simplu să vadă spectacolul. Se estimează că la eveniment au participat peste 200.000 de oameni. 

Elicopterele au împrăştiat şi foc
Elicopterele au împrăştiat şi foc Foto: Andreea Alexandru

Intrarea a fost gratuită, iar publicul a avut o zi întreagă de acrobaţii, motoare turate, fum colorat şi aplauze. Porţile s-au deschis încă de la ora 8.00, iar demonstraţiile au ocupat practic întreaga zi, până seara. Peste 200 de participanţi militari şi civili, din România şi din străinătate, au intrat în program.

Organizatorii au gândit evoluţiile la aproximativ 230 de metri de zona spectatorilor, suficient cât zgomotul şi viteza să fie simţite din plin. Pe marginea pistei, telefoanele au testat din plin limitele bateriei, pentru că au stat mai mult ridicate decât în buzunare, iar fiecare trecere spectaculoasă a fost întâmpinată cu aplauze.

Trupele speciale au făcut o demonstraţie
Trupele speciale au făcut o demonstraţie Foto: Profimedia

Vedetele au venit din toată Europa. Italienii de la Frecce Tricolori s-au întors la Bucureşti după 14 ani şi au făcut spectacol cu nouă aeronave MB-339. Turkish Stars, reveniţi după opt ani, au adus avioanele NF-5 şi manevrele lor executate la mare viteză.

Printre capetele de afiş s-au aflat şi Rafale Solo Display din Franţa, F/A-18 Hornet al Forţelor Aeriene Spaniole, Eurofighter Typhoon şi Panavia Tornado din Germania.

Italienii şi turcii au fost vedetele

Turcii au ţinut publicul cu sufletul la gură
Turcii au ţinut publicul cu sufletul la gură Foto: Profimedia

România n-a stat deloc în umbră. Forţele Aeriene Române au pus în scenă evoluţii cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules şi elicoptere IAR-330 Puma. Aeroclubul României a venit cu Şoimii României, White Wings şi Blue Wings, iar publicul i-a putut vedea şi pe Iacării Acrobaţi.

În program a fost şi lituanianul Jurgis Kairys, unul dintre marile nume ale acrobaţiei mondiale. Turkish Stars au fost printre vedetele incontestabile ale zilei, dar italienii de la Frecce Tricolori le-au răspuns cu un show pe măsură.

BIAS a fost însă mai mult decât o paradă de avioane. La sol, oamenii au putut vedea aeronave de aproape, au intrat în zonele expoziţionale, au descoperit simulatoare şi au discutat cu profesionişti ai aviaţiei. Pentru copii, decorul a fost greu de egalat: avioane uriaşe la câţiva paşi, paraşutişti pe cer şi formaţii care apăreau una după alta deasupra pistei. 

Piloţii din Italia au desenat drapelul ţării lor pe cer
Piloţii din Italia au desenat drapelul ţării lor pe cer Foto: Profimedia

Ediţia din 2026 a fost dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Aşa că, dincolo de zgomotul motoarelor şi de miile de fotografii făcute cu telefonul, BIAS a avut şi o frumoasă legătură cu istoria aviaţiei româneşti.

Pentru câteva ore, Băneasa a fost unul dintre cele mai vii locuri din Capitală, iar zecile de mii de oameni care au rămas cu privirea în sus au demonstrat încă o dată că aviaţia poate aduna public ca un mare concert.

Focul de artificii a încheiat seara

Artificiile au durat minute bune
Artificiile au durat minute bune Foto: FOTOGRAFII: Profimedia

După aproape o zi întreagă dominată de avioane şi elicoptere, finalul BIAS a schimbat complet registrul. La lăsarea întunericului, zeci de drone luminoase s-au ridicat simultan deasupra Aeroportului Băneasa Dronele au evoluat sincronizat, transformând luminile în animaţii pe cer, iar spectacolul s-a legat apoi de focul de artificii, care a încheiat partea aviatică a serii, în aplauzele zecilor de mii de bucureşteni rămaşi până spre miezul nopţii să asiste la un show cum rar au mai văzut.

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