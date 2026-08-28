Dumitru și Cătălin Prunariu, vedetele BIAS 2026. Anul acestea, se serbează 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român

Cerul Bucureştiului se pregăteşte pentru unul dintre cele mai spectaculoase weekenduri ale anului. BIAS 2026, cel mai mare show aerian din România, îşi deschide porţile pe 28 şi 29 august, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu” şi ROMAERO. Printre poveştile care dau o emoţie aparte ediţiei din acest an se află cea a familiei Prunariu: tatăl, primul şi singurul român care a ajuns în spaţiu, şi fiul său, pilot de linie şi pilot de înaltă acrobaţie.

Dumitru Prunariu a dat ieri autografe la standul Tarom Foto: foto:

Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la momentul istoric în care Dumitru Prunariu a devenit primul şi deocamdată singurul român ajuns în Cosmos. Pe 14 mai 1981, acesta a plecat în spaţiu la bordul navei Soyuz 40, în cadrul misiunii care a avut ca destinaţie staţia orbitală Saliut 6.

Zborul său a făcut ca România să intre în istoria explorării spaţiale. Pasiunea pentru zbor s-a transmis însă mai departe. Fiul său, Cătălin Prunariu, a ales la rândul său aviaţia şi a devenit pilot de înaltă acrobaţie, fondator al formaţiei Hawks of Romania – Şoimii României – şi director de zbor în cadrul TAROM.

Cătălin Prunariu a urmat pasiunea pentru zbor a tatălui său Foto: foto:

Cariera sa în aviaţia comercială a trecut prin toate etapele importante: copilot, comandant, instructor şi examinator pe aeronavele ATR, iar ulterior comandant pe Boeing 737. Ieri, în cadrul BIAS 2026, două generaţii ale aceleiaşi familii se întâlnesc, simbolic, sub semnul zborului: Dumitru Prunariu, omul care a dus România în spaţiu, şi Cătălin Prunariu, pilotul care continuă tradiţia familiei pe cerul României.

Cei doi s-au întâlnit vineri cu publicul la standul TAROM, unde fanii au avut ocazia să le ceară autografe şi să facă fotografii. Momentul a fost cu atât mai special cu cât TAROM marchează la BIAS cei 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu.

Mii de români sunt așteptați la Romaero în acest weekend Foto: foto:

Ce mai poţi vedea la BIAS

Astăzi, spectacolul se mută în aer. De la ora 12:30, un Boeing 737 TAROM va evolua în formaţie alături de Şoimii României, într-un moment care aduce împreună două lumi ale aviaţiei: zborul comercial şi acrobaţia aeriană. Este una dintre evoluţiile special pregătite de Tarom pentru ediţia din acest an. La bord se vor afla trei piloţi de top.

Alexandru Ghiurco, comandant instructor şi examinator, are 22 de ani de activitate în cadrul companiei şi peste 15.000 de ore de zbor. Alexandru Fodor, comandant instructor şi examinator Boeing 737, este la TAROM din 2004. Are aproximativ 16.000 de ore de zbor, dintre care mai mult de 12.000 în calitate de pilot comandant. Şi Răducu Moise, comandant instructor Boeing 737, de 17 ani la TAROM şi cu aproximativ 13.800 de ore de zbor. Înainte de aviaţia comercială, a fost pilot operaţional pe MiG-21 LanceR la Baza Aeriană 86 Feteşti.

Avionul Tarom va fi pilotat de Alexandru Fodor, Alexandru Ghiurco și Răducu Moise Foto: foto:

BIAS promite, de altfel, un adevărat regal aviatic. La cea de-a XVI-a ediţie sunt aşteptaţi peste 200 de participanţi militari şi civili din România şi din străinătate. Programul include formaţii celebre precum Frecce Tricolori şi Turkish Stars, dar şi Rafale Solo Display, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, Flying Dragons Team, Iacării Acrobaţi şi, bineînţeles, Şoimii României.

Ediţia din 2026 este dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Publicul va putea vedea nu doar demonstraţii aeriene, ci şi aeronave expuse la sol, inclusiv F-16, C-27J Spartan, elicoptere, IAK-52, replica Vlaicu II şi macheta la scară 1:1 a avionului IAR-80.