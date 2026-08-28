 Dumitru și Cătălin Prunariu, vedetele BIAS 2026. Anul acestea, se serbează 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Dumitru și Cătălin Prunariu, vedetele BIAS 2026. Anul acestea, se serbează 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cerul Bucureştiului se pregăteşte pentru unul dintre cele mai spectaculoase weekenduri ale anului. BIAS 2026, cel mai mare show aerian din România, îşi deschide porţile pe 28 şi 29 august, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu” şi ROMAERO. Printre poveştile care dau o emoţie aparte ediţiei din acest an se află cea a familiei Prunariu: tatăl, primul şi singurul român care a ajuns în spaţiu, şi fiul său, pilot de linie şi pilot de înaltă acrobaţie.

Dumitru Prunariu a dat ieri autografe la standul Tarom
Dumitru Prunariu a dat ieri autografe la standul Tarom Foto: foto:

Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la momentul istoric în care Dumitru Prunariu a devenit primul şi deocamdată singurul român ajuns în Cosmos. Pe 14 mai 1981, acesta a plecat în spaţiu la bordul navei Soyuz 40, în cadrul misiunii care a avut ca destinaţie staţia orbitală Saliut 6.

Zborul său a făcut ca România să intre în istoria explorării spaţiale. Pasiunea pentru zbor s-a transmis însă mai departe. Fiul său, Cătălin Prunariu, a ales la rândul său aviaţia şi a devenit pilot de înaltă acrobaţie, fondator al formaţiei Hawks of Romania – Şoimii României – şi director de zbor în cadrul TAROM. 

Cătălin Prunariu a urmat pasiunea pentru zbor a tatălui său
Cătălin Prunariu a urmat pasiunea pentru zbor a tatălui său Foto: foto:

Cariera sa în aviaţia comercială a trecut prin toate etapele importante: copilot, comandant, instructor şi examinator pe aeronavele ATR, iar ulterior comandant pe Boeing 737. Ieri, în cadrul  BIAS 2026, două generaţii ale aceleiaşi familii se întâlnesc, simbolic, sub semnul zborului: Dumitru Prunariu, omul care a dus România în spaţiu, şi Cătălin Prunariu, pilotul care continuă tradiţia familiei pe cerul României.

Cei doi s-au întâlnit vineri cu publicul la standul TAROM, unde fanii au avut ocazia să le ceară autografe şi să facă fotografii. Momentul a fost cu atât mai special cu cât TAROM marchează la BIAS cei 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. 

Mii de români sunt așteptați la Romaero în acest weekend
Mii de români sunt așteptați la Romaero în acest weekend Foto: foto:

Ce mai poţi vedea la BIAS

Astăzi, spectacolul se mută în aer. De la ora 12:30, un Boeing 737 TAROM va evolua în formaţie alături de Şoimii României, într-un moment care aduce împreună două lumi ale aviaţiei: zborul comercial şi acrobaţia aeriană. Este una dintre evoluţiile special pregătite de Tarom pentru ediţia din acest an. La bord se vor afla trei piloţi de top. 

Alexandru Ghiurco, comandant instructor şi examinator, are 22 de ani de activitate în cadrul companiei şi peste 15.000 de ore de zbor. Alexandru Fodor, comandant instructor şi examinator Boeing 737, este la TAROM din 2004. Are aproximativ 16.000 de ore de zbor, dintre care mai mult de 12.000 în calitate de pilot comandant. Şi Răducu Moise, comandant instructor Boeing 737, de 17 ani la TAROM şi cu aproximativ 13.800 de ore de zbor. Înainte de aviaţia comercială, a fost pilot operaţional pe MiG-21 LanceR la Baza Aeriană 86 Feteşti.

Avionul Tarom va fi pilotat de Alexandru Fodor, Alexandru Ghiurco și Răducu Moise
Avionul Tarom va fi pilotat de Alexandru Fodor, Alexandru Ghiurco și Răducu Moise Foto: foto:

BIAS promite, de altfel, un adevărat regal aviatic. La cea de-a XVI-a ediţie sunt aşteptaţi peste 200 de participanţi militari şi civili din România şi din străinătate. Programul include formaţii celebre precum Frecce Tricolori şi Turkish Stars, dar şi Rafale Solo Display, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, Flying Dragons Team, Iacării Acrobaţi şi, bineînţeles, Şoimii României.

Ediţia din 2026 este dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Publicul va putea vedea nu doar demonstraţii aeriene, ci şi aeronave expuse la sol, inclusiv F-16, C-27J Spartan, elicoptere, IAK-52, replica Vlaicu II şi macheta la scară 1:1 a avionului IAR-80.

Ghid de cumpărături

oana roman instagram jpg
FotoOana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur” Vedete românești
preot shutterstock 1071769631 jpeg
Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni Național
image
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni adevarul.ro
image
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert adevarul.ro

Parteneri

image
Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o o altă perspectivă www.fanatik.ro
image
Salarii de 5.000 € pe lună şi cazare inclusă, însă puţini tineri iau în calcul aceste meserii observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei. Are 53 de ani și este căsătorit cu Mette-Marit playtech.ro
image
Supercomputerul a decis! Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League și pe ce loc termină faza grupelor www.fanatik.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Cine a fost Narcis, unul dintre cele mai cunoscute personaje din mitologia greacă? historia.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
cuplu bloc imobiliare shutterstock 75568579 jpg
ANAF vinde un apartament cu două camere cu 50.650 de lei! Unde se află locuința Național
front 1 jpeg
Centrală solară, la 4.650 m altitudine. 15.927 de oglinzi heliostate au fost instalate pe o suprafaţă de 800.000 de metri pătraţi Internațional
somalia istock jpg
După aproape 4 decenii, o țară revine la propria monedă. A renunțat la dolarul american Internațional
aeroport1 jpeg
Se construiește cel mai mare aeroport din lume. Investiția depășește 30 de miliarde de euro și va avea cinci piste, 400 de porți și 260 de milioane de pasageri pe an Internațional
preot shutterstock 1071769631 jpeg
Un preot din Vaslui a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Ce decizie a luat Biserica după ce femeia a născut gemeni Național
image png
Bărbatul care a trăit pe o insulă singur, timp de 16 ani, doar cu două pisici, câteva găini și un radio. De ce a ales să lase totul în urmă Internațional
steag salvamar FOTO Facebook / Primaria Constanta
Scandal pe litoral, după ce un turist a sărit să bată un salvamar. „Sunt foarte violenți” Național
image png
Cine este Haakon al VIII-lea, noul rege al Norvegiei Internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net