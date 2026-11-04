Ce înseamnă „mogging”? Generația Z și Alpha îl folosesc tot mai des. Este cuvântul anului 2026

A fost desemnat cuvântul anului 2026 de dicționarul Collins. Termenul „mogging”, o expresie ironică folosită cu jovialitate de generațiile Z și Alpha pentru a sugera eclipsarea cuiva sau a ceva.

Care este cuvântul anului 2026, folosit de Generația Z și Alpha. Foto: pixabay.com

„Mogging” a cucerit primul loc după o creștere uluitoare de 210% a utilizării sale în 2026, a anunțat Collins într-un comunicat de presă emis marți. De fapt, „mogging” circulă de circa un deceniu, însă semnificația sa a evoluat de-a lungul acestui interval

Cuvântul anului 2026, „mogging”

Se crede că termenul s-a născut din acronimul „AMOG” („alpha male of the group” / masculul alfa al grupului) și a fost folosit anterior ca substantiv în cultura culturismului pentru a descrie cel mai puternic bărbat dintr-o sală de fitness.

Ulterior, a fost transformat în verb și adoptat pentru scurt timp de către „manosphere” (comunitatea online a bărbaților)., scrie CNN. În ultimele 12 luni, „mogging” a trecut printr-un adevărat proces, ajungând să definească actul de a ieși în evidență prin depășirea altcuiva.

Cum se folosește acest cuvânt

Spre exemplu, erați mândri de brioșele voastre de casă pe care le-ați adus prietenilor, până când un prieten a apărut cu un tort de trei etaje. Atunci, ați fost „mogged”.

Erați mulțumiți de ținuta voastră cumpărată la mâna a doua, până când ați stat lângă o persoană mai cool, îmbrăcată din cap până în picioare în haine de firmă la metrou? Ați fost „mogged”.

Lexicografii de la Collins monitorizează un număr uimitor de 27 de miliarde de cuvinte anual. Experții nu urmăresc doar frecvența cu care este utilizat un cuvânt, ci analizează și tiparele de întrebuințare, a declarat directorul general Alex Beecroft în comunicat.

„Alegerea cuvântului «mogging» drept Cuvântul Anului de către Collins arată cum fiecare generație își lasă amprenta asupra limbajului. Este un exemplu excelent al modului în care Generația Z și Generația Alpha au adoptat un cuvânt și l-au transformat într-un argou umoristic, însușindu-și limbajul și «agresându-ne» pe restul”, a spus Beecroft.

Alte cuvinte noi populare

Așa cum se întâmplă adesea, multe dintre cuvintele selectate au apărut ca răspuns la un eveniment care a dominat cultura sau evenimentele actuale. „Firewave” se referă la mai multe incendii de vegetație care au loc pe parcursul unei scurte perioade în orașe, după perioade susținute de vreme caldă și uscată.

Între timp, expresia „hydration break” (pauză de hidratare) a intrat în vocabularul global în timpul Cupei Mondiale FIFA din 2026, când meciurile de fotbal au fost întrerupte de pauze în care jucătorii puteau să bea apă. Organizatorii au declarat că această nouă practică avea scopul de a-i menține pe sportivi hidratați în condițiile temperaturilor sufocante din țările gazdă, adică SUA, Mexic și Canada, dar fanii au râs de ceea ce au numit a fi pauze publicitare deghizate.

Și politica britanică a avut momentul său de glorie anul acesta, „manchesterismul” revendicându-și un loc pe lista scurtă. Referindu-se la o filozofie politică condusă de prim-ministrul britanic și fostul primar al Greater Manchester, Andy Burnham, „manchesterismul” implică descentralizarea puterii regionale și leagă creșterea economică de progresul social.