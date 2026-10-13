Cine a fost Sf. Parascheva. Legenda creștină a sfintei despre care se spune că face minuni

În fiecare an, pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite și venerate sfinte din România.

Cine a fost Sf. Parascheva Foto: arhivă

Cine a fost Sf. Parascheva. Povestea ei

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în localitatea Epivat, aflată pe malul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol. Provenea dintr-o familie creștină înstărită și a fost educată în spiritul credinței încă din copilărie.

Potrivit tradiției creștine, încă de la o vârstă fragedă a ales să ducă o viață dedicată lui Dumnezeu. Impresionată de cuvintele Evangheliei care îndeamnă la renunțarea la bunurile materiale și la urmarea lui Hristos, tânăra și-a împărțit averea săracilor și a părăsit casa părintească.

A călătorit în mai multe locuri sfinte, petrecând ani întregi în rugăciune și nevoință. Se spune că a trăit o perioadă în apropierea Ierusalimului, unde a dus o viață ascetică, departe de lume. Spre sfârșitul vieții, la îndemnul unui înger, s-a întors în locurile natale, unde a murit la o vârstă tânără.

Legenda spune că, după moartea sa, trupul i-a fost îngropat în apropierea mării. Mai târziu, moaștele sale au fost descoperite și recunoscute drept sfinte după ce au avut loc mai multe întâmplări considerate miraculoase. De atunci, cinstirea Sfintei Parascheva s-a răspândit în întreaga lume ortodoxă.

Moaștele făcătoare de minuni ale Sf. Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva au fost mutate de-a lungul secolelor în mai multe orașe din spațiul ortodox. În anul 1641, acestea au fost aduse la Iași de domnitorul Vasile Lupu și au fost așezate în biserica Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”.

În prezent, moaștele se află în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde atrag anual sute de mii de pelerini din România și din străinătate. Mulți credincioși mărturisesc că au primit ajutor în momente dificile, după ce s-au rugat Sfintei Parascheva, motiv pentru care aceasta este considerată una dintre cele mai mari făcătoare de minuni din Ortodoxie.

De-a lungul timpului au fost consemnate numeroase relatări despre vindecări, depășirea unor situații grele sau ajutor primit în urma rugăciunilor adresate sfintei. Biserica îi îndeamnă însă pe credincioși să privească aceste mărturii cu smerenie și să considere credința, rugăciunea și apropierea de Dumnezeu drept cele mai importante daruri.

Astăzi, Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor, fiind un simbol al credinței, al milosteniei și al devotamentului față de valorile creștine.