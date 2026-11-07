 Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este prăznuită în fiecare an pe 8 noiembrie și ocupă un loc important în calendarul creștin-ortodox. Cei doi Arhangheli sunt considerați ocrotitori ai oamenilor, mesageri ai lui Dumnezeu și conducători ai cetelor îngerești. De-a lungul timpului, numele lor au fost asociate cu protecția divină, credința, dreptatea și vestirea veștilor importante.

Arhanghelii Mihail și Gavriil
Arhanghelii Mihail și Gavriil Foto: Arhivă

Povestea celor doi Arhangheli are o semnificație aparte în tradiția creștină. Deși sunt pomeniți împreună în aceeași zi, Mihail și Gavriil au roluri diferite în relatările biblice și în învățăturile Bisericii. Unul este cunoscut drept apărătorul credinței și conducătorul oștirilor cerești, iar celălalt este vestitorul unor evenimente esențiale din istoria mântuirii.

Cine sunt arhanghelii Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie

Arhanghelii Mihail și Gavriil fac parte din rândul îngerilor, ființe spirituale create de Dumnezeu pentru a-I împlini voia și pentru a transmite oamenilor mesajele Sale. În tradiția creștină, îngerii sunt organizați în nouă cete, iar Arhanghelii ocupă un loc important în această ierarhie cerească.

Numele Mihail provine din limba ebraică și este tradus prin întrebarea „Cine este ca Dumnezeu?”. Arhanghelul Mihail este considerat conducătorul oștirilor cerești și simbolul luptei împotriva răului. În iconografia creștină, este reprezentat adesea cu o sabie sau o suliță, semne ale biruinței asupra forțelor întunericului, potrivit basilica.ro.

Arhanghelul Gavriil, al cărui nume este interpretat prin „Dumnezeu este puterea mea”, este cunoscut mai ales ca mesager divin. El apare în relatările biblice pentru a transmite vești cu o importanță deosebită, fiind asociat cu vestirea planurilor lui Dumnezeu.

De ce îi sărbătorim împreună

Deși au misiuni diferite, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți în aceeași zi deoarece amândoi sunt considerați slujitori importanți ai lui Dumnezeu și vestitori ai voinței Sale. Sărbătoarea din 8 noiembrie poartă numele de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și este dedicată nu doar celor doi, ci tuturor cetelor îngerești.

Cuvântul „sobor” înseamnă adunare și face referire la întreaga comunitate a puterilor cerești. Astfel, în această zi, credincioșii îi cinstesc pe toți îngerii care, potrivit învățăturii Bisericii, Îl slujesc pe Dumnezeu și au rolul de a împlini poruncile Sale.

Originea sărbătorii datează din primele secole creștine. La început, ziua era dedicată în special Arhanghelului Mihail, iar ulterior a fost inclusă și cinstirea Arhanghelului Gavriil. În timp, praznicul a devenit o sărbătoare a tuturor cetelor îngerești. Ziua de 8 noiembrie este celebrată în Biserică încă din secolul al V-lea.

O explicație întâlnită în tradiția bisericească pentru alegerea lunii noiembrie este legată de cele nouă cete îngerești. Noiembrie este a noua lună începând cu martie, considerată în vechea tradiție bisericească luna creării lumii. Numărul nouă amintește de cele nouă cete ale îngerilor.

Cei doi Arhangheli sunt numiți în tradiția populară și „Voievozii”, fiind considerați conducătorii oștirilor cerești. Mihail este asociat cu dreptatea și apărarea împotriva răului, în timp ce Gavriil este legat de vestirea veștilor importante și de împlinirea planului divin.

Prin această sărbătoare, Biserica amintește credincioșilor de importanța îngerilor în viața spirituală și de rolul lor de ocrotitori și călăuzitori.

Tradiții de Sf. Mihail și Gavriil

În România, sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este însoțită de numeroase obiceiuri și tradiții populare. Ziua de 8 noiembrie este considerată un moment important în calendarul religios, iar credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică pentru a participa la slujbă și pentru a se ruga celor doi Arhangheli.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este aprinderea lumânărilor pentru cei vii, dar și pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice. În unele zone ale țării, oamenii oferă de pomană mâncare, colaci și alte daruri, în memoria rudelor și a apropiaților care nu mai sunt printre ei.

În tradiția populară, Arhanghelul Mihail este privit ca un ocrotitor al oamenilor și un apărător în fața primejdiilor. De aceea, mulți credincioși se roagă pentru sănătate, liniște în familie și protecție. Arhanghelul Gavriil este asociat cu veștile bune, speranța și bucuria, fiind invocat pentru ajutor și călăuzire.

O altă tradiție întâlnită în anumite regiuni este aceea de a nu desfășura activități gospodărești grele în ziua praznicului. Oamenii păstrează această zi pentru rugăciune, odihnă și timp petrecut alături de familie. Obiceiurile pot varia însă de la o zonă la alta.

Sărbătoarea este cunoscută și pentru numărul mare de persoane care își serbează onomastica pe 8 noiembrie. Printre cei sărbătoriți se numără persoanele care poartă numele Mihail, Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și variantele acestora.

Dincolo de tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor, semnificația principală a zilei rămâne cinstirea puterilor cerești și recunoașterea rolului lor în credința creștină. Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este, astfel, un prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de valorile spirituale.

În unele comunități, ziua este cunoscută și sub denumirea de „Moșii de Arhangheli”, fiind un prilej de pomenire a celor adormiți. În ajunul sărbătorii sau chiar pe 8 noiembrie, familiile pregătesc ofrande și le oferă de pomană în memoria celor plecați dintre cei vii.

Oamenii păstrează și obiceiul de a aprinde lumânări pentru persoanele dragi, atât pentru cei aflați în viață, cât și pentru cei care au trecut la cele veșnice. În credința populară, lumina lumânării simbolizează călăuzirea și ocrotirea sufletelor.

De asemenea, în tradiția românească, sărbătoarea este considerată o zi în care trebuie evitate muncile gospodărești grele. Credincioșii sunt îndemnați să acorde timp rugăciunii și să respecte însemnătatea religioasă a praznicului.

Pe 8 noiembrie își sărbătoresc și onomastica numeroși români. Printre cele mai cunoscute prenume care își au originea în numele celor doi Arhangheli se numără Mihai, Mihail, Mihaela, Gabriel, Gabriela și Gavriil.

Ghid de cumpărături

tudor de la fly project jpg
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme Vedete românești
image png
Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine PrimeTime
image
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă” adevarul.ro
image
Cronica unui spital zguduit de scandaluri. Șpăgi pentru angajări, concursuri aranjate și medicamente scoase din circuit adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un sat din Prahova a intrat în Cartea Recordurilor. Performanța impresionantă reușită de voluntari observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
🚨 Proteste în Franța. Manifestanții încep să se strângă treptat în Piața Republicii din Paris. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național astăzi www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe playtech.ro
image
Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Video șocant www.fanatik.ro
image
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
Telefon - factura FOTO Shutterstock
Cât plătește o familie de români din SUA factura la curent. Sumă neașteptată pentru o locuință de 140 mp Fapt divers
855602630 1643855367535894 3928890616345521326 n jpg
Când se deschide târgul de Crăciun de la Craiova în 2026 și care vor fi atracțiile Național
top view black friday assortment black background jpg
Pe ce au cheltuit românii sute de milioane de lei în primele minute de Black Friday. Au epuizat stocurile în doar câteva secunde Național
Unitatea de Primire Urgenţe Iaşi jpg
Șoc pentru medicii din Iași. O femeie a stabilit recordul de alcoolemie, iar un bărbat a ajuns de trei ori în comă în 24 de ore Național
Design fără titlu (5) png
Coincidență uluitoare! Două surori au născut în aceeași zi, la 29 de minute distanță Internațional
banner tentaiva rapire jpg
#Exclusiv Click!
Reacția psihologului Radu Leca, după posibila tentativă de răpire a băiatului din Caracal. Ce trebuie învățați copiii, reguli de aur care le pot salva viața Național
Netflix, foto shutterstock jpg
#Exclusiv Click!
De ce ne plac filmele de Crăciun și ce efect au, de fapt, asupra noastră? Național
Hot care doarme in pat
A intrat să fure, dar l-a furat somnul! Ce a făcut un român în Italia Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net