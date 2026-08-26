 Cum să curățați șinele murdare ale ferestrelor și ușilor în doar 4 pași
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Cum să curățați șinele murdare ale ferestrelor și ușilor în doar 4 pași

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 Șinele de la ferestre și uși sunt locurile ideale în care se acumulează cantități uriașe de praf, murdărie și mucegai. Acest lucru se datorează faptului că ele au tendința de a reține particulele din aer și, în timp, se acumulează umezeală, ceea ce duce la apariția mucegaiului sau a alergenilor. E ușor să uiți că aceste zone ascunse au nevoie, din când în când, de o curățare temeinică .

Curățarea ferestrelor și ramelor de la uși
Curățarea ferestrelor și ramelor de la uși Foto: shutterstock

De ce să curățați șinele ferestrelor și ușilor?

Șinele de la ferestre și uși sunt locurile ideale pentru acumularea unei cantități uriașe de praf, murdărie și mucegai. Acest lucru se datorează faptului că ele tind să rețină particulele din aer și, în timp, se acumulează umezeală, ceea ce duce la apariția mucegaiului sau a alergenilor, potrivit Southern Living.

Curățarea acestor șine împiedică dezvoltarea mucegaiului, care poate declanșa reacții alergice și alte probleme de sănătate. Dar, pe lângă faptul că vă menține casa igienizată, curățarea șinelor ferestrelor și ușilor îmbunătățește și funcționalitatea locuinței.

Când murdăria, praful sau depunerile încep să se acumuleze în aceste șine, acestea devin greu de deschis, astfel că ferestrele sau ușile vor deveni lipicioase și greu de deschis.

 De ce ai nevoie pentru a curăța ramele ferestrelor și ușilor

Pentru o curățare eficientă a șinelor, ai nevoie de câteva ustensile simple, pe care orice gospodărie le are la îndemână:

  • Aspirator cu accesoriu pentru spații înguste
  • Periuță de dinți veche sau perie mică de frecat
  • Oțet alb și bicarbonat de sodiu (sau un detergent universal)
  • Recipient cu pulverizator
  • Cârpe din microfibră sau prosoape de hârtie
  • Șurubelniță dreaptă învelită într-o cârpă – pentru colțurile greu accesibile
  • Bețișoare de urechi – pentru detalii și zone foarte înguste.

Cum cureți șinele ferestrelor și ușilor

Curățarea șinelor este o sarcină simplă, pe care orice proprietar o poate face fără ajutor profesional. Urmează pașii de mai jos pentru a îndepărta murdăria acumulată.

Aspiră șinele

Montează accesoriul pentru spații înguste și aspiră bine șinele, pentru a îndepărta praful, nisipul și resturile mari.

Aplică soluția de curățare

Umple pulverizatorul cu o soluție formată din părți egale de apă caldă și oțet alb, apoi presară puțin bicarbonat. Alternativ, folosește un detergent universal. Pulverizează generos pe toată suprafața șinelor.

Frecă bine șinele

Cu o periuță de dinți sau o perie mică, freacă zonele murdare până când elimini praful, depunerile sau eventualele urme de mucegai. Pentru colțurile înguste, folosește o șurubelniță dreaptă învelită într-o cârpă.

Șterge și usucă

Îndepărtează soluția cu o cârpă umedă, apoi usucă șinele cu o cârpă uscată. Dacă murdăria persistă, repetă procesul.

Întreținere și prevenirea murdăriei

După o curățare profundă, este important să menții șinele curate pentru a preveni acumularea de praf și mucegai. Aspirarea șinelor ar trebui inclusă în rutina de curățenie a ferestrelor, iar o curățare completă este recomandată de 2–4 ori pe an.

De asemenea, șterge regulat condensul sau apa acumulată din cauza umidității ridicate. Controlul umezelii este esențial pentru buna funcționare a ferestrelor și pentru prevenirea apariției mucegaiului.

În cazul în care ai mucegai, aspiră șinele, apoi aplică oțet nediluat și bicarbonat direct pe zonele afectate. Lasă soluția să acționeze cel puțin o oră înainte de a freca. Aspiră șinele, apoi aplică oțet nediluat și bicarbonat direct pe zonele afectate. Lasă soluția să acționeze cel puțin o oră înainte de a freca.

Pentru colțurile greu accesibile, folosește o șurubelniță sau un cuțit subțire învelit într-o cârpă pentru a desprinde murdăria din crevase. Dacă observi depuneri insistente, amestecă bicarbonat în soluția de oțet și apă pentru a obține o pastă abrazivă. Las-o să acționeze 10 minute, apoi freacă energic.

Când este nevoie de un specialist

Când curățarea obișnuită nu mai este suficientă, este momentul să intervină un profesionist. Dacă mucegaiul persistă chiar și după mai multe încercări de igienizare, dacă șinele sau garniturile sunt vizibil deteriorate ori dacă ferestrele și ușile nu mai funcționează corect, intervenția unui specialist devine necesară.

Un profesionist are echipamentele potrivite pentru a elimina complet sporii de mucegai și pentru a repara componentele afectate, astfel încât ferestrele și ușile să își recapete funcționalitatea optimă.

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