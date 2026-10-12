Cum să cureți ușor o cabină de duș. Două ingrediente de bucătărie care topesc fără efort calcarul

Petele albe de pe pereții cabinei de duș pot fi dificil de îndepărtat, mai ales atunci când se acumulează în timp și se amestecă cu urmele de săpun. Înainte să investești în soluții speciale de curățare, poți încerca o metodă simplă, folosind două ingrediente pe care le ai, de obicei, în bucătărie: lămâie și bicarbonat de sodiu. Aplicate corect, acestea pot contribui la îndepărtarea depunerilor și a murdăriei, fără să fie nevoie de frecare agresivă.

Cum să cureți ușor o cabină de duș. Foto: arhiva

Cum cureți sticla cabinei de duș cu lămâie și bicarbonat de sodiu

Depunerile de calcar și reziduurile de săpun pot face sticla să pară mată, chiar dacă baia este curățată frecvent. O soluție pe bază de suc de lămâie poate ajuta la desprinderea unor urme minerale, în timp ce bicarbonatul de sodiu poate fi folosit separat pentru petele persistente.

Pentru această metodă, ai nevoie de câteva ingrediente și ustensile simple, pe care le poți pregăti în câteva minute.

De ce ai nevoie:

suc de lămâie proaspăt stors;

bicarbonat de sodiu;

apă călduță;

o sticlă cu pulverizator;

un burete moale;

două lavete curate din microfibră.

Pașii pentru îndepărtarea petelor de calcar

1. Pregătește soluția cu suc de lămâie.

Amestecă o parte suc de lămâie cu o parte apă călduță într-un recipient cu pulverizator. Aplică soluția pe suprafața de sticlă, insistând asupra zonelor cu urme albe.

2. Lasă soluția să acționeze.

Așteaptă aproximativ 5-10 minute, fără să lași amestecul să se usuce pe sticlă. Acidul citric din lămâie poate ajuta la dizolvarea depunerilor minerale superficiale.

3. Curăță cu grijă petele persistente.

Pentru urmele de săpun sau murdăria mai dificilă, poți folosi o cantitate mică de bicarbonat de sodiu pe un burete umed, frecând delicat. Evită presiunea excesivă și testează mai întâi metoda într-o zonă puțin vizibilă.

4. Clătește bine suprafața.

Îndepărtează complet reziduurile cu apă curată. Nu lăsa soluția să rămână pe garnituri, profile metalice sau alte suprafețe care ar putea fi sensibile la acid.

5. Șterge sticla până devine limpede.

Folosește o lavetă din microfibră pentru a elimina picăturile de apă, apoi usucă suprafața cu o a doua lavetă curată. Astfel, reduci apariția urmelor lăsate de evaporarea apei.

De ce se folosesc lămâia și bicarbonatul pentru curățarea băii

Sucul de lămâie conține acid citric, care poate reacționa cu depunerile minerale pe bază de carbonat de calciu. Din acest motiv, poate fi util pentru unele pete de calcar de pe suprafețele compatibile cu produsele acide.

Bicarbonatul de sodiu are proprietăți ușor abrazive și poate ajuta la desprinderea unor reziduuri de săpun și a murdăriei. Totuși, trebuie utilizat cu atenție pe suprafețele delicate, deoarece frecarea poate provoca zgârieturi în anumite condiții.

Deși combinația dintre cele două ingrediente produce efervescență, acest lucru nu înseamnă automat că soluția este mai puternică. Lămâia este acidă, iar bicarbonatul este alcalin, astfel că, atunci când sunt amestecate, se neutralizează parțial. Pentru depunerile de calcar, aplicarea separată și atentă a ingredientelor poate fi mai potrivită decât amestecarea lor într-o pastă.

De ce apar petele albe pe ușile cabinei de duș

Urmele albicioase sunt provocate frecvent de apa dură, care conține minerale precum calciul și magneziul. După ce picăturile rămase pe sticlă se evaporă, aceste minerale se depun pe suprafață și formează pete vizibile.

În timp, depunerile se pot combina cu săpunul, șamponul și uleiurile de pe piele. Rezultatul este un strat care face sticla să pară tulbure și care devine mai greu de îndepărtat dacă nu este curățat regulat.

Cu cât petele sunt lăsate mai mult timp, cu atât poate fi nevoie de mai multe intervenții blânde pentru a le elimina. De aceea, întreținerea frecventă este mai eficientă decât curățarea agresivă, făcută doar atunci când sticla și-a pierdut deja transparența.

Trucul de câteva secunde care previne depunerile de calcar

Pentru a păstra cabina de duș curată mai mult timp, cel mai simplu obicei este să îndepărtezi apa de pe sticlă după fiecare utilizare. O racletă cu lamă de cauciuc poate elimina rapid picăturile înainte ca apa să se evapore și să lase în urmă minerale.

După folosirea racletei, poți șterge marginile și zonele în care apa stagnează cu o lavetă uscată. Aerisirea băii contribuie, de asemenea, la reducerea umezelii persistente.

Aceste gesturi durează foarte puțin, dar pot limita formarea petelor și pot reduce frecvența curățeniei în profunzime.

Ce trebuie să eviți când cureți cabina de duș

Nu toate materialele din baie tolerează aceleași soluții. Înainte să folosești suc de lămâie, verifică recomandările producătorului pentru sticlă, garnituri, profile și finisaje. Suprafețele din piatră naturală, precum marmura, pot fi deteriorate de substanțele acide.

Evită bureții abrazivi, periile dure și frecarea excesivă, mai ales dacă sticla are un strat protector special. De asemenea, nu amesteca soluțiile de curățare de casă cu înălbitor sau alte produse chimice, deoarece pot apărea reacții periculoase.

Pentru petele vechi și foarte persistente, folosește un produs destinat materialului respectiv și respectă instrucțiunile de pe etichetă. Lămâia și bicarbonatul pot fi utile pentru întreținerea obișnuită, însă rezultatele depind de tipul și vechimea depunerilor.