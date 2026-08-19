 Chec cu lamaie și mac – aromat și pufos
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Chec cu lamaie și mac – aromat și pufos

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Pufos, parfumat și cu o notă fresh de lămâie, acest chec este desertul perfect pentru orice moment al zilei.

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Ingrediente

4 ouă

150 g zahăr

150 g unt

200 g zahăr pudră

1 linguriță praf de copt

sare

160 g făină

60 g mac

sucul și coaja de la 3 lămâi

lămâi, pentru ornat

Mod de preparare

Amesteci ouăle cu zahărul și un vârf de sare până când obții o consistență spumoasă.

Combini făina cu praful de copt, adaugi spuma de ouă și macul în ploaie, topești untul, îl răcești puțin și-l încorporezi în acest amestec, iar la final adaugi coaja rasă și sucul de la 2 lămâi.

Într-o formă de chec sau de cozonac tapetată cu făină, torni aluatul obținut în mod uniform și dai la copt aproximativ 40 de minute, apoi lași la răcit.

Pregătești glazura, amestecând zahărul pudră cu sucul și coaja rasă fin de la lămâia rămasă și torni peste prăjitură. Decorezi cu felii de lămâie și mac.


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