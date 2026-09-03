De ce le este tot mai greu adulților să adoarmă? Ce spun experții

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, adormim tot mai greu, iar specialiștii spun că există câteva motive clare pentru această schimbare. Janet Kennedy, psiholog clinician specializat în tulburări de somn, explică faptul că tehnologia este unul dintre cei mai mari factori perturbatori.

De ce adormim mai greu la maturitate Foto: arhivă

Tehnologia și stresul afectează calitatea somnului

Suntem tot mai atașați de telefoane și dispozitive, iar lumina puternică și stimularea constantă ne țin creierul activ chiar și atunci când încercăm să ne culcăm. Kennedy recomandă ca telefonul să fie lăsat într-o altă cameră înainte de somn, pentru a evita tentația de a-l folosi.

Pe lângă expunerea la ecrane, stresul este un alt motiv major pentru care nu reușim să „oprim” mintea la finalul zilei. Programul încărcat, responsabilitățile profesionale, grijile legate de familie și presiunea cotidiană se acumulează, iar noaptea devine momentul în care toate aceste gânduri ne invadează.

Conform unui sondaj global Philips din 2019, citat de Real Simple, stresul și îngrijorarea sunt principalii factori care afectează capacitatea oamenilor de a adormi sau de a dormi bine. Un studiu Well+Good confirmă aceeași tendință: stresul legat de bani, muncă, familie sau relații este cauza dominantă a insomniilor.

Temperaturi ridicate în timpul nopții

Un alt obstacol frecvent este supraîncălzirea nocturnă. Un sondaj recent realizat de Soma arată că peste o treime dintre respondenți au probleme cu somnul din cauza senzației de prea cald sau a transpirațiilor nocturne.

Fenomenul este des întâlnit, mai ales la femei, și poate fi declanșat de fluctuații hormonale, variații ale glicemiei sau anumite medicamente. Interesant este că, potrivit aceluiași sondaj, senzația de prea cald este o problemă mai comună decât sforăitul.

Cum poți obține un somn mai bun

Primul pas este crearea unui spațiu de dormit confortabil și liniștitor. Kennedy subliniază că dormitorul trebuie să fie un loc de refugiu, nu un spațiu aglomerat sau haotic. O rutină de seară poate ajuta enorm: 30 de minute de lectură, jurnal, meditație sau o baie caldă pot pregăti corpul pentru somn.

Pentru cei afectați de transpirații nocturne, merită luate în considerare lenjerii și pijamale care reglează temperatura, precum și menținerea camerei la aproximativ 19°C, temperatura recomandată de National Sleep Foundation pentru un somn odihnitor.

De ce somnul este esențial pentru sănătate

Somnul de calitate este vital pentru sănătatea fizică și mentală. Afectează starea de spirit, imunitatea, memoria, concentrarea, energia, apetitul, sănătatea inimii și chiar longevitatea. National Sleep Foundation recomandă între 7 și 9 ore de somn pe noapte pentru adulți, deși nevoile pot varia.

Edward Fisher, specialist în prevenția bolilor cardiovasculare, avertizează că persoanele cu tulburări cronice de somn au un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni precum boli de inimă, hipertensiune, diabet, accident vascular cerebral sau depresie. Mai mult, unele dintre bolile care provoacă tulburări de somn pot fi agravate de lipsa odihnei, creând un cerc vicios.