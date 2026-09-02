 Primarul din Băița a murit într-un accident cumplit. Tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat și l-a prins sub utilaj
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Primarul din Băița a murit într-un accident cumplit. Tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat și l-a prins sub utilaj

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Tragedie în comuna Băița, județul Hunedoara. Primarul localității, Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, a murit miercuri, 2 septembrie, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat și l-a prins sub utilaj.

Damian Diniș
Damian Diniș Foto: Facebook

Accidentul s-a produs pe un teren aflat în afara drumurilor publice, chiar în comuna pe care Damian Diniș o administra. Din primele informații, bărbatul a fost prins sub tractor în urma răsturnării acestuia.

Polițiștii au fost alertați după-amiază

Poliția a fost sesizată în jurul orei 16:40 cu privire la producerea accidentului. Echipajele ajunse la fața locului au constatat că victima fusese prinsă sub utilaj.

IPJ Hunedoara a transmis că primele verificări indică faptul că tractorul s-ar fi răsturnat în timp ce bărbatul se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați, în data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 16.40, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Băița, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 58 de ani, și-ar fi pierdut viața. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Din nefericire, la faţa locului a fost constatat decesul persoanei în cauză, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit News.ro.

Din nefericire, intervenția echipajelor nu a mai putut schimba deznodământul. La locul accidentului a fost constatat decesul bărbatului.

Ancheta trebuie să stabilească exact cum s-a produs accidentul

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii urmează să determine circumstanțele care au dus la răsturnarea tractorului și să clarifice modul în care s-a produs tragedia.

Deocamdată, informațiile oficiale indică faptul că accidentul a avut loc pe un teren din afara drumurilor publice, astfel că verificările continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor.

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