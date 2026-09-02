Două femei, din Bihor, au jefuit și bătut un bătrân de 77 de ani. Polițiștii nu au reușit să recupereze toți banii furați

Două femei, de 38 și 42 de ani, ambele din județul Bihor, au jefuit și bătut un bărbat în vârstă de 77 de ani. Cele două au intrat în locuința acestuia, au pus mâna pe 35.000 de lei și au fugit. Cu toate acestea, s-au întâlnit la poartă cu bătrânul și au început să-l agreseze.

Femei arestate după ce au jefuit și bătut un bărbat de 77 de ani. Foto: Shutterstock

Jaful a avut loc în seara de 27 august, în jurul orei 19:45, în comuna Ciucea. În timp ce femeia de 38 de ani supraveghea zona, cealaltă intra în locuința bărbatului. Acolo a găsit suma de 35.000 de lei, însă au dat nas în nas cu proprietarul.

Două femei l-au jefuit și bătut pe un bătrân

Imediat ce acestea voiau să se facă nevăzute, s-au întâlnit cu bărbatul de 77 de ani. Acesta a încercat să le împiedice, însă situația a degenerat și a început un scandal în toată regula, care s-a lăsat și cu violență. Victima a sunat la polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin și le-a povestit ce s-a întâmplat.

„În momentul în care bărbatul ar fi încercat să o împiedice pe femeia de 42 de ani să părăsească imobilul, aceasta ar fi exercitat acte de violență asupra lui, în încercarea de a pleca de la fața locului cu banii sustrași”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Polițiștii nu au reușit să recupereze toată suma de bani

Oamenii legii, cu sprijinul celor de la IPJ Bihor, au demarat o anchetă și le-au găsit pe cele două hoațe. Prejudiciul a fost recuperat doar parțial. Din suma de 35.000 de lei, polițiștii au reușit să recupereze 5.000 de lei, scrie stiridecluj.ro.

Inițial, cele două femei au fost cercetate pentru tâlhărie calificată și complicitate la tâlhărie calificată, iar în 31 august au fost reținute pentru 24 de ore. Ulterior, în data de 1 septembrie, anchetatorii au schimbat încadrarea juridică în furt calificat și complicitate la furt calificat. Cele două femei au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.