De ce nu e bine să îți tai unghiile lunea sau seara, potrivit tradițiilor populare. Superstițiile care s-au păstrat din generație în generație

De-a lungul timpului, în cultura populară românească s-au păstrat numeroase credințe legate de tăierea unghiilor. De la zile considerate favorabile pentru această activitate până la ritualuri menite să aducă noroc sau să alunge bolile, sfaturile bătrânești au supraviețuit generațiilor și încă stârnesc curiozitatea multor persoane.

De ce nu e bine să îți tai unghiile lunea sau seara Foto: arhivă

Unghiile nu trebuie lăsate la voia întâmplării

Potrivit blogului Marius Tucă, unghiile tăiate nu trebuiau aruncate la întâmplare. Se credea că acestea vor fi necesare și în lumea de apoi, motiv pentru care oamenii le strângeau cu grijă și le păstrau în sân sau le ascundeau la țâțâna ușii, pentru a ști unde să le găsească atunci când va veni vremea.

În unele zone ale țării exista obiceiul ca unghiile să fie adunate în palmă și suflate în vânt, în timp ce era rostită formula: „Voi înainte și eu după voi”. Alte credințe spuneau că unghiile trebuie păstrate pe mâneca cămășii ori la îndoitura cotului, deoarece omul va fi întrebat de ele în fața lui Dumnezeu.

La aromâni, obiceiul era diferit. După tăiere, unghiile trebuiau aruncate peste umăr. Se spunea că dacă erau aruncate înainte, o găină le putea înghiți, iar persoana respectivă risca să își piardă glasul.

O altă superstiție populară avertiza că unghiile nu trebuie aruncate în foc. Potrivit credinței, cel care făcea acest lucru urma să fie obligat, în viața de apoi, să intre în foc pentru a le recupera.

De ce nu era recomandat să tai unghiile copiilor mici

În tradiția populară, îngrijirea unghiilor copiilor era însoțită de numeroase reguli. Se credea că un copil care nu a împlinit încă un an nu trebuie să aibă unghiile tăiate cu foarfeca, deoarece există riscul să devină hoț la maturitate. În schimb, mama era sfătuită să le rupă cu dinții atunci când deveneau prea lungi.

O altă credință susținea că micuții au nevoie de unghiile lor pentru a se apăra de duhurile rele. După tăiere, acestea trebuiau puse într-un stup sau într-un mușuroi de furnici, pentru ca pruncul să devină harnic și strângător asemenea albinelor și furnicilor.

În ce zile nu este bine să îți tai unghiile, potrivit superstițiilor

Calendarul popular stabilea și zilele considerate potrivite sau nepotrivite pentru tăierea unghiilor. Lunea era privită cu suspiciune, deoarece se credea că persoana care își taie unghiile în această zi va fi vorbită de rău sau va deveni uitucă.

Marțea era asociată cu necazurile și ghinionul, iar miercurea era considerată o zi nepotrivită pentru această activitate. Cele mai multe avertismente vizau însă vinerea și duminica.

Potrivit tradiției, cine își tăia unghiile în aceste zile săvârșea un păcat și putea avea parte de probleme, de la dureri de cap și uitare până la lipsă de noroc. În cazul fetelor nemăritate, superstiția spunea că acestea riscau să îmbătrânească fără să își găsească un soț.

În schimb, joia și mai ales sâmbăta erau considerate cele mai bune zile pentru tăierea unghiilor. Tradiția populară susținea chiar că un diavol ar „plesni” atunci când cineva își taie unghiile într-una dintre aceste zile.

Leacul bătrânesc împotriva frigurilor

Printre cele mai neobișnuite credințe populare se numără și un presupus remediu împotriva frigurilor. Potrivit tradiției, persoana bolnavă trebuia să își taie unghiile, să le introducă într-un ou și apoi să îngroape oul la o răspântie de drumuri.

Deși astfel de practici fac parte din patrimoniul folcloric românesc, ele nu au o bază științifică și sunt privite astăzi ca simple superstiții transmise din generație în generație.