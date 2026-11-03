De ce nu e bine să-ți faci patul imediat după ce te-ai trezit? Greșeala pe care o fac mulți români în fiecare dimineață

Să-ți faci patul imediat după ce te-ai trezit pare un obicei sănătos și o metodă simplă de a începe ziua în ordine. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest gest aparent banal poate favoriza dezvoltarea acarienilor microscopici. În timpul nopții, salteaua și lenjeria acumulează umezeală și celule moarte ale pielii, iar dacă patul este acoperit imediat, aceste condiții pot deveni favorabile pentru înmulțirea lor.

De ce nu e bine să-ți faci patul imediat după ce te-ai trezit? Foto: arhiva

Pentru multe persoane, aranjarea patului face parte din rutina de dimineață. După trezire, pilota este întinsă, pernele sunt așezate, iar dormitorul capătă rapid un aspect ordonat. Cu toate acestea, ceea ce pare un obicei benefic pentru curățenia locuinței ar putea avea și un dezavantaj mai puțin cunoscut.

Pe parcursul somnului, organismul continuă să elimine transpirație și celule moarte ale pielii. O parte dintre acestea ajung în așternuturi, unde creează un mediu favorabil pentru acarienii de praf. Atunci când patul este făcut imediat după trezire, umezeala poate rămâne mai mult timp în interiorul lenjeriei și al saltelei.

Acești acarieni sunt invizibili cu ochiul liber, dar pot avea un impact important asupra sănătății persoanelor sensibile. Ei sunt asociați cu alergiile respiratorii și pot agrava simptomele astmului. Din acest motiv, un gest simplu, precum amânarea aranjării patului, poate contribui la menținerea unui mediu mai sănătos în dormitor.

De ce nu este recomandat să-ți faci patul imediat după trezire. Ce se întâmplă în timpul nopții

Chiar dacă dormitorul pare curat, în timpul nopții se acumulează în pat numeroase particule provenite de la corpul uman. Respirația, transpirația și procesul natural de eliminare a celulelor moarte ale pielii continuă inclusiv în timpul somnului.

Salteaua, pernele și lenjeria pot reține o parte din această umezeală, iar temperatura oferită de corp creează condiții favorabile pentru dezvoltarea unor microorganisme.

Unul dintre cei mai cunoscuți locatari ai acestui mediu este reprezentat de acarienii de praf. Printre speciile întâlnite frecvent se numără Dermatophagoides pteronyssinus și Dermatophagoides farinae.

Aceste organisme microscopice se hrănesc în principal cu particule de piele moartă și se pot găsi în saltele, perne, pături, covoare și tapițerii. Deși nu pot fi observați fără instrumente speciale, pot exista în număr foarte mare într-o locuință.

Atunci când patul este acoperit imediat după trezire, umezeala acumulată peste noapte are mai puține oportunități să se evapore. Din acest motiv, aerisirea așternuturilor înainte de a face patul este o măsură simplă care poate ajuta la reducerea condițiilor favorabile acarienilor.

Acarienii din saltea pot provoca alergii și pot agrava astmul

Prezența acarienilor nu reprezintă automat un pericol pentru toată lumea. Problema apare în special în cazul persoanelor care dezvoltă sensibilitate la alergenii proveniți de la aceste organisme.

Deși acarienii nu mușcă și nu se comportă precum paraziții care se hrănesc direct cu sângele sau țesuturile umane, particulele eliminate de aceștia pot declanșa reacții alergice.

Potrivit Asociației Americane a Plămânilor, printre sursele importante de alergeni se numără particulele fecale și fragmentele provenite din corpul acarienilor.

Expunerea la acești alergeni poate provoca mai multe manifestări, printre care:

Strănut repetat, în special dimineața;

Nas înfundat sau secreții nazale;

Iritații ale ochilor;

Mâncărimi și reacții cutanate;

Agravarea simptomelor astmului;

Tuse și disconfort respirator la persoanele sensibile.

Potrivit datelor prezentate în materialul citat de Asociația Americană a Plămânilor, aproximativ patru din cinci locuințe din Statele Unite au niveluri detectabile de alergeni proveniți de la acarieni în cel puțin un pat.

Manifestările diferă de la o persoană la alta. În timp ce unii oameni nu prezintă simptome evidente, persoanele cu alergii sau astm pot resimți mai puternic efectele expunerii prelungite.

Cum să aerisești corect patul dimineața pentru a limita acarienii

Nu este nevoie să renunți definitiv la obiceiul de a-ți face patul. Specialiștii recomandă, în schimb, să nu te grăbești să acoperi salteaua imediat după ce te-ai ridicat.

O variantă simplă este să lași pilota trasă la o parte și să permiți lenjeriei să se aerisească. În acest fel, umezeala acumulată în timpul nopții are mai mult timp să se evapore.

Recomandarea este menționată și de publicația IFL Science, care explică de ce aranjarea imediată a patului nu este neapărat cea mai bună alegere pentru igiena dormitorului.

Aerisirea încăperii poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea condițiilor din interior. Este important însă ca umiditatea să fie ținută sub control, deoarece mediile umede favorizează dezvoltarea acarienilor.

În privința luminii solare, expunerea așternuturilor la soare poate avea anumite beneficii, dar nu trebuie considerată o metodă garantată de eliminare a acarienilor. Efectul radiațiilor ultraviolete depinde de intensitate și de durata expunerii.

Cât de des trebuie spălată lenjeria de pat pentru a preveni alergiile

Aerisirea patului nu înlocuiește spălarea regulată a lenjeriei. Cearșafurile, fețele de pernă și husele trebuie curățate periodic pentru a îndepărta transpirația, particulele de piele și alergenii acumulați.

În general, se recomandă spălarea lenjeriei aproximativ o dată pe săptămână. Frecvența poate fi mai mare în perioadele în care transpiri abundent, atunci când ești bolnav sau dacă ai alergii.

Pentru o igienă mai bună a dormitorului, sunt utile și câteva măsuri suplimentare:

Aspirarea regulată a saltelei, folosind un aspirator potrivit;

Curățarea periodică a covoarelor și tapițeriilor;

Spălarea păturilor și a huselor conform instrucțiunilor producătorului;

Folosirea huselor speciale antiacarieni pentru saltele și perne;

Menținerea unui nivel moderat al umidității în dormitor;

Aerisirea zilnică a încăperii.

Persoanele care suferă de alergii la acarieni pot discuta cu medicul despre măsuri suplimentare de reducere a expunerii la alergeni.

Merită să amâni câteva minute aranjarea patului?

Obiceiul de a face patul imediat după trezire nu este neapărat unul greșit, însă momentul în care alegi să-l aranjezi poate conta pentru igiena dormitorului.

Lăsarea lenjeriei descoperite pentru o perioadă de timp permite eliminarea unei părți din umezeala acumulată în timpul nopții și poate reduce condițiile favorabile acarienilor.

Așadar, dacă obișnuiești să-ți aranjezi patul imediat ce deschizi ochii, merită să schimbi puțin rutina. Lasă pilota deoparte, aerisește camera și ocupă-te de celelalte activități de dimineață înainte de a întinde lenjeria.