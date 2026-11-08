Frica de întuneric este asociată în mod tradițional cu perioada copilăriei, fiind extrem de frecventă la copiii cu vârste între 6 și 12 ani. Cu toate acestea, mulți adulți continuă să resimtă o stare de anxietate atunci când se află în întuneric complet.

E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult? Foto: magnific.com

Conform unui studiu, aproape 50% dintre adulții chestionați au recunoscut că le este frică de întuneric. Acesta nu este un lucru neobișnuit, totuși, când ar trebui să ne îngrijorăm cu privire la această problemă și cum poate fi depășită.

Frică obișnuită sau nictofobie?

Potrivit E-conolight, o companie specializată în lumini LED, aproape 50% dintre respondenții chestionați în 2020 au declarat că se tem de întuneric ca adulți. Dacă frica începe să afecteze viața de zi cu zi, atunci situația ar trebui analizată mai în detaliu. Potrivit site-ului Healthline, nictofobia este o frică extremă sau irațională de întuneric sau de noapte.

Persoanele afectate pot resimți simptome similare atacurilor de panică — cum ar fi dificultăți de respirație, tensiune în piept, tremur și o nevoie disperată de a scăpa din acel mediu.

În timp ce o persoană cu o teamă obișnuită simte doar un disconfort ușor, o persoană cu nictofobie își poate schimba radical rutina zilnică, evitând să meargă la cinema sau confruntându-se cu insomnii severe din cauză că refuză să stingă lumina.

Motivul pentru care oamenii se tem de întuneric

Oamenii de știință explică faptul că, de cele mai multe ori, nu întunericul în sine este înfricoșător, ci nesiguranța legată de ceea ce s-ar putea ascunde în el. Din perspectivă evolutivă, strămoșii noștri au învățat că noaptea oferă adăpost pentru prădători, transformând evitarea întunericului într-un instinct de supraviețuire. Astfel, este mai puțin probabil să te temi de întuneric în sine. În schimb, s-ar putea să te temi de necunoscut.

„În întuneric, simțul nostru vizual dispare și nu putem detecta cine sau ce este în jurul nostru. Ne bazăm pe sistemul nostru vizual pentru a ne proteja de pericol”, a declarat în raportul CNN Martin Antony, profesor de psihologie la Universitatea Ryerson din Toronto.

De asemenea, aici mai poate fi vorba și despre alți factori, precum traumele din trecut, genetica sau un mediu familial cu părinți hiperprotectori.

Cum se poate trata frica de întuneric

Dacă anxietățile sau sentimentele negative legate de întuneric au fost imposibil de gestionat timp de șase luni sau mai mult, ar trebui să luați în considerare opțiuni de tratament, precum terapia cognitivă. Aceasta vă ajută să înțelegeți mai bine de unde pleacă această teamă și în ce fel se leagă de întuneric.

O altă metodă cu rezultate remarcabile este terapia prin expunere, în cadrul căreia pacientul se expune treptat și controlat la întuneric până când creierul nu mai declanșează răspunsul de frică. Studiile din 2020 arătă o rată de succes de până la 90% în rândul participanților. În cazurile mai ușoare, tehnicile de relaxare, respirația profundă și meditația pot oferi un sprijin prețios pentru calmarea corpului și a minții.