Escrocheria care îi poate lăsa pe români fără bani pe card. Avertismentul transmis de ING Bank

Băncile îi avertizează pe români cu privire la escrocheriile hackerilor care îi lasă fără bani pe card. De această dată, ING Bank își alertează clienții și vorbește despre o modalitate prin care escrocii pun mâna pe datele personale.

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Reprezentanții ING vorbesc despre o situație extrem de des întâlnită, atunci când oamenii pun la vânzare un obiect. Escrocii își încearcă norocul și se dau drept cumpărători, după care îți fură banii de pe card.

Vânzarea de bunuri online îți poate găuri buzunarul fără voia ta

Banca ING arată că, de obicei, escrocii acceptă prețul propus și pretind că au efectuat plata. Mai apoi, îți trimit un link, acolo unde ești pus să îți introduci datele cardului pentru a primi banii.

Vei primi mesaje de tipul „Am făcut deja plata, trebuie doar să confirmi"/ Accesează linkul pentru a primi banii în cont"/„Curierul are nevoie de confirmarea cardului"/„Trebuie să autorizezi tranzacția în aplicația bancară"/ „Introdu datele cardului pentru transferul fondurilor".

În acest context, reprezentanții băncii amintesc de faptul că nu trebuie să introduci datele cardului și codul CVV al cardului pentru a primi bani. De asemenea, nu trebuie să comunici coduri OTP sau coduri primite prin SMS.

„Dacă aplicația bancară îți solicită aprobarea unei tranzacții, trebuie să verifici foarte atent detaliile operațiunii. Dacă aplicația bancară îți cere să aprobi o plată, să adaugi cardul într-un portofel digital sau să aprobi o tranzacție către un comerciant, nu încasezi bani, ci tu faci o plată. Linkurile primite prin SMS, WhatsApp, Telegram, Messenger sau e-mail trebuie tratate cu suspiciune”, a mai comunicat ING Bank.

Un nou serviciu de securitate pentru clienți

În această vară, ING a lansat serviciul SAFEcall, un nou serviciu de securitate destinat protejării clienților împotriva tentativelor de fraudă financiară. Dacă tranzacția este considerată dubioasă, clienții primesc un apel telefonic.

"Strică tu ziua unui fraudator. Cu noul serviciu ING SAFEcall, confirmi telefonic plata sau oprești frauda, înainte de plecarea banilor. Vei ști că este un SAFEcall pentru că vei recunoaște vocea Mariei. Apelul va veni doar de la numărul 0374647233 (adică 037INGSAFE). Pentru mai multă siguranță și pentru a nu te lua prin surprindere, salvează chiar acum numărul în telefonul tău ca ING SAFEcall! În plus, trebuie să reții că noi NU îți vom solicita niciodată date personale sau bancare (user, parola, datele cardului) sau să efectuezi plăți, să iei credite sau să intri pe linkuri", este acum mesajul transmis clienților”, a mai transmis banca.

Astfel, dacă plata respectivă este făcută de tine trebuie să apeși tasta 9, dar dacă nu recunoști tranzacția sau ai dubii în privința ei, apeși tasta 1, iar banii nu pleacă din cont.

Cele mai frecvente tipuri de fraudă

Compania amintește și de cele mai frecvente tipuri de fraudă folosite de escroci. Metoda WhatsApp „Telefonul stricat” este cea în care primești un mesaj de la un număr necunoscut de la cineva care pretinde că este un membru al familiei și că și-a stricat telefonul. Astfel, victima este rugată să salveze noul număr și să trimită bani.

Printre cele mai folosite se află și metoda Vishing, în care vi se prezintă oportunități fictive de investiții. Mai avem și metoda BNR, în care victima este anunțată că i-a fost solicitat în mod fraudulos un credit și trebuie să mute toți banii într-un cont „sigur”. Să nu uităm de metoda „accidentul” și „nepotul la ananghie”, în care se solicită bani.