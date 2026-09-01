 „Mi se par prețuri foarte mari”. Ce au constatat doi români în piețele și supermarketurile din Varna
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„Mi se par prețuri foarte mari”. Ce au constatat doi români în piețele și supermarketurile din Varna

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Bulgaria nu mai este pentru români sinonimă cu prețuri mici. Doi vloggeri români care au ajuns recent la Varna au verificat cât costă produsele de bază, cumpărăturile din piață, mesele și serviciile de pe litoral. Concluzia lor: diferențele față de România nu mai sunt atât de mari, iar unele prețuri i-au luat prin surprindere.

Piață din Bulgaria
Piață din Bulgaria Foto: Captură Youtube

Doi români de la canalul de YouTube „2 Hoinari” au mers la cumpărături în Varna pentru a vedea cât de avantajoasă mai este Bulgaria pentru turiștii veniți din România.

Au început cu un coș format din produse de bază, iar nota de plată a ajuns la aproximativ 272 de lei.

Printre cumpărăturile făcute s-au numărat un litru de lapte, pentru care au plătit aproximativ 1,43 euro, și un pui întreg, care costa în jur de 4 euro. Un cofraj cu 20 de ouă ajungea la aproximativ 4,95 euro, în timp ce o pâine costa în jur de 1,49 euro.

Nici produsele de uz casnic nu erau neapărat ieftine. Pentru hârtie igienică, cei doi au plătit aproximativ 3,60 euro.

Trecerea la euro, pusă în legătură cu scumpirile

În timpul cumpărăturilor, cei doi români au discutat și despre schimbarea monedei în Bulgaria. Potrivit observațiilor făcute de aceștia, unele prețuri ar fi fost rotunjite după trecerea de la leva la euro.

Tocmai vorbeam cu băiatul de la recepție despre trecerea Bulgariei la euro și a spus că, în mare parte, nu s-au schimbat foarte multe lucruri, însă comercianții au profitat de această ocazie să rotunjească prețurile în sus. Tocmai din acest motiv există și percepția că s-au scumpit produsele în urma trecerii la euro.

Ca să înțelegeți, un euro înseamnă 1,95 și ceva leva, dar comercianții au profitat, iar prețurile care erau de 1,8 leva au fost transformate în 1 euro sau cele de 1,7 leva, tot în 1 euro. Deci au crescut puțin prețurile”.

Chiar dacă diferența pare redusă atunci când este vorba despre un singur produs, aceasta poate deveni mai vizibilă atunci când se adună mai multe cumpărături.

Există însă și produse care rămân relativ accesibile. Berea produsă local, de exemplu, putea fi găsită la aproximativ 0,81 euro, potrivit celor doi.

Cât costă legumele în piața din Varna

Dacă supermarketul le-a oferit deja o primă surpriză, piața din Varna nu le-a schimbat prea mult impresia.

La tarabe, prețurile pentru unele legume și produse locale au fost considerate ridicate de cei doi români. Vinetele costau aproximativ 3,50 euro, iar roșiile puteau ajunge la 4 euro, în funcție de sortiment.

Ardeii ajungeau la aproximativ 6 euro, cartofii costau în jur de 1,40 euro, iar ouăle puteau fi găsite la aproximativ 5,50 euro. O pâine de casă era vândută cu aproximativ 3 euro.

Unul dintre prețurile care i-au atras atenția lui Marian, unul dintre vloggeri, a fost cel al roșiilor.

Găsim tot felul de produse locale, tradiționale. Uite, vin la 5 euro sticla mare, fructe, legume… vinete 3,50 euro, roșiile 4 euro, ardeii 6 euro, cartofii 1,40 euro, roșiile mari 2,50 euro, ouăle 5,50 euro, pâinea de casă 3 euro, porumbul pentru fiert 0,76 euro. Mi se par prețuri foarte mari. 2,50 euro kilogramul de roșii... Cum își permit oamenii ăștia?”, a remarcat acesta.

În piață puteau fi găsite și alte produse locale, însă pentru cei doi turiști nivelul prețurilor a fost departe de imaginea Bulgariei ca destinație în care românii pot face cumpărături foarte ieftine.

La plajă, Bulgaria încă stă mai bine la preț

Situația s-a schimbat însă când au ajuns pe litoral.

În zona de plajă din Varna, un șezlong costa aproximativ 3 euro, adică în jur de 15 lei. Pentru un șezlong și o umbrelă, prețul ajungea la aproximativ 6 euro.

La acest capitol, Bulgaria rămâne o variantă atractivă pentru turiștii români, mai ales în comparație cu anumite zone de pe litoralul românesc.

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