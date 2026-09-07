Misterul celei mai scumpe case abandonate din Balcani. Valorează 5 milioane de euro, dar nimeni nu știe cine i-a fost proprietar

O proprietate impresionantă, evaluată la aproximativ 5 milioane de euro, a fost abandonată de mai bine de un deceniu și continuă să ascundă o mulțime de secrete. Deși luxul de odinioară poate fi observat încă în multe dintre încăperi, identitatea persoanei care a deținut domeniul și motivul pentru care acesta a fost părăsit rămân necunoscute.

Cea mai scumpă casă abandonată din Balcani, evaluată la 5 milioane de euro Foto: Blic

Considerată cea mai scumpă casă abandonată din Balcani, proprietatea a fost cândva amenajată la standarde impresionante. Astăzi însă, după aproximativ 15 ani în care a fost lăsată în paragină, imaginea domeniului este cu totul diferită.

Deși casa este acum plină de gunoaie și urme ale degradării, interiorul încă dezvăluie dimensiunile impresionante ale proiectului de odinioară.

Unul dintre cele mai spectaculoase spații este livingul uriaș, unde au existat cândva plante ornamentale de mari dimensiuni. Chiar și în starea în care se află astăzi, încăperea oferă o idee despre opulența care caracteriza întreaga proprietate, potrivit Blic.

Casa a fost dotată cu o piscină exterioară și una interioară, mai multe jacuzzi-uri și două saune. Proprietarul avea, de asemenea, propriul teren de baschet și chiar o podgorie pe domeniu. Se estimează că proprietatea a fost abandonată în urmă cu aproximativ 15 ani. În tot acest timp, o mare parte dintre obiectele valoroase din interior au dispărut.

Urmele furturilor pot fi observate în mai multe zone ale casei. Marmura a fost smulsă din anumite locuri, iar podelele distruse au rămas ca o dovadă a modului în care domeniul a fost devastat de-a lungul anilor.

Cu toate acestea, chiar și după dispariția multor obiecte de valoare, este ușor de observat că proprietatea a fost construită pentru un stil de viață extrem de luxos.

Detaliul incredibil ascuns sub podele

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale proprietății este sistemul de încălzire în pardoseală. Tehnologia nu era întâlnită la fel de des în perioada în care casa a fost construită și se întindea inclusiv către terasele exterioare.

Un alt element care atrage atenția este reprezentat de panourile solare amplasate în fața casei, o dotare considerată neobișnuită pentru perioada respectivă.

Aceste detalii sugerează că proprietatea a fost amenajată cu tehnologii care, la acel moment, erau mult mai puțin accesibile decât în prezent. În ciuda degradării, dimensiunile și dotările proprietății rămân impresionante. Domeniul ar ocupa, împreună cu clădirea, aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Valoarea sa a fost estimată la aproximativ 5 milioane de euro, sumă care îi aduce reputația de una dintre cele mai scumpe proprietăți abandonate din Balcani.

Nimeni nu știe cine a locuit în casa de milioane

Cel mai mare mister al acestei proprietăți nu este însă valoarea ei, ci trecutul pe care îl ascunde.

Locația exactă nu a fost făcută publică, iar identitatea persoanei care a construit sau a deținut casa a rămas necunoscută. Nu se știe nici cine a locuit acolo și nici ce s-a întâmplat astfel încât un domeniu atât de valoros să fie abandonat.

La aproximativ 15 ani de când a fost părăsită, casa de milioane de euro continuă să ascundă răspunsuri pe care, deocamdată, nimeni nu pare să le fi găsit.