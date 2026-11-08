Moaștele Sfântului Nectarie în România. Unde te poți ruga la protectorul bolnavilor

Sfântul Nectarie de la Eghina este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, fiind cinstit în special de persoanele care se confruntă cu probleme grave de sănătate. Considerat ocrotitorul bolnavilor și vindecătorul celor aflați în suferință, acesta este pomenit în fiecare an pe 9 noiembrie. Credincioșii care vor să îi ceară ajutorul se pot închina și în România la părticele din sfintele sale moaște, păstrate în mai multe biserici și mănăstiri din țară.

Sfântul Nectarie Foto: Arhivă

Cele mai cunoscute locuri de pelerinaj sunt Mănăstirea Radu Vodă din București, unde se află o părticică din moaștele sfântului, și Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din Iași. Există însă și alte lăcașuri de cult din țară în care credincioșii pot merge pentru rugăciune și închinare.

Unde se găsesc moaște ale Sfântului Nectarie în România

Moaștele Sfântului Nectarie sunt păstrate în mai multe lăcașuri ortodoxe din România. Cel mai cunoscut loc în care credincioșii pot veni să se roage este Mănăstirea Radu Vodă din București, care are și hramul Sfântului Ierarh Nectarie. Părticica din moaștele sale a fost dăruită mănăstirii în anul 2002, iar în apropierea sărbătorii din noiembrie este organizat un pelerinaj la care participă numeroși credincioși.

Alte locuri în care se găsesc fragmente din moaștele sfântului sunt:

- Patriarhia Română, București;

- Mănăstirea Putna, județul Suceava;

- Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie”, din cartierul Alexandru cel Bun, Iași;

- Schitul „Sfinții Ioan și Nectarie”, Brădetu, județul Argeș;

- Mănăstirea Halmyris, din comuna Murighiol, județul Tulcea;

- Catedrala Arhiepiscopală, Galați;

- Biserica Memorială „Mihai Viteazul”, Alba Iulia;

- Schitul din Șinca Veche, județul Brașov;

- Biserica „Sfânta Treime”, localitatea Bucium, județul Brașov;

- Biserica Spitalului TBC, Sibiu.

De asemenea, părticele din moaștele Sfântului Nectarie se găsesc la Biserica „Sfinții Voievozi” din Ghimicești, județul Vrancea, și la biserica din cadrul Spitalului Județean din Suceava.

Înainte de a porni într-un pelerinaj, credincioșii pot verifica programul lăcașului de cult ales, deoarece nu toate raclele sunt expuse permanent spre închinare.

Este protectorul bolnavilor

Sfântul Nectarie de la Eghina s-a născut în localitatea Silivria, din Tracia, primind la botez numele Anastasie. A devenit cunoscut pentru credința, smerenia și devotamentul său față de Biserică și față de oamenii aflați în suferință, potrivit basilica.ro.

În ultimii ani ai vieții s-a retras la Mănăstirea „Sfânta Treime” din insula Eghina, Grecia, unde a rămas până la moartea sa, în 1920. Sfântul Nectarie a suferit de cancer, boală care i-a provocat multă suferință. A îndurat încercările cu răbdare și credință, iar experiența sa este unul dintre motivele pentru care bolnavii, în special cei diagnosticați cu afecțiuni grave, îi cer ajutorul prin rugăciune.

După moartea sa, au fost consemnate numeroase mărturii despre vindecări atribuite mijlocirii sale. În anul 1961, Patriarhia Ecumenică l-a canonizat, iar ziua de 9 noiembrie a fost stabilită ca dată de prăznuire.

În tradiția ortodoxă, Sfântul Nectarie este cunoscut drept Taumaturgul, adică făcătorul de minuni. Credincioșii îl consideră un ocrotitor al persoanelor bolnave, al celor care suferă de cancer și al oamenilor care trec prin încercări dificile.

În fiecare an, de sărbătoarea sa, bisericile și mănăstirile în care se păstrează părticele din moaștele sale devin locuri de pelerinaj. Oamenii vin să aprindă lumânări, să participe la slujbe și să se roage pentru sănătatea lor și a celor dragi.

Rugăciune către Sf. Nectarie, vindecătorul de boli grele

Persoanele care trec prin probleme de sănătate sau au membri ai familiei bolnavi îi pot cere ajutorul Sfântului Nectarie prin rugăciune. Acesta este invocat în special pentru alinarea suferințelor, dobândirea răbdării și întărirea credinței în momentele dificile.

O rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie poate fi rostită atât în fața icoanei sale, cât și atunci când credincioșii ajung la racla cu sfintele sale moaște.

Rugăciune către Sfântul Nectarie:

„Sfinte Ierarhe Nectarie, ocrotitor al celor aflați în suferință, primește rugăciunea mea și mijlocește înaintea Bunului Dumnezeu pentru mine și pentru cei dragi ai mei.

Roagă-te pentru cei bolnavi, pentru cei care îndură dureri și pentru cei care și-au pierdut nădejdea. Cere de la Dumnezeu sănătate, putere, răbdare și alinare pentru trupurile și sufletele noastre.

Ajută-ne să trecem cu credință peste încercările vieții, să nu ne pierdem curajul și să găsim puterea de a merge mai departe. Fii mijlocitor pentru noi înaintea Domnului și ocrotește-ne cu sfintele tale rugăciuni.

Amin!”

Credincioșii pot citi și Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, disponibil inclusiv pe site-ul oficial al Mănăstirii Radu Vodă din București. Rugăciunile către sfânt sunt rostite cu nădejdea că Dumnezeu va oferi ajutor, alinare și putere celor care trec prin suferință.