 Noapte de groază la Castelul Corvinilor! Doi youtuberi americani, singuri în fortăreață. Ce au încercat să descopere
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Noapte de groază la Castelul Corvinilor! Doi youtuberi americani, singuri în fortăreață. Ce au încercat să descopere

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O noapte petrecută într-un castel medieval, povești despre spirite și experimente menite să detecteze prezențe paranormale. Doi creatori de conținut americani, cunoscuți pentru investigațiile lor despre fenomene inexplicabile, au ajuns la Castelul Corvinilor din Hunedoara, unde au explorat încăperile fortăreței după lăsarea întunericului. Experiența a fost filmată, iar videoclipul publicat pe YouTube a adunat peste 9 milioane de vizualizări.

Youtuberi americani
Youtuberi americani Foto: captură YouTube

Sam și Colby au fost însoțiți de Dan Howell și Phil Lester, alți doi creatori populari pe platformă. Tinerii au primit permisiunea de a rămâne singuri pe parcursul întregii nopți în complexul istoric construit în secolul al XV-lea. Atmosfera castelului, arhitectura gotică și legendele care înconjoară locul au făcut parte din experiența pe care au documentat-o.

Înainte de a începe explorarea, Phil Lester și Dan Howell au fost întâmpinați de Vlad, un ghid local care le-a prezentat poveștile și legendele fortăreței. Acesta le-a oferit câte un pahar de vișinată, prezentat simbolic drept un scut împotriva energiilor negative, apoi le-a vorbit despre strigoi și spiritele despre care se spune că ar bântui castelul.

Cei doi au avut atitudini diferite față de ceea ce urmau să experimenteze. Phil Lester era curios să afle dacă ar putea intra în contact cu presupuse entități paranormale, în timp ce Dan Howell s-a declarat sceptic și a recunoscut că nu crede în asemenea fenomene.

Legendele castelului, de la celula lui Vlad Țepeș la fântâna misterioasă

Dincolo de căutarea unor presupuse fantome, vizita nocturnă le-a oferit creatorilor de conținut ocazia să descopere istoria și legendele Castelului Corvinilor, monument a cărui dezvoltare este legată de Iancu de Hunedoara.

Traseul a inclus mai multe locuri încărcate de povești, printre care o celulă despre care tradiția locală susține că l-ar fi găzduit pe Vlad Țepeș, Sala Dietei, groapa cu urși și coridoare secrete despre care se spune că au fost scoase la iveală în urma cercetărilor arheologice.

Unul dintre punctele care le-au atras atenția a fost fântâna din curtea interioară, cu o adâncime de aproximativ 38 de metri. Legenda spune că trei prizonieri turci ar fi primit promisiunea că vor fi eliberați dacă reușesc să sape în stâncă până găsesc apă.

După 15 ani de muncă, însă, Iancu de Hunedoara murise, iar soția sa, Elisabeta Szilágyi, ar fi ordonat executarea celor trei prizonieri. Potrivit poveștii transmise de-a lungul timpului, aceștia ar fi lăsat în piatră un mesaj devenit celebru: „Aveți apă, dar nu aveți suflet”.

Legendele au reprezentat o parte importantă a explorării, mai ales că echipa încerca să descopere dacă poveștile despre trecutul castelului ar putea fi asociate cu manifestări neobișnuite.

Creatorii de conținut au descris experiența de a avea întregul domeniu la dispoziție drept „de-a dreptul ireal”, impresionați de posibilitatea de a explora fortăreața pe timp de noapte, fără alți vizitatori în jur.

Metoda Estes, experimentul prin care au încercat să detecteze fantome

Pentru investigația lor, participanții au folosit mai multe dispozitive întâlnite în comunitățile pasionaților de fenomene paranormale. Printre acestea s-au numărat detectoare de câmp electromagnetic (EMF), senzori laser de mișcare, lanterne care se activează la atingere și aparate audio de tip Spirit Box.

În timpul explorării încăperilor subterane, unele dispozitive s-ar fi activat în timp ce participanții adresau întrebări despre istoria castelului. Astfel de reacții nu demonstrează însă, prin ele însele, existența unor fenomene paranormale și pot avea explicații obișnuite.

Momentul central al investigației a avut loc în capela medievală, unde echipa a încercat așa-numita „Metodă Estes”, un experiment utilizat de unii investigatori paranormali.

Phil Lester a purtat ochelari opaci și căști antifonice conectate la un receptor radio, astfel încât să nu poată auzi întrebările adresate de ceilalți participanți. În aceste condiții, el a rostit cuvinte pe care susținea că le percepea prin intermediul dispozitivului.

Printre cuvintele menționate s-ar fi numărat „durere”, „acasă”, „sigur”, dar și cifra „trei”. Ultimul element a atras atenția grupului, deoarece amintea de legenda celor trei prizonieri despre care se spune că și-ar fi pierdut viața la castel.

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