Proiect inedit în Șirnea. Charlie Ottley restaurează o clădire istorică și deschide un pub englezesc

Un proiect inedit prinde contur în satul Șirnea, din județul Brașov, unde realizatorul britanic Charlie Ottley pregătește transformarea unei clădiri istorice într-un pub englezesc. Construcția are aproximativ 120 de ani și va fi restaurată cu materiale tradiționale, astfel încât elementele originale să fie păstrate.

The King's Arms Foto: Facebook

Localul va purta numele „The King's Arms”, denumire dedicată Regelui Charles al III-lea. Potrivit lui Charlie Ottley, proiectul ar urma să fie finalizat în 2027.

Clădirea era aproape de prăbușire

Centrul de vizitare din Șirnea datează de aproximativ 120 de ani și are o importanță aparte pentru istoria satului, cunoscut drept primul sat turistic din România.

Atunci când a fost cumpărată, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare. Realizatorul britanic spune că imobilul era aproape de prăbușire, însă lucrările au făcut deja posibilă punerea construcției în siguranță.

Charlie Ottley a anunțat că restaurarea este realizată cu materiale tradiționale, iar scopul este ca arhitectura și elementele originale ale clădirii să fie conservate.

„Restaurăm, folosind materiale tradiționale, centrul de vizitare original din Șirnea, din vremea când acesta era primul sat turistic din România. Când l-am cumpărat, clădirea era aproape de prăbușirea totală. Acum este în siguranță și renaște din ruine pentru a deveni primul pub englezesc și prima pensiune dintr-un sat românesc”, a anunțat jurnalistul.

„The King's Arms”, în onoarea Regelui Charles al III-lea

Noul local va avea o puternică legătură simbolică cu Marea Britanie. Charlie Ottley a ales numele The King's Arms în semn de apreciere pentru Regele Charles al III-lea.

Potrivit jurnalistului, denumirea reprezintă o formă de recunoștință pentru sprijinul acordat României, dar și pentru interesul manifestat față de satele și tradițiile românești.

Proiectul își propune să păstreze caracterul tradițional al clădirii, în timp ce aceasta va primi o nouă funcțiune. Pe lângă pub, imobilul va găzdui și o pensiune.

Charlie Ottley s-a mutat definitiv în România

Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” este stabilit definitiv în România și locuiește chiar în satul Șirnea.

Britanicul a cumpărat și renovat aici o fermă tradițională și s-a implicat în mai multe proiecte prin care promovează turismul și patrimoniul rural românesc, în special în zona Brașovului.

Ottley a devenit cetățean român la sfârșitul anului 2025, după un proces de aproximativ cinci ani.

Proiectul ar urma să fie gata în 2027

Restaurarea centrului de vizitare reprezintă unul dintre proiectele prin care Charlie Ottley încearcă să pună în valoare patrimoniul local. Clădirea va păstra elementele originale, iar materialele tradiționale vor fi folosite pentru lucrările de restaurare.

Dacă lucrările vor decurge conform planului anunțat de realizator, The King's Arms ar urma să fie finalizat în 2027.