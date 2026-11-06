Record inedit: A traversat Marele Canion la 94 de ani

Un american a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a traversat pe jos Marele Canion din Statele Unite, de pe un versant pe celălalt. Ernest Scheuer a parcurs aproximativ 33 de kilometri, devenind cel mai în vârstă bărbat care a reușit performanța. El avea 94 de ani și 75 de zile în momentul expediției, desfășurate în octombrie anul trecut.

Ernest Scheuer a terminat drumeția după 33 de ore și 45 de minute Foto: captură video

Născut în 1930 în Germania, Ernest s-a mutat în Statele Unite la șase ani. A obținut un doctorat în matematică la Universitatea din California, Los Angeles, în 1960, apoi a lucrat în industria aerospațială și de apărare și a predat la universitate. După pensionarea din 1993, s-a dedicat drumețiilor.

Ernest Scheuer este obișnuit cu traseele montane

„Sunt într-o stare de sănătate destul de bună pentru un bărbat de vârsta mea”, a spus el. Merge pe munte o dată sau chiar de două ori pe săptămână. Ideea traversării Marelui Canion a apărut după ce unul dintre tovarășii săi de drumeție a aflat că spaniolul Alfredo Ariaga Burdio stabilise recordul anterior, la 93 de ani și 60 de zile.

Ernest a fost încurajat să-l depășească și a adunat o echipă de șase persoane, printre care nepotul său, Eric Arlington. Grupul a coborât pe traseul North Kaibab până la capătul canionului, apoi s-a oprit la Bright Angel Campground. A urcat ulterior spre marginea sudică pe traseul Bright Angel.

Drumeții au înfruntat diferențe de nivel cumulate de aproximativ 3.038 de metri și căldura puternică din Arizona.

Ernest a declarat că nu a făcut pregătiri fizice speciale, fiind deja obișnuit cu traseele montane. A urmărit filmări cu alți drumeți. „Nu cred că am făcut vreo pregătire fizică specială, deoarece făceam deja multe drumeții”, a explicat el.

A descris poteca drept pietroasă, cu porțiuni abrupte la coborâre și la urcare: „Am mers încet în cea mai mare parte a timpului, dar mi-am urmat deviza: un pas în fața celuilalt”.

Expediția a durat 33 de ore și 45 de minute, dintre care aproximativ 15 ore au fost petrecute efectiv mergând. La sosire, Ernest s-a simțit bine și a spus că ultimele porțiuni în urcare i-au dat energie, fiindcă știa că își va îndeplini obiectivul.