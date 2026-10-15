 „Soțul meu își caută o a doua nevastă”! Bărbatul vrea ca femeia să fie tânără și virgină
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„Soțul meu își caută o a doua nevastă”! Bărbatul vrea ca femeia să fie tânără și virgină

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Un om de afaceri din Africa de Sud își caută o a doua soție, care să îi dăruiască un moștenitor. Gerrit Coetzee (58 de ani) este căsătorit de 25 de ani cu Andrea (43 de ani), însă acum vrea să își mărească familia cu ajutorul unei alte femei. Condițiile impuse de bărbat sunt însă controversate: candidata ar trebui să aibă între 16 și 25 de ani, să fie, de preferat, virgină, să creadă în Dumnezeu și să accepte ca el să fie capul familiei.

Andrea și Gerrit Coetzee își doresc un mariaj poligam
Andrea și Gerrit Coetzee își doresc un mariaj poligam Foto: Profimedia

Gerrit Coetzee își dorește ca noua soție să fie credincioasă

Bărbatul locuiește alături de Andrea în provincia Free State din Africa de Sud. Deși în trecut nu își dorea copii, acum vrea un moștenitor căruia să îi lase averea. Așa a ajuns să publice un anunț prin care caută o tânără dispusă să intre într-o căsnicie poligamă.

Gerrit Coetzee este avocat și om de afaceri
Gerrit Coetzee este avocat și om de afaceri Foto: Profimedia

În Africa de Sud, poligamia este permisă în anumite condiții, însă planul său a stârnit numeroase reacții. Gerrit susține că vârsta minimă menționată în anunț nu înseamnă că ar urma să se căsătorească imediat cu o adolescentă.

Oamenii se concentrează pe vârsta de 16 ani. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte. Trebuie să cunoști persoana și familia ei”, a explicat el, potrivit Profimedia. Mai mult, bărbatul ar vrea ca părinții candidatei să confirme că aceasta este virgină, invocând convingerile sale religioase.

Fertilizarea in vitro și maternitatea surogat sunt excluse. Oferta financiară este generoasă: părinții viitoarei mirese ar urma să primească aproximativ 6.000 de dolari, iar tinerei Gerrit îi promite o sumă de cinci milioane de ranzi, echivalentul a circa 300.000 de dolari, ca garanție financiară.

Cele două soții vor avea statu egal

La alegerea candidatei vor participa Andrea, avocați, medici și un reprezentant religios. Soția actuală spune că nu a fost luată prin surprindere de decizia partenerului ei. „Își dorește cu adevărat copii, iar eu sunt dispusă să îl sprijin. Privesc totul ca pe o aventură”, a mărturisit Andrea.

Dacă va găsi candidata potrivită, aceasta se va muta în aceeași casă cu Gerrit și Andrea, dar va avea propriul dormitor. Nopțile petrecute cu bărbatul se vor alterna după un program, iar cele două soții vor avea, potrivit lui, statut egal. Gerrit speră ca tânăra să îi dăruiască cel puțin un copil, însă ideal ar fi să aibă împreună doi copii: un băiat și o fată.

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